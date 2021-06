Geleceği tasarlarken geçmişi de restore etmek

Bir cinayet var, bir demokrasi yarası ve çok net sonuçlar.

“Katil kim” diye yalnızca ismi söylenmediği kaldı.

“Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı”nın aracı kurum olduğu ilan edildi.

Türkiye derin devletinin de sorumlu!



***

“Böyle gelmiş ama böyle gitmez” diyen bir çıkış bekliyorum.

“Sivil Savunma meğer ne işler yapıyormuş” sorgusu…

Bir çığlık!

Sivilleşme için atılması gereken ilk adım, bu ülkenin kurumlarını yeniden düzenlemektir.

Deniz ötesinden gelen özel eğitimli bir albay yönetiminde böylesi korkunç yapılar yerine, bu ülkenin demokratik kurumlarına bağlı yeni bir dönüşüm umut ediyorum.

Yine derin bir suskunluk var…



***

Tam bir isyana ihtiyaç var.

Güçlü bir itiraza!

O dönemin başkanı ya da komutanı tetikçilerle görüştüğünü, yardım ettiğini, kendilerine araç tahsis ettiğini anlatıyor.

Cinayet bunun sonu cinayet!



***

Şimdi soruyorum, cebinde sahte kimlik, belinde tabanca ile bu ülkeye gelen tetikçiler, niye önce Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret ediyor?

Niye?

Bunu sorgulayacak bir seçilmiş vekil yok mu bu ülkede?

Eski yeni Cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların anlatması gerekmiyor mu bu toplumun her ferdine, niye böyle oluyor?

***

Bir de hiç mahcup olmadan “ayrı devlet” ya da “egemenlik” masalları anlatıyorlar.

Geçitkale “askeri üs” oluyormuş yakında, yine uzaktan duyuyoruz.

Güneyde “faşistler” oy artırmış da mıy mıy mıy!

Öyle ya kuzeyde dış müdahaleyle iktidara gelenler “barış, demokrasi, işbirliği” aşkından ölüyorlar!

Sokak ortasında kanı duruyor halen bir aydının, bunu görmüyorlar.

***

“Yeni bir dönem”den söz ederken artık sadece geleceği tasarlamak yetmeyecek.

Mutlak “restorasyon” ihtiyacı var.

Geriye dönük!

Yıkılanı yeniden tamir etmeden tasarlanacak bir gelecek bir yere kadardır.

Çünkü geçmişte yapılan her anlaşma, atılan her imza, kirletilen her demokratik durak, peşkeş çekilen her değer bugüne kadar yapanın yanına kalmıştır.



***

Gelecek tasarımı yaparken…

Bir de geçmişin restorasyonu için liste hazırlanmalıdır.

Hangi “uluslararası” kılıklı hangi anlaşmalar iptal edilecek ya da gözden geçirilecek, hangi kurumlar kapatılacak, yenileri nasıl kurulacak…

Aksi durumda hiçbir anlamı yoktur hükümetçilik oyunlarının, iktidar yanılsamalarının, seçim telaşlarının…

***

Geleceği tasarlayalım…

Geçmişi de iyileştirerek…

Özgürlükleri, demokrasiyi, sivilleşmeyi alalım gündeme...

Bir de haysiyeti ne olur…