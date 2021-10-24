İğdelerin içinden dağılan ışık demeti topraktaki gölgelere karışıyor, ılık bir meltem alınlarımızı öpüyor, çocuk sesleri yumuşak bir melodiye dönüşerek göğe yükseliyordu.

Reçine kokulu bir ağaca gövdesini yaslayan - o günün belleğinde - yaşlıca hadememiz bizi çevresine toplamış masallar anlatıyordu.



Bir vardı…

Bir yoktu…



Savaşın ardından göçmüş çocuklardık ve bunu bilmiyorduk; kentinden, evinden, okulundan kaçırılmış başka çocukların yerlerine konmuştuk.

Bunu da bilmiyorduk çünkü kimse anlatmamıştı.

***



“Gavrın gavrın gavrıncık” diye avuç içimde gezinen parmakları biraz tebessüm, biraz ürpertiyle anımsıyorum.



Sahi “gavrın” ne demek?

Hiç sormadım.



Belki de Rumcadan kalma bir sözdü.

Eğer öyleyse bugünün maşaları - Kıbrıs’a ait değerleri hınçla ve hırsla hayattan kazımak üzerinedir yeminleri - mutlaka değiştirirler.



“Kavun kavun kavuncuk” olur, kim bilir (!)



***



Tam da şimdilerin dramını anımsatan bir tekerleme parmaklarımıza tutunmuştu.

O zamanlar anlamadık.



(…)

Gavrın gavrın gavrıncık

Ortasında havızcık



Bu tuttu,

Bu kesti

Bu pişirdi,

Bu yedi,



Bu da geldi

“Hani bana, hani bana” dedi.

(…)

***



Hayatın kanunu tutanlar, kesenler, pişirenler ve yiyenler üzerinden ilerledi.



Birileri “hani bana hani bana” diyen puslu gözlerle baktı; olabildiğince yoksul, yoksun, yorgun…



Yüzleşme yerine yüzsüzleşmenin çoğaldığı, aşkın öğüren bir boşalmaya dönüştüğü, ilişkilerin olabildiğince yavanlaştığı bu uçurum, belki de o çocukların kovulmasıyla derinleşti, onlardan geriye kalan toprağın ve nesnelerin arsızca paylaşılmasıyla büyüdü.

Bir yurt kendini kaybetti.



***



Yan yana yaşıyoruz.

Ayrı ayrı…

50 sene olacak yakında…

Yarım asır…

Eskiye bakıyoruz, çocukluğumuz bizi avutuyor.

Geleceğe bakıyoruz, ışıklar kapanıyor.



***



Uzaklarda ne parıltı var, ne de reçine kokusu…