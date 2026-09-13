Futbolumuzdan Haberler-1932-1

Daha önce bu sayfamızda Kıbrıs Türk Basın Tarihimizin önemli gazetelerinden olan SÖZ gazetemizde, Kıbrıs Türk sporumuzla ilgili 1931 yılına ait haberlerden bir derleme yapmıştım. Bu kez 1932 yılına ait süreci yine SÖZ gzetemizdeki yolculuğumuzla sürdürüyoruz.

7 Ocak 1932 tarihli SÖZ gazetemizdeki konuyla ilgili haberimize, Lefkoşa Türk Lisesinde oluşturulan bir futbol takımından bahsederek başlıyoruz. Haberden anladığımız kadarıyla Kıbrıslı Rumlardan oluşan Kaymaklı’daki bir futbol takımıyla bir karşılaşma gerçekleşmiş ve konuyla ilgili haber SÖZ gazetemizde yer bulmuştu. Ve yolculuğumuz başlasın...

“SÖZ gazetesi, 07 Ocak 1932, syf:2

Türk gençlerinde spora gayret

Mustafa (kaleci), Ali, Hasan, Mustafa, Salih, Enver, Halil, Hüseyin, Ahmet, Derviş (Moreket), Derviş.

3-1-932 Pazar günü yukarıdaki isimlerden ibaret bir tim (takım) çıkarıp Kaymaklı kulübü ile maç yaptık. Bu maç bir ile müsaviye (berabere) kaldı.

Oyundan sonra Rumlar bizi kulüplerine davet edip bize çok büyük hürmette bulundular. Ve bize göstermiş oldukları bu büyük hürmetten dolayı kendilerine teşekkür ederim efendim.

Lise 282 H. Tahsin” (not: yukarıda verilen kadronun sahadaki üzeni, 1-2-3-5 şeklindedir.)

Gazetede söz konusu haberde yer alan oyuncuların sahadaki düzenine sadık kalınarak bir de düzenleme yapılmıştı. Böylece okur, takımın sahadaki oyun düzenini çok daha rahat bir şekilde anlamış oluyordu. Kaymaklı bölgesinin futbol takımı Rumların maç sonrası davranışları ise, spordaki dostluk anlayışının bariz bir göstergesi niteliğindeydi.

Spor tarihimizdeki “ilk” diyebileceğimiz spor kulüp oluşumunu gerçekleştiren Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti, daha bir organize ve tüzel kişilik kazanma yolunda önemli bir adım atıyorlardı. Bir kulüp binasına sahip oluyorlardı.

“SÖZ gazetesi, 24 Ocak 1932, syf:4

Spor Kulübü

L.T. Spor Cemiyeti Saray önünde Mısırlızade hotelinin alt katından bir kısmını isticar (kira ödeyerek) ederek Spor Kulübü ittihaz (tutmuştur) eylemiştir.”

Ve bayram günlerinin vazgeçilmezlerinden biri de eğlencelik olarak futbol karşılaşmaları ve tiyatro gösterileri de gerçekleştirilmekteydi söz konusu yıllarda. 1932 yılının Ocak ayına denk gelen bayram münasebetiyle Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti’nin bir oyun sahneye koyacakları haberini görmekteyiz gazetede. Böylece Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti’nin sadece futbolla değil tiyatroyla da ilgili bir kolu olduğunu anlıyoruz.

“SÖZ gazetesi, 24 Ocak 1932, syf:5

Sporcularımız Bayramda temsil veriyorlar

Gençlerimizi idmanlar ve sıhhi oyunlarla eğlendiren L.T.Spor Cemiyeti muhterem halkın bayram eğlencelerinin de teminini düşünmüş ve bu maksatla bayramın birinci günü gecesi Papadapulos tiyatrosunda bir temsil vermiye karar vermiştir.

Bütün gençlerimiz için bir melce (sığınak-barınma) teşkil eden Cemiyetin bu temsiline hepimiz iştirak etmeliyi.”

Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti kulübü dışında futbol takımlarının oluştuğu en önemli merkez ise devlet daireleriydi. Bugün belki de bir uzantısı olduğunu düşüneceğimiz devlet daireleri arasındaki maçlar ya da kurumlar arasındaki maçların temelinde bu geçmiş yatabilir. İşte böylesi bir karşılaşma haberi var 1932’nin Ocak ayının son günlerinde…

“SÖZ gazetesi, 28 Ocak 1932, syf:3

.....

MAÇ: Geçen salı günü hısar altında Sıhhiye ve Tapu dairelerinin iki kuvvetli timi arasında bir futbol maçı oynanmıştır. Oyunu seyre gelen halkın adedi çoktu. Başta Vali Hz. Olmak üzre heman bütün İngilizler gelmiş ve sonuna kadar oyunu büyük bir alâka ile seyretmişlerdir.

Beklendiği gibi maç müannidane (çekişmeli) oynanmıştır. Netice sıhhiye timi hiçe karşı 3 gol ile galip gelmiş ve çok alkışlanmıştır.”

Ve bayram etkinlikleri içerisinde yer alan tiyatro gösterisine geçelim. Konuyla ilgili vereceğimiz iki haberin biri duyurumla diğeri ise, gerçekleşen tiyatro gösterisinin ve Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti’nin İngilizlerle yaptığı bir maçla ilgilidir.

“SÖZ gazetesi, 04 Şubat 1932, syf:3

Sporcularımız

Yine Bayramın birinci günü gecesi Papadapulos tiyatrosunda sporcularımız tarafından çok eğlenceli bir tiyatro verilecektir.

Muhterem halkımızın her ikisini de memnun edebileceğini ümit ederiz.”

“SÖZ gazetesi, 18 Şubat 1932, syf:2

Sporcularımız ve tiyatroları

Bayramın ilk gecesinde L.T. Spor Cemiyeti Papadapulos tiyatrosunda “Düşkün Adam” piyesini temsil etmiştir.

Eser M. Lütfi Hami Bey tarafından İngilizceden terceme ve adapte edilmiştir.

Rol alan efendilerin heman hepsi muvaffak olmuştur. Muhterem halkımız bu cemiyeti de himaye etmiş ve tiyatroda birçok kalabalık toplanmıştır.

Sporcularımız ertesi gün Rum Jimnasyosunun oyun mahallinde İngiliz askerleri ile bir futbol maçı oynamışlardır.

Oyun esnasında Cemiyetin en kıdemli ve en kıymetli azasından Fikret Bey (çavış) rekibinden (rakibinden) yediği bir kakma neticesinde cansız bir halde yere düştü.

Bu hâl orada bulunanları dehşet içinde bırakmıştır. Bereket versin ki Dr. Tahsin Salih B. (bey) orada bulunmuş ve yaptığı incekşınla (iğne ile) durmuş kalbi canlandırmıştır.

Fikret Bey ölgün bir halde hastaneye götürülmüş ve bir müddet sonra kendine gelerek evine dönmüştür.

Lehül hamd (şükürler olsun) hiçbir arıza bırakmadan kaza gelip geçmiştir.

Fikretin oyun sahasından çekilmesi üzerine halk da kısmen dağılmış ve oyun beş’esiz bir halde devam etmiştir.

Neticede 2’ye karşı 3 sayı ile İngilizler galip gelmişlerdir.”