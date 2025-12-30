Erhan Arıklı’nın dediği gibi o cezalar yenmez b’annem!

Trafik kurallarına uyar mıyım?

Kesinlikle!

Yaya geçitlerinde eğer insan varsa kesinlikle dururum ve ne ilginçtir bu nedenle arkamdan korna çalan da var küfreden de!

Küfreden olduğunda dörtlüleri yakıp, el freni çekip, arabayı boşa alıp inerim; bir kez oldu; küfredene elimden ve ağzımdan geldiğince girerim!

-*-*-

Olan brre hollo, bu çizgiler seni doğuran ananın renkleri değil her halde!

-*-*-

Neyse!

-*-*-

Bir keresinde, sarı ışık – kırmızı ışık arasında gerçekten acil bir durumum da söz konusuydu ve evet ihlal ettim, geçtim!

Arkamda meğer iki polis subayı varmış, gördüler, plakayı aldılar, şrak diye cezayı yazdırttılar!

-*-*-

Arabada giderken telefonda konuşanlardan huylanırım!

Konuşmamak için de özen gösteririm ama eşim ararsa ne yapayım, mesela!

-*-*-

İşin şakası bir yana, “aradım neden cevap vermedin?”le uğraşmak yerine, “yasak ava gidermiş” gibi “alo” derim!

Ama yine telefonu elime almam, belki dizime koyarım ki o daha tehlikeli ve kesinlikle de yasak diye biliyorum!

-*-*-

Dün de öyle bir durum oldu!

Eşim aradı!

Daha “alo” demeden, çok güzel motosikletli biri yanımdan geçti; “aman polis sandım” derken, bir saniye sonra, yanımda motosikletli, gülümseyen bir genç polis belirdi!

-*-*-

Kim olduğu hiç önemli değil!

Doğrudan özür diledim!

Asla yapmam ama yaptım, evet on saniyelik bir konuşmayla, “siparişleri attım, al” komutunu alıp kapatmıştım!

-*-*-

Kenara çektim!

“Ehliyet” dedi!

“Abi, 51 bin TL!” dedi!

-*-*-

Göğsüm sıkıştı!

Asgari ücretten fazla!

Net anlamda!

Yani bir ay çalış, otomobil kullanırken bir kez “alo” de; o çalışmanın bedelini öde!

-*-*-

Erhan Arıklı bakanım, “çok fazla” dedi!

Gerçi yasayı değiştiren, cezaları artıran kendisi ama neyse!

-*-*-

Ben polise geri döneyim!

“Bir daha yaparsam…” diye başlayan cümle kurdum…

Göğüs sıkışıklığım artıyor, vallahi doktoru arayacağım noktasına geliyorum, 51 bin TL be gavollem!

-*-*-

Bir daha telefonla konuşmayacağım!

Hatta artık araca bindiğim anda “uçuş modu”…

Mesaj atsın aramak isteyen, araçtan indiğimde bakarım!

-*-*-

Neden mi?

Çünkü o polis bana dersimi verdi!

O dersi aldım!

Yiyemem o cezayı!

Yenmez b’annem!

51 bin TL!

Alo!

Çek kenara!

-*-*-

Polis, “gönlüm razı değil abi, bu kadar büyük cezayı yazmak istemem, hiç birimiz istemeyiz ama unutmayın, bu da bizim görevimiz; yasaları uygulamak zorundayız” dedi!

-*-*-

Ders tamamlandı!

Bana ceza yazmadığı için değil; güler yüzü, çok kibar konuşması, kibarlığı ile örnek bir polis!

İyi ki var!

İyi ki onun gibiler çok!

-*-*-

Arabayı kenara çektim!

İndim, telefonu uçuş modunda aldım!

Çekmeceye koydum!

Gideceğim yer 15 dakikalık mesafe!

İnince, aldım, açtım, arayan, mesaj atan yok!

-*-*-

Artık böyle!

Polis teşkilatımızın yeni yılını kutlarım…

Yılbaşı akşamı görevde olanlara – olmayanlara, aileleri ile birlikte sevgilerimi sunarım…

Lütfen dikkatli olalım!

Son günlerde yeni yıl hazırlıkları nedeniyle de olsa gerek, özellikle Lefkoşa içinde inanılmaz bir trafik var…

-*-*-

Ana yollarda da!

Bu akşam da bir çoğumuz bir yerlere gidecek; gittikleri yerde kalmayıp geri dönecek olanlar olacak!

Geri evine dönerken taksi çağırmayı tercih etmeyen veya edemeyen de!

-*-*-

Haliyle alkollü yola çıkma ihtimali söz konusu!

Aman dikkat!

İçmeyen de dikkat etmeli!

-*-*-

Aman anneleri üzmeyelim!

-*-*-

Geçen gün bir anne aradı…

Hiç durmadan ağladı…

2025 yılı içerisinde oğlunu kaybetti…

Trafik kazası…

-*-*-

Engelli bir çocuğu var…

Kadın konuşmakta zorlanıyor, ağlamadan duramıyor…

-*-*-

Karşılıklı ağladık!

Lütfen dikkatli olalım!

Özellikle gençler!

Siz dikkatli olsanız da, alkol almasanız da, yukarıda dediğim gibi, karşınızdan biri gelir, yola aniden biri çıkar, siz gidersiniz; geride kalanlar sizinle birlikte her gün ölür!

Hastaneye başhekim, cezaevine müdür!

Cezaevi Müdürü, cezaevi personeli içerisinden biri mi olmalı yoksa dışarıdan bir polis veya başka meslekten müdür mü atanmalı?

-*-*-

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne “başhekim” atanacak!

Galiba münhal falan da açılıyor!

-*-*-

Başhekim, uzman bir doktor!

Bence yanlış!

Başhekimlik makamı olabilir ama bu makamın başına getirilen doktor idari işlerle meşgul edilmemeli!

Hekimin uzmanlığı, yöneticilik haline dönüşmemeli!

-*-*-

Cezaevi Müdürlüğü de aynı bence!

-*-*-

Uzmanlar, yönetim bilimciler, hukukçular, sosyologlar hatta psikologlar bu konuları iyice tartışmalı; başka ülkeler de incelenmeli!

-*-*-

Hapishane ve hastane yönetimi, çok ince işler!

Ciddi uzmanlık, daha ciddi yöneticilik kabiliyeti gerektiren iki “makam” veya “mevki”!

Ama en tehlikelisi, ikisinin de “siyasi” tercihle seçilmesi!

Asıl yanlış orada!

Bilmem anlatabildim mi?

2026’da erken genel seçim olacak mı olmayacak mı?

Yüksek Mahkeme Başkanı’nı geçtiğimiz hafta dinlemiştik…

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum taleplerini aktarırken, 2026’nın ilk üç ayı içerisinde yapabiliriz ama kesinlikle siyasi her hangi bir oylamadan – seçimden ayrı olması gerektiğine vurgu yapmıştı…

-*-*-

Bu arada “2026 yılı içerisinde erken seçim olasılığından söz edenler bulunduğunu” da hatırlatmıştı…

-*-*-

Ana muhalefet CTP’nin lideri, TDP lideri, hatta hükümetin iki küçük ortağı DP ve YDP’nin liderleri de zaman zaman 2026’daki olası erken seçimden söz ediyor…

-*-*-

Ancak Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz gün Kanal T’de sevgili Selda İçer’e “2026’da erken genel seçim, kurultay ve bakanlar kurulunda değişiklik olmayacak” dedi!

-*-*-

Bence 2026’nın sonunda yerel seçimler olacak ama erken genel seçim konusunda ne olacağını birlikte izleyeceğiz!

Heyecanla tabii ki!

Güray Bakay…

Yolu Londra’dan geçen eski solcu Kıbrıslı Türkler O’nu – Güray Bakay’ı çok iyi tanır…

Lurucinalı Murat Yavuz’un kızı; devrimci yoldaşımız – büyüğümüz Şaner Bakay’ın eşiydi…



-*-*-

Şaner abi ve Güray ablayı ben de Londra’da tanıdım…

Şaner abi ile çok uzun sohbetlerim oldu ve bundan dolayı kendimi çok gururlu hissederim…

Ozanköy’de kısa bir süre komşuluk da yaptık…

-*-*-

Hayırsız olmak kötü bir şey!

Yıllardır gidip seslenemedim!

-*-*-

Güray abla 82 yaşındaydı…

Ölüm haberini sosyal medyada ve Yenidüzen’deki ölüm ilanında gördüm…

-*-*-

Ozanköy’de dün toprağa verildi…

Aileye, sevenlerine başsağlığı dilerim…

Nur içinde uyu Güray abla…

(Fotoğrafı sevgili Aycan Saraçoğlu’nun sosyal medya hesabından aldım…)

