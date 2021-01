Doğruyla eğrinin seyri

“Siz mızırsınız” dedi görüştüğüm birisi...

İlk defa da duymadım bu tanımı ya da sözü, ilk kez yakıştırılmadı.

Belki “genetik”le de bağı da olabilir.

“Evet, mızırsınız, başkaları da söyledi.”

Bir panelde, sözlerine itiraz etmiş, kendi düşüncelerimi anlatmıştım.

Tartışmıştık.

Elbette saygı ölçütünü kaybetmeden...



***



İlk zamanlar kendime sorardım, “öyle miyim.”

Çok da duygusal bir yanım vardır kendimce, yüzüm kolay düşer bazen, gözlerim hemen dolar...

Hele “hak yenmesine” dayanamam.

Bu dünya, hele bu ülke adil değildir.

Ayakların baş, başların ayak olduğu onlarca örnek vardır.

İyilerin ezildiği...

Yüzsüzlüğün, kötülüğün, tembelliğin, hilenin ve çürümüşlüğün görmezden gelindiği hatta ödüllendirildiği nice örnekle birlikte yaşarız.

Tahammül edemem!



***

Mızırım!

Fark ettim ki, “mızırlık” Kıbrıs’a özgü bir sözcük, tam karşılığını Türk Dil Kurumu’nda bulamadım.

Örneğin, “muzır” asla aynı anlamı vermiyor.



***

İyice düşündüm, karar verdim, evet, mızırım!

Çünkü “mızırlığın” her koşulda “razılığın” karşıtı olduğunu anladım.

Hatta “samimiyetsizliğin” ilacı!

Her şeyin birbirine benzediği ve benzeşen her şeyin giderek sıradanlaştığı bir yerde, ilişkiler böylesine yalana yaslanırken, mızırlığın aslında tüm bunlara güçlü bir itiraz olduğunu yorumladım.



***

Hakikat!

Kopma noktası bu...

Bir insana “doğruyu” söylemek, hele de “dosdoğru” söylemek, çoğu zaman “mızırlık” oluyor.

İnsanoğlu en fazla da “gerçeği duymaktan” ürküyor...

Bir de “eğri”ye razı gelmemek durumu var.

“Dünyayı sen kurtaracaksın...”

“Sana kaldı...”

“Sus!”

İşte “mızırlık” böyle yapışıyor üzerine...



***

“Ortada” durmaya ve “idare etmeye” alışmış çoğu insan... Yüzüne gül karşındakinin, rol yap, arkasından ne istersen söyle!

“Sırtını sıvazla insanların...”

“Kimseleri kırma...”

Böylesi bir “sıradanlıktır” yaşadığımız.

Maskeli haller, yalancı roller, yapmacık gülüşler, bencillikle örülmüş eylemler...

***

Eğer inatla doğruyu söyler...

Eğriyi geri çevirirseniz...

Mızırsınız (!)

Öyleyim!

Belki fazladan bazen...

Yine de bilirim...

Yüreğimde sahici bir merhamet...

İllaki iyilik...

Masumiyet...

Çirkef yatağında temiz kalabilme gailesi...

Ne kadar mümkünse...