‘Büyük Ortadoğu Projesi’ İlerliyor; Kıbrıs’ta çözüm de İlerliyor…

Filistinli radikal İslamcı terörist örgüt Hamas’ın İsrail’e roket saldırısı sonrasında İsrail’in Gazze’ye top yekûn ve vahşice saldırısı, ABD’nin de bütün cüssesi ile İsrail’e verdiği siyasi ve askeri destek, Afganistanlı radikal İslamcı terörist örgüt El-Kaide’nin 11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kulelere yaptığı saldırı sonrasında ABD’nin top yekûn Afganistan’a saldırması arasında önemli benzerlik ve paralellik var…

Hedef, emperyalizmin Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra yarattığı yeni şeytan radikal İslamcı terör örgütleri olarak sunuluyor ama bu terör örgütleri ve dahi diğerleri ABD beslemesidir; Suriye’de şimdilerde ABD’nin iş birliği yaptığı örgütler gibi… ABD’nin bu çabaları, El-Kaide saldırısının hemen ardından piyasaya sürdüğü ‘Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek bir Gelecek ve İlerleme için Ortaklık’ projesini yaratan vizyonu ile bağlantılıdır. Kısaltılmış adı ile BOP olarak anılan bu proje, yeni bir dünya düzeni kurgulamak için, stratejik savaş programıdır. Kapsama alanı da Cebelitarık ile Hindistan arasında kalan bölgedeki ve tamamı da Müslüman olan 23 ülkedir: Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Lübnan, Filistin, Ürdün, Suriye, Türkiye, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, İran, Pakistan ve Afganistan. Ve bütün bu ülkelerin emperyalist ABD için önemi stratejik enerji kaynaklarının ve ulaştırma hatlarının üzerinde olması… Bu kaynakları ve güzergahları denetim altında tutmak ABD’nin emperyalist büyümesi ve yayılması için kaçınılmazdır.

Burada şunu da belirtmekte fayda var… ABD bu BOP projesini Haziran 2004’te ABD’de yapılan G-8 Zirvesi’nde üye ülkelere benimsetmiş, onaylatmış ve hatta mali ve askeri bütçesinin de paylaştırma adımını da atmıştır. Ancak, Türkiye’nin hedef olmaya karşı gösterdiği tepki nedeni ile projede küçük bir değişiklik yapılmış, ‘Demokratik Yardım Diyaloğu’ diye bir alt yapı kurgulanarak Ortadoğu’yu temsilen Türkiye, G-8‘leri temsilen de İtalya eş başkanlık payesi almıştır.

ABD’nin BOP’la ilgili vizyonu belli… BOP bölgesindeki petrol ve petrol yollarını başka ülkelerin kullanmasını önleyip ABD’nin tam denetimi altına alarak bölgede ABD emperyalizmini yaygınlaştırmak… Stratejik plan taktikleri neler?! Önce ABD karşıtı unsurları ve hükümetleri yok ederek Müslüman ülkelerin yönetimlerini ılımlı İslamcı unsurlara devretmek… Konu ülkelere, demokratikleşmeye ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak için, adına ‘Destek ve yardım’ dedikleri müdahalelerde bulunmak… Başlangıç vuruşunu Afganistan’da yaptılar, 2003’te Irak’a ve Eylül 2010’da yaşanan “Arap Baharı” dedikleri müdahaleler de diğer örneklerdir. Ve bir de İsrail’in varlığını korumak ve güvenliğini güçlendirmek BOP Projesi için önemlidir…

Bütün bunlar göz önüne alındığında, Hamas’ın Gazze’den İsrail’e roket saldırısı durağanlaşan BOP’un dinamik kazanması için kullanılmış dinamittir; dinamiti de Hamas’a bir şekilde ABD ulaştırmıştır… Gazze şeridi İsrail’in sıkı abluka ve denetimi altında iken binlerce roketin Hamas’a ulaşabilmesi basit bir “İsrail güvenliğinde ihmal ve kusur” olarak kabullenmek olası değildir. Ardından İsrail’in çok organize saldırısı, ABD’nin askeri yardımlarının İsrail’e hemen ulaşması da senaryosu yazılmış bir savaş oyununun sahnelendiğini gösteriyor. Hamas mı?! Figüran… Olan ise halka oluyor… Binlerce can kayıp, binlerce can yaralı, on binlerce can yerinden edinilmiş; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller hayattan koparılmış… Vahşet de bu senaryonun bir parçası mı? Evet… Uluslararası savaş hukuku dedikleri, güçlünün sıkıntı duymadan es geçtiğidir… Bu savaşta ‘insanlık’ mı? Yahudilerin Hitler’den yediklerini Filistinlilere kustuklarıdır… Diğer devletler mi?! Yahudilerin dünya ekonomisini, finansını, iletişim teknolojisini, dijital sistemlerini ve kitlesel medyanın tüm kanallarını denetimleri altında tuttukları nedeniyle diğer devletlerin yönetenleri de İsrail-Hamas savaşının zorunlu seyircileri ve İsrail’in şakşakçıları…

Ne olacak?! BOP projesinde yeni bir konağa ulaşacak ABD emperyalizmi… Peki ya Kıbrıs ne olacak?! BOP’un Cebelitarık’tan Hindistan’a kadar uzandığı ve kapsadığı ülkeler var ya, Kıbrıs adası da tam ortada; petrol dağıtım yollarının merkezinde… Hani Türkiye hükümetinin bölgenin enerji merkezi olmak gibi bir vizyonu var ya; BOP’un içinden bir nemalanma… Bunun da gerçekleşmesi için Türkiye’nin kaçarı yok Kıbrıs sorununa BM Ölçütlerinde çözümü kabul etmesi gerekiyor. Yoksa ne enerji vizyonu kalır ne de BOP’ta eş başkanlık… Boşuna değil de TC CB Erdoğan Annan Planı’nda yaptığı gibi elini taşın altına koyabileceğini söyledi… Kuzey Kıbrıs’ın sağ siyaseti Sarayönü’nde Dikilitaş’ı yurolamaktan tek kutuplu dünya siyasetinin sahibi durumundaki ABD’nin vizyonunu, strateji ve taktiklerini göremiyor, kendilerine okunan masallarla uykuya dalıyor.

Ne yapılmalı?! Dünyayı 360 derece ile seyredip, gözetip, okumak ve ona göre gerçekçi siyasetler geliştirmek… İşin gerçeği, Ortadoğu’daki savaş BOP’un ilerlemesi içindir, Hamas tüketilene ve bölgede yeni bir ara-haritalama yapılana kadar sürecektir; Kıbrıs sorununun da BM Ölçütlerinde çözümü kaçınılmazdır, Guterres bir temsilci atayarak süreci başlatılmıştır.