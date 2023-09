B-kritas Planı’nın başarısı!

A-kritas Planı!

B-kirtas Planı!

-*-*-

Nedir A-kritas Planı?

Efendim, Kıbrıslı Rum faşist yer altı örgütünün bazı elemanları tarafından yazıldığı iddia edilen ve Kıbrıslı Türkleri sadece bir gecede imha etmeyi planladığı söylenen plandır!

-*-*-

Peki nedir B-kritas Planı?

Şimdi herkes kızacak ama “kim tarafından yazıldığı konusunda şüphelerim olmasına rağmen”, bu planın “Kıbrıslı Türkleri yavaş yavaş imha etmeyi planlayan bir oyun olduğundan eminim!

-*-*-

Şöyle diyeyim ve bizim faşistler rahatlasın; “B-kritas Planı’nı ölmeden önce Grivas kaleme aldı...

Grivas öldü ama Yunan Cuntası ve EOKA B, yine de planı uygulamaktan vazgeçmedi...

-*-*-

15 Temmuz 1974’te B-kritas Planı yaşama geçirildi...

Bu planın hazırlanmasında belli ki Amerika’nın, İngiltere’nin, Yunanistan’ın ve tabii ki Anavatan Türkiye’nin de emeği vardı...

Hatta gayet açıktır ki, planın asıl uygulama kısmını Türkiye’ye verdiler!

-*-*-

Kızmayın canlarım benim; görünen köy kılavuz istemez!

Plan takır takır işliyor!

Kıbrıslı Türkler yavaş yavaş tüketiliyor!

Kaçan kaçana, göçen göçene!

-*-*-

Not: Bu yazıdan dolayı çok kızacak olan Türk milliyetçilerine ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum; Hatay Reyhanlı’da Suriyeli nüfus 8, Türk nüfus 2 oranındadır... Bilmem anlatabildim mi?

Yorum yaparken, konuşurken, “Gelen Türk giden Türk” ya da “o başka bu başka” gibi ırkçı veya saçma yorum yapmamanız için bu notu eklemek istedim!

Erdoğan BM’de boş mu yapmıştır?

Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılki çağrısını yineledi ve tüm üye devletlere, “KKTC’yi tanıyın” dedi!

-*-*-

Bu çağrıya, Türkiye’nin bırakın dostlarını, kardeşleri de uymuyor!

Azerbaycan başta olmak üzere, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan “gık” çıkmıyor!

Macaristan alaka in the kafes!

Türkmenistan lay lay lom!

-*-*-

Erdoğan’ın yaklaşık iki yıldır BM seviyesindeki çağrısı, şimdiye kadar tek bir karşılık bulmadı!

-*-*-

Bu ne demektir?

Bu, şu demektir:

1 – KKTC’nin tanınması imkansızdır.

2 – Tüm devletler, Türkiye’nin ya da Erdoğan’ın çağrısının alelade bir blöf olduğunun farkındadır.

-*-*-

3 – Tayyip Erdoğan’ı, kardeşi İlham Aliyev başta olmak üzere, hiç bir dostu sallamıyor!

4 – Ayıptır söylemesi, Nicos Hristodulidis’in “KKTC’yi tanıma olasılığı”, Erdoğan’ın resmen tanıma olasılığından bile daha yüksektir!

5 – Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

6 – Erdoğan’ın BM’deki “KKTC’yi tanıyın” çağrısını, gayet açıktır ki, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Ersin Tatar, Zorlu Töre, Ünal abi, bazı bakanlar, milletvekilleri, Güneş gazetesi ve bir kaç internet gazetemiz, bir kaç da köşe yazarımız dışında kimse “sallamamıştır”...

7 – Erdoğan, “boş yapmıştır”...

DAÜ’yü satacaklar!

DAÜ’de Rektör istifa etti...

Tabii ki yardımcıları da...

Neden?

Kötü gidişin faturası O’na kesildi de ondan...

-*-*-

Peki Vakıf Yöneticiler Kurulu?

Onlar Kara Murat!

Fatih’in fedaileri!

Hiç suçları, sorumlulukları yok!

-*-*-

Sahi, batıştan, kötü gidişten hiç sorumlulukları yoksa; demek ki hiç bir şey yapmadılar!

Bir şey yapmış olsalardı, iyi çalışmış olsalardı, doğru dürüst görev yerine getirmiş olsalardı, okul batar mıydı?

-*-*-

Yok canım, tek başına rektördür sorumlu!

İstifa etti!

Okulu şimdi Fatih’in fedaileri kurtarıverecek!

Bekleyin iki – üç gün, Ersin bey de Amerika’dan dönsün, Ünal abi devreye girsin, “hallederik!”...

-*-*-

Yeni rektör mü?

Bende bir kaç isim var!

Hükümete çok yakın!

Hatta Başbakan’ın amiri bile sayılabilir...

Akademik kişi falan değil ama O’na profesörlük verecek, gerekli belgeler hazırlayacak ve “rektör olabilme kriterlerini” hazırlayacak ekip bile biliyorum!

-*-*-

Olmazsa, Bekri Mustafa’yı veya Abdurrahman Çelebi’yi getirin...

Onlar da olmazsa, Tom, Dick, Harry mesela...

-*-*-

Başka?

Başka bir şey yok!

Yaşasın KKTC!

-*-*-

Şimdi devlet kesin kazanacak!

Hatta tanıyacaklar bizi yakında be Ersin bey!

Aha Erdoğan da çağrı yaptı ya!

Tanıyacaklar, kesindir!

-*-*-

Şaka bir yana, devlet üniversitesi DAÜ’yü yakın bir zamanda satacaklar!

Hazırlanın!

Fermada bekleyenler var!

En büyük patron bıraktı

Dünya’nın en büyük medya patronu, Avustralyalı Rupert Murdoch, Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa ettiğini ve oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini söyledi.

-*-*-

Murdoch, çalışanlarına küçük bir not gönderdi ve "farklı roller" üstlenmesi için "zamanının geldiğini" açıkladı.

4 kez evlenen ve en büyüğü 65, en küçüğü 20 yaşında 6 çocuğu olan Rupert Murdoch, imparatorluğu, bir ve ikinci sıradaki iki kızı yerine, üçüncü sırada bulunan 52 yaşındaki oğlu Lachlan’a devretti.

-*-*-

Murdoch, 1996 yılında Fox News'u kurdu. Fox News şu anda ABD'nin en çok izlenen TV haber kanalı. İngiltere’de The Sun ve The Times, Avustralya’da The Australian, Heral Sun, Australian Daily Telegraph gibi gazetelerin ve onlarca medya şirketinin sahibi olan Murdoch, Dünya’nın bir çok lideriyle kurduğu yakın ilişkilerle de biliniyor...

-*-*-

Fotoğrafta, Murdoch, 1992 yılında insanlığa hizmetleri nedeniyle dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’e ödül verirken görülüyor... Arkadaki bayrak da ABD’nin... Bilmem anlatabildim mi!