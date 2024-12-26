“Otel” diye harcına kötülük katılmış bir mezarlık inşa ederseniz, 5-10 yıl hapis yatarsınız.

Düşünür, yazar, konuşursanız müebbet!

Adalet (!)



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Zemin ve statik hesabı olmadan, statik raporu bulunmadan otel yapar ve 72 kişinin canına kast ederseniz, 18 yıl hapis cezası verirler, 9 yıl yatırsınız.

Gezi Parkı’nda eylem yapar, örgütlenir ve mücadele edersiniz, yine 18 yıl!



Hukuk (!)



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“Demokrasi ve medeniyet anlamında enkaza dönüşmüş bir ülkenin en ciddi sınavıdır, İsias Davası” demiştik. O sınavdan sınıfta kalırsanız, ilk gün, iktidar medyasında tek satır sözünüz geçmez. 87 yaşında damat, 77 yaşında gelin kadar yer bulamazsınız kendinize ön sayfada…

Kamuoyu baskısı oluşturulmaz öncesince, onca ihmal sorgulanmaz…

72 can bu!

Damat da değil gelin de…



Medya (!)



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“Projeye aykırı kaçak katlar ve yapısal değişiklikler, etriye ve donatı eksiklikleri, depreme dayanacak yapısal hesaplama eksikliği, zemin etüt çalışmasının zorunlu olmasına rağmen yapılmaması…”



Siz evlatlarınızın yüzü niyetine taşları severken, kokusu niyetine toprağı solurken, acıyı içerken gün, gece, tüm bu ihmallerin sorumlusu inşaat mühendisi 7 yıl hapis cezası alır.

Bunun “infaz hesabı” 3 yıldır…

Birkaç ay sonra serbesttir adam…



Doruk, Özgür, Lavin, Serin, Selin, Ayaz, İzcan, Nehir, Asya’nın düşlerini tartamaz adalet terazisi…



Vicdan (!)

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Muhalifseniz müebbet…

Toplu bir katliamın sanığıysanız birkaç yıl hapis…



Siyaset yapıyorsanız ömür boyu hücre!

Yapı raporu usulsüzse, izin belgesi mevzuata aykırıysa, denetim kağıdı ortada yoksa dosyanız havada kalır!

Medeniyet (!)

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Tek adam rejimine karşı çıkan herkesi hapiste çürütmek için bir suç, bir örgüt, bir iddia bulunabiliyor ancak bir ülkeyi cenaze evine çeviren organize kötülük sıradan bir yıkım gibi yargılanıyor.

Kanıta gerek duyulmadan onca “müebbet” kararı çıkarken, açık ve sarih kanıtlar karşısında 5-10 yıl hapse gönderiliyor, insanlık düşmanları…



“Sanırım kötü bir piyesin son perdesini seyrediyoruz” demek ağır suç!

Kolonları kesmek sıradan!



Eşitlik (!)

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Daha güzel bir ülke isterseniz, kötüsünüz…

Uykusunda öldürürseniz çocukları, “iyi hal” indirimi var…

İnsanlık (!)



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"Kaçak inşaat" yapanı değil...

Buna karşı çıkanı hapseden bir adalet sisteminde yargılandı acımız, isyanımız, öfkemiz, yokluğumuz...

"İsias Ortak Davamız"dan geriye hayal kırıklığı kaldı şimdilik...

Bir de ortak acımız...





Fotoğraf: Dilan Temiz / EVRENSEL