3. Dünya Savaşı Çıkar mı?

Rusya-Ukrayna savaşı giderek yeni bir Avrupa savaşına dönüşüyor. Batı elindeki bütün imkanlarla Ukrayna’ya destek veriyor.

Bu destek şu ana kadar her türlü silah, tank, uçak, kısa ve uzun menzilli füze, hava savunma sistemi ve İHA, SİHA gibi yeni nesil silahları kapsıyor.

Geçen hafta ABD başkanı Biden Ukrayna’ya, Rusya’nın içlerini vuracak füzeleri kullanma izni verdi.

O güne kadar Ukrayna bu füzeleri yalnızca Ukrayna topraklarında bulunan Rus askeri birliklerine karşı kullanabiliyordu.

Biden daha önce çatışmayı büyütme kaygısıyla bu füzelerin Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiyordu.

Ancak Rusya’nın, Kuzey Kore ile anlaşması ve 10 bin K. Kore askerinin Ukrayna’daki Rus birlikleri yanında savaşa girmesinden sonra bu kararı aldığı iddia ediliyor.

ABD, Ukrayna’ya Atacms uzun menzilli füze ile Himars ve M270 gibi seyyar roket sistemleri verdi. Atacms’ların maksimum menzili 300 km ve sesin 3 katı hızla uçuyor. İki tip cephane taşıyabiliyor.

Ukrayna’nın elinde Fransa ve İngiltere'nin ortaklaşa geliştirdiği bir seyir füzesi olan Storm Shadow füzesi de var. Fransızlar bu füzeye Scalp adını veriyor.

Ukrayna 19 Kasım’da Biden’ın izni vermesinin hemen ertesinde Rusya’yı önce Atacms füzeleriyle, ardından da İngiltere’nin Storm Shadow füzeleriyle vurdu.

Rusya bu füzelerin çoğunu havada imha ettiğini, sadece atılan füzelerden birinin askeri üsse düştüğünü açıkladı.

Rusya ayrıca bu füzelerin Rusya topraklarına karşı kullanılmasının füzeleri veren ülkelerin de savaşa dahil olduğu anlamına geleceğini ve kendilerinin de nükleer silah kullanabileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Rusya ilk kez Ukrayna’ya Kıtalararası Balistik Füze fırlattı.

Bu gelişme uzun süredir devam eden savaşın tırmanmasını ve daha fazla ülkeye yayılmasını getirebilir.

Batı bu savaşta Ukrayna’ya her türlü silah ve para yardımı yapıyor. Ama bugüne kadar asker göndermeye karşı çıktı.

Rusya’nın K. Kore askerlerini sahaya sürmesi bu durumu değiştirebilir. Batı, Ukrayna’ya füze kullanımı izni verdi. Ukrayna bu füzeleri izin çıkar çıkmaz kullandı.

Ardından Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze kullandı. Rusya bu adımıyla batıya ihtar verdi.

Bu gelişmeler elbette savaşın yayılması tehlikesi taşıyor. Bu savaşta kimin haklı, kimin haksız olduğundan bağımsız olarak önce savaşın sonlandırılması gerekiyor.

Bunun için de ilk koşul batının Ukrayna’ya verdiği desteği sınırlandırmasıdır.

ABD başkanlık yarışının devam ettiği günlerde Trump, BM genel kurulu için New York’ta bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy için “Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor” dedi.

Biden’ı ve demokratları eleştiren Trump, seçilmesi halinde Putin ve Zelenskiy’i arayacağını ve savaşı bitirmelerini isteyeceğini söylemişti.

Trump seçildi. Göreve başlamasına daha 2 ay var. ABD’de görev değişimi 20 Ocak 2025’te olacak.

Anlaşılan Biden, Trump’ın bu savaşı bitirememesi için geri dönüşü olmayan adımlar atmaya çalışıyor.

2014’den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı Rusya’nın askeri güç kullanarak Ukrayna’nın Donbask bölgesine girmesinden sonra yeni bir aşamaya geçmişti.

Ukrayna’nın önceki gün uzun menzilli ABD ve İngiltere füzeleriyle Rusya’nın içlerini vurmasından sonra da bir üst aşamaya tırmandı.

Üstelik Rusya bu füzeleri veren ülkeleri de savaşta sayacağını ve gerekirse nükleer silah kullanabileceğini açıkladı.

Bu yeni bir durumdur. Bu savaş artık Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıktı. Rusya-Batı savaşına dönüştü.

Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu gelişmeler, bundan önceki 2 dünya savaşından sonra 3. Dünya savaşı olma ihtimalini güçlendirmiştir.

BM ve ilgili bütün ülkeler bundan kaçınmanın yollarını şimdi bulmalıdır. Bulamazlarsa dünya bir kere daha yangın yerine dönecektir.

Unutmayın bu yangın bundan önceki yangınlardan çok daha yakıcı olacaktır.

Nükleer silahlar ateşlenirse bu dünyanın sonunu bile getirebilir. Bu nedenle herkes aklını başına alsın. Birileri milyar dolarlar kazanacak diye dünyamızın yok olmasını getirecek adımları atmaktan kaçınmalıyız.