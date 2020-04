POST COVİD VE YENİ DÜZEN

Virüs herşeyi alt üst etti. Şahsi, ailevi, özel hayat, iş yaşamı, sosyal ilişkiler, hobiler hepsi askıda. Ne zaman inecek, belli değil.

Corona ekonomik ilişkileri de, devlet yönetimlerini de, uluslararası münasebetleri de başka bir kılığa soktu. Üç hafta önceki gündem neydi, onu bile unuttuk. İçeride ve dışarıda kim kiminle neyin kavgasını veriyordu, neyi paylaşamıyordu, hangi konularda sürtüşüyor, geriliyor, tamtamları çalıyordu, hatırlayan yok.

Velhasıl Covid-19 adı verilen virüs hayatımıza bir girdi, bütün dünya ona kilitlendi. Şimdi büyük bir endişe içerisinde ne vakit bizi terk edeceğini, bizi bizimle bırakacağını tahmin etmeye çalışıyoruz.

İşin kötü tarafı, kimse tahmin dışında bir öngörüde bulunamıyor.

Aşısı, ilacı ne zaman bulunur ve üretilip piyasaya sürülür, sürü bağışıklığı ne kadar sürede kazanılır belli değil.

Yani işimiz Corona'ya kaldı!

***

Gerçekten de işimiz Corona'ya kaldı ve kurtulma süresinin kısa olmayacağını kestirebiliyoruz.

Muhtemeldir ki en az aylar, belki de yıllar sürecek 'normal yaşam'a geri dönmek.

Dolayısıyla hazırlıklar buna göre olmalı, planlamalar Covid'le beraber yaşamak zorunluluğu üzerine kurgulanmalı.

Bireysel anlamda da, ailede de, ama aynı zamanda devlet yönetiminde ve uluslararası ilişkilerde de...

***

Dünya virüs belasını def etmeye çalışırken, 'Post Corona' (Korona Sonrası) Dönemi için toplumsal yaşam ve ekonomik ilişkilere dair de kafa yormak lazım.

Her ne kadar şu an herkes can derdindeyse de, sağlık bakımından sıkıntılı dönemler geçtiğinde korkunç bir sosyal ve ekonomik yıkımla yüzleşmek kaçınılmaz gibi görünüyor.

Başka türlü söylemek gerekirse, o gün bulacağımız dünya, önceki dünyadan farklı olacak.

Ve bu da ezilen sınıfların daha da kötüye gitmesinden başka birşey olmayacak.

Bir avuç büyük çıkar grubu hariç, herkes 'kaybedenler' listesinde yer alacak.

Eğer buna dur denilmezse tabii...

***

İşte tam da bu noktada şu soruyu sormak ve yanıt aramak gerekiyor:

Nasıl bir dünya, nasıl bir ülke, nasıl bir düzen istiyoruz ki biz?

Virüs sürecinde yaşananlar, geride kalan dönemin ne kadar altı boş, ne kadar acımasız, ne kadar hümanizm ve sosyal adalet yoksunu olduğunu herkese hatırlatmış olmalıdır.

Ekonomik kaynakların insan odaklı ve de eşitlikçi anlayışla dağılımı, ezilen sınıfların korunması, sömürü düzenine son vermek gibi genel hedefler, 'Post Covid Dönemi'nin temel hedefleri olabilir.

Ve yeni bir düzen kurulabilir.

Ezilenler istesin yeter ki...

...