Kıbrıs’ın iki yanından barış ezgileri
Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden müzisyenler iki dilli ortak şarkı besteledi. Kaydettikleri videoyu YouTube üzerinden paylaştılar.
Home For Cooperation’ın katkılarıyla hazırlanan The Time İs Ripe isimli üç dilli parçada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış mesajı veriliyor.
40’a yakın müzisyenin yer aldığı parçanın yapımcılığını Lefteris Moumtzis üstlenirken, mixing ve mastering işlemleri, eleven 63 stüdyolarında, video düzenlemesi ise Antonis Pouliasis tarafından yapıldı.
Grupta yer alan müziyenler şöyle:
The Island Seeds collective:
Andreas Panteli – keyboards (of Fuzz Bus)
Antonia Charalambous – vocals
Antonis Antoniou – tzouras (of Monsieur Doumani, Trio Tekke)
Bulut Akbilek – drums (of Mental Soup)
Cahit Kutrafali – electric bass (of Mighty Sugarcane)
Charalampos Panteli – lute, saz (of Santouto)
Demetris Mesimeris – vocals
Demetris Yiasemides – trombone (of Monsieur Doumani)
Ed Sezener – vocals, guitar (of Mental Soup)
Eleonora Roussou – flute
Ermis Michael – guitar (of Fuzz Bus, Amalgamation Project, Chunky Funky)
Ezgi Akgürgen – vocals
Fehim Taşarkan – vocals
Freideriki Tombazou – vocals (of Anemourio)
George Karpasitis – guitar
Gül Sev – vocals
İnal Bilsel – synthesizers
Jessica Jenkins – vocals
Lefteris Moumtzis – producer, electric bass, vocals, percussion, acoustic guitar (of Freedom Candlemaker, Fuzz Bus, Trio Tekke)
Marios Nicolaides – vocals, acoustic guitar (of Marios Nicolaides Trio)
Marios Takoushis – piano, synthesizers (of Mighty Sugarcane, Takoushis Karapatakis Project)
Náma Dama – vocals
Nasia Trachonitou – vocals
Nicole Ardanitou – vocals (of Nabuma)
Panagiotis Tsappis – ney
Panayiotis Georgiou – vocals (of Arcadian Child)
Paris Paraschos – vocals
Savvas Lagou – violin
Stelios Xydias – drums (of Fuzz Bus, Mighty Sugarcane)
Táltsie – vocals
Theophano Papachristou – vocals
Ulaş Öğüç – drums (of The Great Flood, Lütfiye Özipek)
Umut Boyoğlu – speech
Vassilis Philippou – voice, percussion (of Larva, Sol Aurorae)
Wave – vocals, acoustic guitar
Zara Der Arakelian – vocals
Zeyn Mroueh – vocals