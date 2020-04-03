  1. SİM TV

  2. SOSYAL MEDYA

  3. Karantinada doğum günü sürprizi

Karantinada doğum günü sürprizi

Acapulco'da karantinada kalan Süley Çobanoğlu'na otel yönetimi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı..

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve  koronavirüs nedeniyle ülkeye dönerek karantinaya alınan Süley Çobanoğlu'nun doğum günü unutulmadı. Otel yönetimi tarafından gerçekleştirilen süpriz ile pasta kesilip balkonlardan doğum günü şarkısı söylendi. Çobanoğlu'nun şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı. 

03 Nisan 2020 Cuma 15:49
İzlenme: 34
Etiketler : ,
Benzer Videolar
Corona akşamları: Balkondan balkona tombala
Corona akşamları: Balkondan balkona tombala
Köpeğini drone ile gezdirdi
Köpeğini drone ile gezdirdi
Ercan'da coronavirüs yoğunluğu
Ercan'da coronavirüs yoğunluğu
Kıbrıslı Türk gençten uyarı : "virüsü ciddiye alın"
Kıbrıslı Türk gençten uyarı : "virüsü ciddiye alın"
Öğrenciler seçimlerle ilgili ne düşünüyor?
Öğrenciler seçimlerle ilgili ne düşünüyor?
Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve Vicdani Ret The Guardian’da
Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü ve Vicdani Ret The Guardian’da
Nazım Hikmet'in ilk kez ortaya çıkan görüntüleri
Nazım Hikmet'in ilk kez ortaya çıkan görüntüleri
"Zaman değişti, biz de değiştik..."
"Zaman değişti, biz de değiştik..."
Erhürman'ı böyle karşıladılar
Erhürman'ı böyle karşıladılar
"Birlikte fark yaratabiliriz"
"Birlikte fark yaratabiliriz"