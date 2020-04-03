Karantinada doğum günü sürprizi

Acapulco'da karantinada kalan Süley Çobanoğlu'na otel yönetimi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı..

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve koronavirüs nedeniyle ülkeye dönerek karantinaya alınan Süley Çobanoğlu'nun doğum günü unutulmadı. Otel yönetimi tarafından gerçekleştirilen süpriz ile pasta kesilip balkonlardan doğum günü şarkısı söylendi. Çobanoğlu'nun şaşkınlığı ve mutluluğu kameralara yansıdı.