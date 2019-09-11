KAMU GÖREVLİSİNE GREV YASAK





Sendikalardan hoşlanmayanlar bu bilgiyi çok sevecekler, eminim: Almanya'da kamu görevlileri grev yapamıyor!

Ne memurlar, ne de öğretmenler...

"Nasıl olur? Grev bir demokratik hak değil mi? Çalışanlar nasıl hak arayacaklar?"

Bizim taraflardan bakıldığında çok anlaşılır değil. Ancak Almanlar bunu böyle kabullenmiş.

Yanıtları şöyle: Kamu görevlisi olmayı tercih edenlerin çeşitli hakları ve avantajları var. Bunlara sahip olabilmek için bazı haklarından feragat ediyorlar. Ayrıca devlet işlerinde 'devamlılık' esas olmalı. Bu yüzden kamu görevlileri Almanya'nın 16 eyaletinde de grev yapamıyorlar.

Siyaset yapabiliyorlar ama... Memur ve öğretmenler siyasal partilere üye olabiliyorlar, ama grev yasak!..

Tuhaf geliyor.

"Kim grev yapabilir peki?"

Almanya'da kamu görevlisi statüsünde çalışanların genele oranı yüzde 15 civarında...

"Yani yüzde 85'in grev hakkı var" diyorlar.

Yalnız özel sektörde değil, kamuda 'sözleşmeli' çalışanlar da 'yasak' kapsamı dışında.

Sendikalar da çok güçlü Almanya'da... Üye sayısı 1 milyonu aşan sendikalar var. Sistem yabancı iş gücü dahil bütün çalışanları bir şekilde kucaklıyor.

Sonuçta elbette kapitalizm, ancak sosyal tarafı güçlü bir ülke Almanya...

Sahi bizimki de 'sosyal devlet' miydi?



ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Eğitime geri dönelim ve birkaç not düşelim...

- Almanya'da ilkokul öğretmenleri aylık 3 bin-3 bin 500 Euro maaş alıyorlar.

- Orta dereceli okullarda maaşlar 4 bin-5 bin Euro civarında.

- Öğretmenler haftada 25-28 saat ders veriyor.

- Sınıflardaki öğrenci sayısı 15-20 civarında değişiyor.

- Öğretmenler zorunlu 'hizmet içi eğitim' almıyor ama her öğretmen kendisini geliştirmekle görevli.

- Hem A level, hem de GCSE sistemi var.

- Çağ nüfusunun yüzde 45'i üniversiteye gidiyor.

- ABD ve İngiltere'nin ardından 'en çok yabancı öğrenci çeken 3'üncü ülke' durumunda.

- Çok sınırlı bölümler dışında üniversitelerde eğitim dili Almanca.

- Üniversiteye giriş tek bir sınavla değil, eğitim geçmişi de dikkate alınarak belirleniyor.

- Federe devletlerin diğer federe devletlerle eğitim işbirliği yapması mümkün. Uluslararası anlaşma ve işbirliği de bazı durumlarda mümkün ama genelde bu yetki merkezdeki federal devlete ait…

Baden-Württemberg Temsilcisi Kögler ve Alman Federal Eğitim ve Kültür Sekreterliği (Bakanlığı) Okullar Bölümü Başkanı Dr. Tobias Funk’un aktardığı bu bilgiler bizdeki durumu kıyaslama imkanı yaratıyor.



(DEVAM EDECEK)

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