İlginç bir Facebook açığı keşfedildi!

Facebook'ta, geçtiğimiz günlerde hackerların kritik bilgilere erişmesine neden olan bir güvenlik açığı keşfedildi!

Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'ta, geçtiğimiz günlerde oldukça basit olmasına rağmen hackerların kritik bilgilere erişmesine neden olan bir güvenlik açığı keşfedildi! Mobil siteden iptal işlemi yapıldığında kişilerin e-posta adresleri bağlantıda doğrudan görüntülenebiliyordu! Oldukça basit bir mantığa sahip olan bu açık, milyonlarca grup yöneticisinin dolayısıyla da grupların güvenliği tehlikeye attığı için Facebook tarafından ödüllendirilen Tommy DeVoss, mobil arayüzdeki bu tarz basit açıkların olmaması gerektiğini belirtti. Açıktan haberdar olduktan kısa bir süre sonra açığı kapatan Facebook, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.