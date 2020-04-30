Gençlerden mesaj: Bu güzel dünya yok olmamalı

Lefkoşa Belediye Orkestrası Major Grup Korosu küresel salgın Covid-19 nedeniyle çalışmalarına evden devam ediyor.

Koro bu kez farkındalık yaratmak amacıyla evden kayıtlarla "Yanlış Masal" şarkısını seslendirdi.

Evde kal çağrısıyla birlikte dünyamızı korumamız gerektiği uyarısını yapan genç koristler "bu masal böyle olmamalı, bu güzel dünya yok olmamalı" dedi.

Koro eğitmenleri Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer, önlem amacıyla korunması gereken fiziksel mesafenin önemine vurgu yaparak evden gerçekleştirilen kayıtların ve koro çalışmalarının sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Yanlış Masal

Dünya diye bir yer varmış

Orda insanlar yaşarmış

Evler arabalar yapmış

Ve ve sonra

Mavi gökyüzü kararmış

Buzlar erimeye başlamış

Dünya buna çok kızmış

Ve yavaş yavaş ısınmaya başlamış

Bu masal doğru olmamalı

Bu güzel dünya yok olmamalı

Bu masal böyle olmamalı

Bu güzel dünya yok olmamalı

Dünya diye bir yer varmış

Orda insanlar yaşarmış

Ormanları kesip yakmış

Ve ve sonra

Yağmur yağmamış barajlar , göller kurumaya başlamış

Dünya buna çok kızmış

Ve yavaş yavaş ısınmaya başlamış

Bu masal doğru olmamalı

Bu güzel dünya yok olmamalı

Bu masal böyle olmamalı

Bu güzel dünya yok olmamalı

İnsan var oldukça, sevgisi gerçek oldukça

Dünya asla yok olmaz , yok olmaz

İnsan var oldukça , sevgisi gerçek oldukça

Dünya asla yok olmaz , yok olmaz

Beste: Yavuz Durak

Eşlik: Ercüment Şeker