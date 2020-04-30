Gençlerden mesaj: Bu güzel dünya yok olmamalı
Koro bu kez farkındalık yaratmak amacıyla evden kayıtlarla "Yanlış Masal" şarkısını seslendirdi.
Evde kal çağrısıyla birlikte dünyamızı korumamız gerektiği uyarısını yapan genç koristler "bu masal böyle olmamalı, bu güzel dünya yok olmamalı" dedi.
Koro eğitmenleri Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer, önlem amacıyla korunması gereken fiziksel mesafenin önemine vurgu yaparak evden gerçekleştirilen kayıtların ve koro çalışmalarının sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.
Yanlış Masal
Dünya diye bir yer varmış
Orda insanlar yaşarmış
Evler arabalar yapmış
Ve ve sonra
Mavi gökyüzü kararmış
Buzlar erimeye başlamış
Dünya buna çok kızmış
Ve yavaş yavaş ısınmaya başlamış
Bu masal doğru olmamalı
Bu güzel dünya yok olmamalı
Bu masal böyle olmamalı
Bu güzel dünya yok olmamalı
Dünya diye bir yer varmış
Orda insanlar yaşarmış
Ormanları kesip yakmış
Ve ve sonra
Yağmur yağmamış barajlar , göller kurumaya başlamış
Dünya buna çok kızmış
Ve yavaş yavaş ısınmaya başlamış
Bu masal doğru olmamalı
Bu güzel dünya yok olmamalı
Bu masal böyle olmamalı
Bu güzel dünya yok olmamalı
İnsan var oldukça, sevgisi gerçek oldukça
Dünya asla yok olmaz , yok olmaz
İnsan var oldukça , sevgisi gerçek oldukça
Dünya asla yok olmaz , yok olmaz
Beste: Yavuz Durak
Eşlik: Ercüment Şeker