Bugün Kadına Karşı Şiddete Dur Demenin 5. Günü. Kadına Karşı Şiddeti ortadan kaldırmak için bir gün ile başlamışız, yetmemiş, 16’ya çıkmışız! 1991 yılından beri 16 günlük farkındalık yaratma kampanyaları düzenleniyor. Uluslararası Kadına Karşı Şiddeti Ortadan Kaldırma günü olan 25 Kasım’da başlayan ve İnsan Hakları günü olan 10 Aralık’ta sona eren kampanyalar ile kadına karşı şiddete karşı farkındalık yaratmaya çalışıyor Sivil Toplum Örgütleri.

16 gün boyunca şiddet gören kadınlara bunun kabul edilemez olduğu, yalnız olmadıkları, şiddetin önlenebilmesi için ortaya serilmesi gerektiği mesajları veriliyor.

Birleşmiş Milletler İstatistikleri, hayatlarında en azından bir kez eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz kalan kadın oranını %35 olduğunu belirtiyor. Her üç kadından biri fiziksel şiddete uğruyor.

Dünya standartlarını yakaladığımız bir alan var bizim de!

Şiddete Karşı Diren Projesi çerçevesinde KAYAD tarafından 1000 kadın ile yüzyüze görüşerek yapılan anket pek farklı sonuçlar bulmuyor.

‘Eşim veya eski eşim bana karşı şiddet uyguladı’ sorusuna evet cevabı veren kadın oranı %33.7.

Her üç kadından biri fiziksel şiddet gördüğünü dile getiriyor. Bir de dile getirmeyenlerimiz var. Kabullenemeyenlerimiz, adını koyamayanlarımız, utananlarımız. Soruna gözlerimizi kapatırsak ortadan kaybolacağına inananlarımız.

Olmuyor dostlar, olmuyor, kaybolmuyor.

Soruyu biraz değiştirerek yönlendirdiğiniz zaman aslında şiddet oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz !

Bir yakınınızın veya arkadaşınızın şiddet yaşadığını duydunuz mu sorusuna evet diyen kadın oranı kaç biliyor musunuz ?

%99.5 !

Kadına karşı şiddet hayatımızda, her yanımızda. Hepimiz yaşadık, hepimiz yaşıyoruz.

Aynı araştırmadan devam ediyorum. Üniversite mezunu olmak, ekonomik bağımsızlığa sahip olmak, sosyal veya kültürel sınıf ile şiddet görme veya uygulama arasında bir bağlantı yok.

Hepimizin başına gelebilir, geldi, geliyor !

Tanımak, anlamak, kabul etmek ve adım atmak hiç kolay değil, biliyorum. Zaman alıyor, destek istiyor. Ama mümkün.

Sadece Fiziksel değil, şiddetin başka türleri de var ve hepsi yanlış. Ekonomik, Psikolojik, Duygusal, Cinsel şiddet yanlıştır ve hiçbir ilişkide yeri yoktur.

Bunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Yalnız olmak zorunda değilsiniz.

Susmayın, utanmayın. Şiddeti ortaya serin!

Uygulayan utansın.