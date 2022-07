Yalancı bahar: Asgari ücret

Öylesine büyük bir çıkmaza dönüştü ki asgari ücret… İşsizliği çoğaltacak yine … Yalancı bir bahar gibi gelip, geçecek… İşçi geçinemez, işveren ödeyemez olacak. İş yerlerinde ne kıdem, ne sorumluluk ayrımı kalacak. Tek ücrete yönelecek giderek. Kayıt dışılık daha da büyüyecek.

“Asgari ücreti artırdık” diyenler sorun çözdüklerini sanıyorlar çünkü… Tıpkı, “Asgari ücret artsın” sloganı üzerinden kendilerini işçi dostu gösterenler gibi…

Alım gücü artmalı…

İş güvencesi artmalı…

Yaşam kalitesi artmalı…

Tüm bunlar yoksa maaş artışı hiçbir anlam ifade etmiyor.

***

Orta büyüklükte bir dershane sahibine soruyorum, “asgari ücret arttı, ne yapacaksın” diye… “% 40 fiyatları artıracağım” diyor! Bir restorancı ile konuşuyorum, o da aynı hesap içinde…

İşletmelerin tamamı bunu yapacak.

Böylece, asgari ücretli aldığı artışı, her gün, her saat, her yerde iade edecek!

Cebinize giren ücret artarken, alışveriş sepetinize giren ürün azalacak.

***

Peki, başka ne olacak?

Asgari ücretli, memleketin en zenginiyle aynı vergiyi ve fonu ödeyecek iletişimde, akaryakıtta, gıdada, enerjide…

Buna kimse laf etmeyecek!

Bunu kimse değiştirmeyecek!

Buna kimse dokunmayacak!

Aralık ayında gidecek, kendinin iki katı gelire sahip kişiyle, aynı ücrete aracına ruhsat çıkaracak…Dönecek, kamu güvenceli kaçak tüccarla rekabet yapacak…

Asgari ücretlinin alım gücü gerileyecek, maaşı artarken… İşsizlerin sayısı çoğalacak… Yine o kolaycılıkla bağıracak birileri, “asgari ücret artsın…”

O birilerinin çoğunluğu, ne asgari ücret ödenenlerden oluşacak, ne de ödeyenlerden!

Yine “alım gücü” artmayacak ve tuzu kurular akıl dağıtacak sağa, sola… Kamusal sağlık, eğitim ticarileşmeye, Türk Lirası erimeye, yoksul yoksullaşmaya, sömürü köpürmeye devam edecek…

İNGİLTERE NOTLARIM

Öğrenciye 1 pound, diğerlerine 5

Büyük Britanya tam bir üniversite diyarı…

“Üniversite Ülkesi” olmak sözde değil, özde…

Öğrenciler için her alanda indirim var. Ulaşım, alışveriş, berber, restoran ve her yerde…

190 yıllık üniversitenin hayat verdiği Durham’da tam gün otobüs kartı öğrenciye 1 pound, diğer insanlara 5!

***

İngiltere'de sigara çok pahalı.

Paketi 13 Sterlin.

Caydırıcılık için birebir!

***

Toplu ulaşımda tren ve otobüs gözde, önemli bir kolaylık, ciddi bir rahatlık...

Yine de biletlerin TL karşılıkları yüksek…

İşin aslı TL sefil biz sefil!

***

İngiltere'de yarım asırdan fazla yaşayan ilk kuşak sayılabilecek yaşlıların çok isteseler de sağlıkları elvermediği için Kıbrıs'a gelemediklerini söylemeleri ve adadaki yakınlarına bizimle selâm iletmeleri yürek burkucu...

Hoş geldin Penna!

Kıbrıs Diyalog Formu adamızda işbirliği ve barışa hizmet edecek önemli bir projeye daha imza attı.

Üç dilde yayın yapacak PENNA dijital dünyamıza girdi.

Projenin seçtiği yazarlardan biri olmak elbette beni ayrıca gururlandırdı.

Yenidüzen’in en fazla yazar takibiyle projede yer alması da barış gazeteciliği adına hak ettiği bir sonuçtu…

Bu siteden Kıbrıslı Rum yazarları hem Türkçe hem de İngilizce okuyabileceksiniz; Kıbrıslı Türk yazarların makaleleri de Yunanca ve İngilizce’ye çevrilecek.

Barışa dair iyi adımlar…

https://penna.cydialogue.org/