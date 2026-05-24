Futbolumuzdan Haberler - 1931

Bugün atletizm ve futbolumuz, olanaklar çerçevesinde bir yere gelmişse elbette bunun geçmişinde spor adına yapılan o çalışmaların, etkinliklerin önemi büyüktür.

Kıbrıs Türk Basın Tarihimizin önemli gazetelerinden biri olan SÖZ gazetesinin 1931 tarihli nüshalarında, sporumuzun geçmişine bir yolculuk başlatıyoruz. Futbol yanında atletizm yarışmalarının izini, kısıtlı da olsa bu kaynak gazetemiz ışığında süreceğiz. Yazımız içerisinde iki önemli futbol oluşumumuz dikkat çekmketedir; Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti ve Türk Lisesi. Ve 08 Ocak 1931 tarihli SÖZ gazetemizdeki bir haberle yolculuğa başlıyoruz...

“SÖZ Gazetesi, 08 Ocak 1931, syf:2

SPOR

Pazar günü Lig maçlarına devam edilmiş ve birinci oyun Lefkoşa Türk timi ile Rumların Trast kulübü arasında oynanmıştır.

Oyun pek muntazam ve ciddi olmuştur. Türk Sporcuları bu oyunda pek mükemmel oynamışlar, topu ekseriyetle düşman kalesi önünde bulundurmuşlardır.

Türk timi daha dikkatli ve daha mahir bir kapıcıya malik olsa birçok meçleri (maçları) kazanacağına şüphe yoktur.

Oyun neticesinde ikişer gol ile iki tim berabere kalmışlardır.

Bunlardan sonra Türk Lisesi timi ile Rumların Aboel kulübü çarpışmıştır. Genç liseliler ilk hamlede çok muvaffakiyetli şutlarla seyircilerin nazarı dikkat ve takdirini celp eylemişlerdir; fakat birkaç dakika sonra muhasim taraf kuvvetli ve seri hücumlara başladılar ve birinci golü yaparak alkışlandılar.

Vakit geçtikçe Aboel timi kuvvetini artırıyor, hücumlarını sıklaştırıyor ve liselileri hakikaten çok müşkül bir mevkie vazediyordu.

Denilebiir ki Lisenin çevik ve dikkatlı kalecisi olmamış olsaydı Lise timi bir duzinaya yakın sayı ile mağlûp olacaktı.

Neticede Liseliler hiçe karşı beş gol ile yenilmiş ve sahadan çekilerek mekteplerine avdet eylemişlerdir.”

1931 yılının sporla ilgili bu haber içeriğinde karşılaştığımız bazı kelimeler elbette bugün kullanılmamaktadır. Örneğin, karşılaşma yaptığınız takım o yıllarda “düşman” olarak addedilirken günümüzde biz buna “rakip” demekteyiz. Bir de şu cümleye bakalım: “mahir bir kapıcıya malik olsa...” burada “kapıcı” denilen kişi de günümüzde “kaleci” olmaktadır. Bu vesileyle geçmişizimizle ilgili sadece haberleri değil kullanılan dili de öğrenmekteyiz.

Şimdi okuyacağımız haberde ise, Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti’nin varlığından mutlulukduyulmasıylabirlikte maçlara hazırlıksız çıkılmasından dolayı galip gelememeleri yumuşak bir dille eleştiriliyor...

“SÖZ Gazetesi, 08 Ocak 1931, syf:4

Bir Reca

Teessüsünü memnuniyetle karşıladığımız Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti şimdiye kadar iştirak ettiği Lig maçlarında hiç birisini kazanmadı.

Bu bir kusur teşkil etmeyebilir. Fakat oyunları seyre gelen Rumlar arasında bize karşı ağır sözler sarf ediyorlar ve bu sözlerin söylenmesine sebep timimizin muvaffakiyetsizliğidir.

İş bu raddeye geldikten sonra zannederiz ki cemiyetimiz kendi mensuplarını hazırlamakla meşgul olur ve Lig meçlerinden vaz geçebilir.

Esasen hazırlanmadan bu meçlere iştirak etmek bir hata idi.

Yapılan hatanın derinliği şeref ve haysiyetimizi rencide eden dikenli sözlerin kalplerimizi acıttıktan sonra anlaşıldı.

Zararın neresinden dönülse kârdır.

Sevimli gençlerimiz kendi aralarında itman yapar ve önümüzdeki bayramda halkı eğlendirecek oyunlar tertip ederse hepimizi sevindirmiş ve kendilerini bize daha fazla sevdirmiş olurlar.

Bunu bilhassa oyun kaptanlarından bekliyoruz."

Haberden de anlaşılacağı gibi maçlara pek hazırlık yapılmadan çıkılmakta ve rakip takımın “hazırlıklı” olmasından dolayı karşılaşmayı kaybetmek durumunda kalıyordu takımlarımız. Bu “noksanlığın” gözden geçirilmesini tayvsiye eden yazı içerisine bir de öneri eklenmiş. Yaklaşan Dinî Bayram için Cemiyet’in spor etkinliklerinden oluşan bir organizasyonla halkı eğlendirmek yanında kendilerini halka daha çok sevdirmelerinin amaçalanabileceği belirtilmekteydi.

15 ve 21 Ocak tarihli gazete haberleriyle yolculuğumuzu sürdürelim...

“SÖZ Gazetesi, 15 Ocak 1931, syf:4

Spor

Lig meçlerine bu hafta da devam etimişlerdir. Türk Lisesi ile Samuel timi çarpışmış ve Lisesiler 1’e karşı 6 sayı ile galip gelmişlerdir.

Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti timi bu defa da İngiliz mektebi timi ile oynamıştır. İngiliz mektebi 2’ye karşı 3 gol ile galip gelmiştir.

Her iki timimiz cidden pek muntazam oynamışlardır, fakat görülüyor ki bu oyunlarda dahi çansın büyük tesiri vardır.”

“SÖZ Gazetesi, 21 Ocak 1931, syf:4

Spor

Pazar günü Türk Lisesi timi ile Ermeni kulübü ve İngiliz mektebi ile Jimnasiyo çarpışmıştır.

Bu müsademede iki evvelki tim berabere kalmış iki sondaki timde İngiliz mektebi galip gelmiştir.