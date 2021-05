Yazacak konu mu yok ? Yazacak öyle çok şey var ki…Ne düşünmekle biter, ne de yazmakla.

Bir yanda tüm dünyayı sallayan ‘Virüs’… Bir yanda artık çıldırmak üzere olan insanlar…. Yanı sıra, savaş tamtamları çalanlar… Bir lokma ekmek, açlık savaşı verenler… Allah’a sığınanlar… Durumdan yararlanan, ‘Hangimiz daha çok kazanabiliriz kavgasındakiler… v.s. v.s. v.s.

***

Şöyle veya böyle bir Bayram daha geçti, gitti. Mutlular için de mutsuzlar için de… En azından böyle özel günlerde olsun, her şeyi bir kenara bırakıp, fıkralarla birazcık düşünelim birazcık gülelim diye düşündüm. Ve işte sizlere birkaç fıkra…

Kültür Bakanı

Resim sergisinin açılışına gelen Kültür Bakanı, önünde durduğu tablodaki adamı parmağı ile işaret ederek “Bunun yüzü çok kızarmış, neden?” diye sormuş.

Ressam “Haklısınız… Bu önemli bakanlığın kimlere kaldığını gördüğü içindir” demiş.

Cehenneme Git

Milletvekili kürsüde konuşurken diğer sıralardan biri “Cehenneme kadar yolun var” diye bağırmış.

Konuşmacı hemen başkana dönüp ters ters bakmış. Başkan,

“Devam ediniz lütfen sayın milletvekili…İç tüzüğe göre gitmeniz zorunlu değil efendim.”

Et Kafalı

Adamın biri ülkenin liderine ‘Et Kafalı’ demiş. Henen yakalayıp yargılamışlar ve 22 yıl hapis cezası vermişler. İki yıl ‘manevi şahsiyete hakaret’ten, 20 yıl da ‘devlet sırrını ifşa etmek’ten…

Avukatı karara itiraz etmiş. Ceza iki yıla indirilmiş. Gerekçe: İsnat edilen, devlet sırrı değildir.

Günah

Bir Ramazan günü Nasreddin Hoca'nın fena halde susamış. Dayanamayıp bir çeşmeye çaktırmadan yanaşmış. Tam suyunu içerken bir köylü görmüş.

Hocaya “Aman hoca, günah değil midir bu yaptığın” diye sormuş.

Cevap: “Yıkıl karşımdan… Ramazan gider bir daha gelir, ama ben gidersem bir daha gelmem… Ne günahı...”

Dünya Türklerin Olacak

Dünyanın gelişmiş ülkeleri bir araya gelmişler. En son teknolojilerle üretilmiş bir bilgisayara bütün ülkelerle ilgili verileri yüklemişler ve sormuşlar: “Dünyanın sahibi kim olacak?”

Bilgisayar uzun süre bilgileri değerlendirmiş ve büyük an gelmiş. Nefesler tutulmuş. Bilgisayar, sonucu yazıcıya göndermiş: “Türkiye”

Herkes şaşırmış. Mutlaka bir yanlışlık olmuştur düşüncesiyle aynı soruyu bir kez daha sormuşlar Bilgisayar uzun süre çalıştıktan sonucu yazıcıya göndermiş: “Türkiye”

Tüm dünya şoka girmiş. Birisinin aklına “Niye?” diye sormak gelmiş. Bilgisayara sormuşlar.

“Niye?”

Bilgisayar sonucu yazıcıya hiç düşünmeden göndermiş.

“Herkes bir gün uzaya çıkacak ve dünya Türklere kalacak”

Sokak Ağzı

“Havaalanlarının ismi değişecekti ya ? Ansızdan tutamayana mı deyiyollar ? Neden ?”

***

“Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bitiriliyormuş. Tepkilerinden mi ? Yoksa Türkiyede hayal edilen ratinge ulaşılamadığından mı bilinmez. Sebebi ne isterse olsun bir rezilliğe nokta konulması bir müjde gibi geldi hepimize.”

***

“En sonunda TMT mizin Mücahitler Derneği de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Nihayet uyandılar.”

***

“Gece kulüplerinin açılması kararı yanlışlıkla alınmış. Haberi duyunca çok merak ettim. Daha kaç tane daha yanlışlıkla alınmış karar var ? Bunu da göreceydik. Ciddiyete bak.”

***

“Hayret. Yıldönümünde Deniz Gezmiş de kahraman ilan edildi. Öldürülürken neredeydiniz diye sorasım geliyor. Bunlar, idam gerçekleşirken alkışlayanlar değil miydiler ?”

***

“İkide birde uyuşturucu ile yakalananlar haberleri çıkıyor. Yakalananlar yavrular. Baba’ları bulmazsanız daha çok koşuşacaksınız oradan oraya.

Anlayana

“Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon, bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler.” (Neyzen Tevfik)