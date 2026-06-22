Başkaları için son şans olmayabilir ama bizim son şansımızdır! 

Larnaka Havaalanı…

Dün oradaydım…

Öğleye doğru…

Oğlum gelecekti…

-*-*-

Seul – Doha…

Doha – Larnaka…

Yani Güney Kore’den Katar’a, Katar’dan Kıbrıs’a…

-*-*-

Keşke Doha – Ercan da olsa!

-*-*-

Neden olmasın?

-*-*-

Larnaka’da dün izdiham izledim!

Yolcu indiren otobüsler, taksiler, özel araçlar…

-*-*-

Ve üstelik taksiler öyle bizdeki gibi sadece üzerinde “Taxi” yazan Mercedes çoğunluklu araçlar da değil!

-*-*-

Güney’de Uber hizmeti yok ama “Bolt” var!

-*-*-

Neyse; Ercan ile Larnaka’nın tıkanıklık sıkıntısı çok benzer!

Görevlilerin davranışları da, taksiciler de!

-*-*-

Larnaka ile Ercan arasındaki en büyük fark Ercan’da yolcuların yüzde 90’ının (Resmi rakamlara göre yüzde 86) Türkiyeli, Larnaka’da resmi rakamı geçtim, yolcuların yüzde 90’dan fazlasının Dünya’nın her yanından geliyor olması!

-*-*-

Neyse, Güney’de tüm savaş bağlantılı turist sayısı düşüşlerine, tüm negatif etkenlere rağmen Kıbrıslı deyişiyle “turist gıyamet” Sayın Hükümet!

-*-*-

Ortalık turist gaynıyor!

-*-*-

Oturdum yazı yazıyorum…

Karşımda bir tabela…

“Gelişler” diyor!

-*-*-

09.00 – 11.55 arası gelecek olan uçakların havalandığı şehirleri yazıyor…

Selanik, Erivan, Belgrat, Zürih, Heraklion, Dubai, Hayfa, Helsinki, Kopenhag, Stockholm, bir Erivan daha ve arka arkaya iki tane Oslo!

-*-*-

Ercan mı?

Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir ne bileyim Antep, Trabzon!

-*-*-

Şimdi ırkçılık ayrımcılık olacak ama çok pahalı marka dar pantolon, göbeğe ve memelere yapışmış yine çok pahalı t – shirt ve çorapsız ayakkabı giyen; koltuk altında da küçük bir çanta tutan erkek kumarcı görmedim mesela!

-*-*-

Haaaa Azerbaycan yakında başlayacak!

Öyle dediler!

Dualarla inşallah!

-*-*-

Acaba kaç rekat daha kılalım ki Azeri turist gelsin?

İsrail’e sattıkları petrolün parasını bizde yesin?

-*-*-

Bakın, tekrar söylüyorum, Ercan, eğer Kıbrıs meselesi çözülmeyecekse, tarihin en büyük israfıdır…

-*-*-

Ama aynı Ercan, eğer Kıbrıs sorunu çözülürse, KKTC’ye – Kuzey Kıbrıs’a – Kılıçdaroğlu’nun Kıbrıs Türk Devleti’ne veya belki de yeni kurulacak federal yapı içerisindeki “devletçiğe” yapılmış en anlamlı ve en güzel yatırımlardan biridir!

-*-*-

Efendim nasıl çözeceyik?

-*-*-

Aman elimiz zayıflar, yazmayın!

-*-*-

Yazmazsak bilmiyor mu herkes yani?

Tüm Dünya biliyor ki çözüm, daha çok bizim işimize gelir!

-*-*-

Biz?

-*-*-

Evet biz kimiz?

Kıbrıs Türk Toplumu diyelim…

Bu çözüm olmazsa, bu çözüm gecikirse, elbette Ada’nın “işgal” altındaki Kuzey coğrafyasında “Türk” nüfus veya kimlik yaşamaya devam eder ama “Kıbrıslı Türk” kimlik erir!

Ozmosis olur ozmosis!

-*-*-

Erirse ne olur?

-*-*-

Yani Kıbrıs Türk Toplumu veya Kıbrıs Türk Kimliği “yok olursa”, Ada’nın Kuzey coğrafyasındaki “varlık”, asla yasal hale gelmez!

Gelebilmesi “kıyamet” gününde bile mümkün olmaz!

-*-*-

Ve kesinlikle, Kıbrıs’ta siyasi çözüm, herkese, “kim” veya “ne” olduğunu da “belgeler”…

-*-*-

Karma evliliklermiş, şuradan buradan gelenlermiş, yerleşiklermiş, oymuş buymuş değil!

Herkes, “hem haddini”, hem de “kimliğini” bilir!

-*-*-

Toprak verme meselesine gelince…

-*-*-

Çok fazla spekülasyon yapmaya gerek var mı bilemem ama “iade” sanki çok zormuş gibime geliyor!

Haa imkansız mı?

Eminim değildir!

-*-*-

Ancak, tam olarak görüşmeden, konuşmadan, Rum basını öyle yazdı diye bir kez daha insanlarımızı “yer değiştireceksiniz” diye uykusuz bırakmanın da bir anlamı yok!

-*-*-

Çözümsüzlük, sadece Güzelyurt, Maraş veya Mesarya’nın bir bölümüyle alakalı değildir!

-*-*-

Çözümsüzlük, Kuzey coğrafyadaki yasadışı yapılanmanın ve yerleşimin ve hatta paylaşımın dahi sebebidir…

-*-*-

Çözüm olmazsa, Kıbrıs’ın Kuzey coğrafyasındaki tapulu arazilerin neredeyse yüzde 90 civarı üzerinde oturan, uyuyan, yatan, eken, biçen, sevişen, kebap yiyen, kahkaha atan, ağlayan – hatta hepsinden önemlisi namaz kılıp dua eden insanlar; o evlere ya da arazilere “benimdir” diyemeyecek!

-*-*-

Çözüm umudum var mı?

-*-*-

Umudumu hiç yitirmedim ama “çözüm” konusunda “kaşarlandım”…

Çok da havaya giremiyorum!

-*-*-

Mesela, “Bu son şanstır” diyenler var…

Geçmişte ben de en az 10 kez söyledim!

Elbette başkaları veya birçokları için son şans değil …

-*-*-

Ama her geçen gün, hafta ve ay; bizim açımızdan “yok oluştur”…

-*-*-

Eminim, Kıbrıs Türk Toplumu için başka şans kalmamıştır!

-*-*-

Bilmem anlatabildim mi?

Övünmek ve harmanda kalmak!

Türkiye’nin futbolda yaşadığı hayal kırıklığını teknik açıdan değerlendirecek durumda değilim…

Çok üzüldüm…

-*-*-

Daha önce de yazdım, iki maçı da izledim ve bence her ikisinde Türkiye sadece şanssızdı ya da gol yollarında tutuktu….

-*-*-

Futbol hastası bir izleyici olarak, Türkiye’nin öteki takımlardan eksiği olduğunu söylemek benim için zor… Ancak futbolun bu gibi turnuvalarda bir netice oyunu olduğu gayet açık… Çünkü iki maç kaybediyorsunuz, telafisi yok!

Bizim çocuklar eve!

-*-*-

Peki yaşananlarla ilgili olarak ne yazabilirim?

Ne söyleyebilirim?

-*-*-

Türkçede çok anlamlı atasözleri var…

-*-*-

Mesela, “Övünen öküz harmanda kalır”…

-*-*-

Ne demektir bu?

Ya da bu atasözü ne anlama gelir?

-*-*-

Bir sözlük şunları yazıyor:

“… Kendini fazla öven, başarılarıyla gereğinden çok böbürlenen kişiler çoğu zaman bekledikleri sonucu elde edemezler. Gerçek değer ve başarı sözle değil, yapılan işle ortaya çıkar. Aşırı övünmek kişinin geri kalmasına veya hayal kırıklığı yaşamasına yol açabilir.”

-*-*-

Haaaa “Boş teneke çok ses çıkarır” da diyebilirdim…

-*-*-

“Çok söyleme, az söyle; öz söyle” de!

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Turnuvadan önce Türkiye Cumhurbaşkanı bile şampiyon olacaklarını söyledi…

Övünmeyin bu kadar!

Göçmen cinayeti… Larnaka’ya bağlı Köfünye yakınlarında bir mülteci kampı veya merkezi var… Bölgede 22 yaşındaki Pakistanlı bir öğrenci yaklaşık bir haftadır kayıptı… Polis, Pazar günü, mülteci kampına çok uzak olmayan bir noktada kayıp öğrenciyi ölü buldu… bıçaklanarak öldürüldüğünü saptadı ve 22 yaşındaki bir baka Pakistanlıyı tutukladı… Cyprus Mail’e göre tutuklanan kişi, alacak verecek meselesinden dolayı cinayeti işlediğini itiraf etmiş… Bıçak ve silah taşımak… aklıma Londra’daki bir kampanyayı getirdi… Bıçak veya silah taşırsanız, sonuçta gideceğiniz iki kutu var; biri hücre öteki tabut! Kavgayla öldürmekle sorun çözülmez…