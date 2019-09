Dövülen bir şarkıcı genç: Behiç Gökay…

Sotiris Savva’nın paylaştığı bir fotoğraf, bir zamanlar “Teşkilat” tarafından “silah alıp savaşmayı reddettiği” gerekçesiyle dayak atılmış olan Behiç Gökay’ın abisiyle çekilmiş bir fotoğrafı… Behiç Gökay, bir Kıbrıslıtürk şarkıcıydı…

Resmin altına şöyle yazmış Sotoris Savva:

“Erol Behiç Arif, 24 yaşındaki kardeşi Hüseyin Behiç Arif’in silah alıp savaşmayı reddettiği için bazı TMT üyeleri tarafından dövüldükten sonra sırtında kalan izleri gösteriyor…”

19 Nisan 2008’de yani bundan 11 yıl önce, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kadınların ortak örgütü Hands Across The Divide (“Sınırı Aşan Eller”) olarak “Barış Otobüsü”yle Dali, Bodamya ve Limbya’ya gitmiş, bu üç köyde belediye başkanları veya muhtarlar bizi karşılamış, köydeki kadınlarla bir araya gelmiştik ve her üç köye de barışın simgesi birer zeytin ağacı dikmiştik…

O gün Bodamya’da Bodamya Kıbrıslıtürk mezarlığının tam karşısına bir zeytin ağacı dikmiştik ve bunu grubumuzun liderlerinden Fatma Azgın ve Magda Zenon’la birlikte yapmıştık… Sonra mezarlığı ziyaret ederek Behiç Gökay’ın (Hüseyin Behçet Arif) ve burada gömülü diğer Kıbrıslıtürkler’in mezarını da ziyaret etmiştik…

Bodamyalı olan Dr. Bekir Azgın abimize Behiç Gökay’ı sorduk – aslında Behiç Gökay Bodamyalı değilmiş… Ama Bodamya’ya yerleşmiş…

Mezar taşında 1939’da dünyaya geldiği ve 1991’de vefat ettiği yazıyor… Bodamya’da Kıbrıslıtürk mezarlığında yatıyor…

Işıklarda olsun…

Fotoğrafı ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ-ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ yani “KIBRIS’TAN HATIRLAR” başlıklı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan Sotiris Savva arkadaşımıza çok teşekkür ederiz…



Dayak izleri fotoğrafta belirgin bir biçimde görülen Behiç Gökay'ın sırtı, altta Bodamya'da Kıbrıslıtürk mezarlığındaki kabri...

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

“Bu gömü yerinden toprak alınmıştı…”

Abohor’da (Epikho-Cihangir) yıllar önce Kayıplar Komitesi’ne göstermiş olduğumuz bir gömü yeriyle ilgili olarak, buradan “toprak alınmış olduğu” bilgisini öğrendik.

Geçtiğimiz günlerde Abohor-Voni-Beyköy-Düzova (Epikho-Gökhan-Beyköy-Eksomedoş) bölgesinde harika okurlarımızın yardımlarıyla araştırmadaydık.

Yıllar önce bir okurumuz bu gömü yeriyle ilgili olarak görgü tanığı olarak bize bu alanı göstermiş ve biz de bu alanı Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiştik.

1974’te Voni’de Frosso Dimu’nun evinde bulunan 45 kişinin tutuklanarak bir kamyonun arkasına tıkıştırılmaları ve Beyköy mezarlığı karşısındaki bölgeye götürülerek burada öldürülmek istenmeleriyle ilgili öyküyü de pek çok kez bu sayfalardan aktarmıştık. Onları öldürmek isteyen Beyköy’den bazı Kıbrıslıtürkler’in silahları tutukluk yapınca, öldüremedikleri Kıbrıslırumlar kaçmaya başlamışlardı. Bunlardan bir kısmı (8-10 kişilik bir grup olduğu tahmin ediliyor) bu alanda teker teker öldürülerek buraya gömülmüşlerdi…

Froso Dimu’nun evinden alınmış olan 45 Kıbrıslırum’dan 35’inin gömü yeri bulundu ve DNA testleri yapılarak Kayıplar Komitesi tarafından defnedilmek üzere ailelerine bu “kayıplar”ın kalıntıları iade edildi, cenaze törenleri de yapıldı. Ancak bu gruptan halen 10 “kayıp” Kıbrıslırum’un gömü yerlerini aramaktayız çünkü henüz onların nereye gömülmüş olduğunu bulamadık…

Resimde görülen bu alan bu on kişilik “kayıp” Kıbrıslırumlar’dan büyük çoğunluğunun gömülmüş olduğu yerdi… Ancak anlaşılan o ki burada “boşaltma” yapılmış…

Bu alanı Kayıplar Komitesi’ne göstermiştik ve burada bir de kazı yürütülmüştü ancak herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Edindiğimiz bilgilere göre, Abohorlu bir şahıs, bu alandan toprak almış olduğunu okurlarımızdan birisine aktarmış bulunuyor.

Anlaşılan o ki, bu alanda Kayıplar Komitesi’nin yıllar önce kazı yapacağını öğrenen bazı şahıslar harekete geçerek, bu alanda boşaltma yaparak gömü yerini temizlemişler…

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olan okurlarımı, isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan beni aramaya davet ediyorum.