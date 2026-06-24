Irkçılık bir insanlık ayıbıdır…

Utançtır…

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Bir kişinin bir ulustan, milletten, etnik gruptan, cinsel farklılıklardan, başka renkten nefret etmesi, dışlaması, yoğun ve olumsuz duygular beslemesi ırkçılıktır ve medeni ülkelerde ayıbın ötesinde ciddi suçtur…

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Kıbrıs’ta ırkçılık var mı?

Çok ciddi boyutta var!

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Güney’de Elam ve ne acıdır kilisenin duruşu ırkçıdır…

Kuzey’de mesela Erhan Arıklı ırkçıdır!

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Milliyet temelli olarak düşmanlık beslemek, bazı kötü örnekler nedeniyle bir ulusa olduğu gibi kötü davranmak, ama hepsinden önemlisi neredeyse çoğu Kıbrıslı Türk’te de var olan “ksenofobi” yani yabancı düşmanlığı, Arıklı’da da vardır!

Çok yoğun bir şekilde!

Ve acıdır, bununla övünmektedir!

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Arıklı, normal – düz – sade – naif – zararsız bir ırkçı değildir!

Hükümetin bir bakanıdır ve en acısı ırkçı temelde kurulmuş bir siyasi partinin de başkanıdır!

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Kıbrıslı Rum, Türkiyeli, Kıbrıslı Türk veya Afrikalı…

Önyargılı davranamazsınız…

Milyonlarca insan içinden beş kişiyi örnekleyip, genelleme yapamazsınız…

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Arıklı sık sık nefret söyleminde bulunmaktadır, bu yaptığı ırkçılık suçudur…

İnsanlara nefret dolu hakaretler edebilmektedir ve bunu “onlar da bana yapıyor”a bağlamaktadır… Ki O’na yapanlar da en az O’nun kadar evet ırkçıdır ve ciddi anlamda suç işlemektedir…

Onları da kınamak ayrı bir görev ve hatta yargılanmaları gerektiğini belirtmek, insani sorumluluktur!

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Arıklı ayrımcılık yapmaktadır ve birçok söyleminde, açık bir şekilde “Şiddete veya nefrete teşvik etmek” sezilebilmektedir…

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları kapsamında, nefret söylemi ve ayrımcılık çok ciddi suçlardır…

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Hatta Türkiye'de bile ırka, milliyete, etnik kökene veya benzeri özelliklere dayanarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ya da ayrımcılık yapma gibi fiiller, koşullarına göre suç oluşturabilir.

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Kıbrıs’ta federal çözüm isteyenleri “Rumseverler” diye tanımlamak, bu kişileri hedef göstermektir…

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Arıklı Türk milliyetçisi olabilir…

Arıklı Kıbrıs’ta çözüm isteyebilir veya istemeyebilir…

Arıklı Kıbrıs’ta olası bir çözümün federal çözüm dışında bir şekilde olması gerektiğini savunabilir…

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Ama kimseye “Rumsever” diyemez!

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Çünkü Rumları veya başka milletten – halktan – kökenden insanları sevmek, insanlıktır…

Sevmemek elbette “hak” olabilir ama bu şekilde bir makamda bunu söylemek, Elam’cılardan zerre farkı olmamaktır!

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Senden çok farklı düşünebilirim Sayın Arıklı…

Sana Türkiye – Türk veya diğer etnisitelerin herhangi birinden olduğun için abuk sabuk laflar edenleri de kınarım ama sen kamuya mal olmuş birisin ve genelleme yapıp bunu söylersen, açık ırkçısın!

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Ben olsam özür dilerdim!

Söylememem gerekirdi derdim…

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İki büyük nenem Rum ya da başka etnik kökendendir, sadece onları biliyorum; senin de olabilir…

Mesela senin gibi Türkiye’den gelen birçok kardeşimizin de farklı kökenleri yok mu?

Tümünüz Orta Asya’dan mı geldiniz?

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Üstelik sizin neneleriniz, sadece Rum, Latin, Katolik, Venedikli, Fransız ya da İngiliz veya Afrikalı da değildir.; ne güzel, ben olsam övünürdüm, çok daha fazla ulusal ya da etnik seçenek söz konusudur sizler için!

Ermeni, Kürt, Laz, Çerkez, hatta belki de Rus, Çinli, Arap, Pers hatta Yunan, Sırp, Bulgar…

Padişahların annelerine bakın mesela!

Değil mi?

Kültürel ve tarihi miras!

1573 tarihli bir harita buldum…

İnternette…

Köyün adı Catinera!

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Yanında Pendaia!

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Az yukarıda veya az Güney’de Aglia…

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Pendaia adı 1974’e kadar hiç değişmedi…

1967’de bu köydeki hastanede doğdum, ailem Gaziveren’de yaşıyordu!

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Aglia, sanırım sonradan Elye ve akabinde Doğancı oldu…

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Catinera’ya gelince…

Catinera, bizim Gaziveren’dir…

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İddialara göre Osmanlılar Ada’ya geldikleri zaman Lefkoşa – Mağusa – Girne ve Larnaka’yı aldıktan sonra (Son aldıkları yer Mağusa’dır) Lefke tarafına gidiyorlarmış…

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Bahsettiğim haritada Lefke’nin adı da “Lefra” diye yazılı…

Abraham Oretlius, 1573…

Harita’nın adı bu!

Meraklısına yazmış olayım…

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Neyse, Osmanlı Lefka, Lefke ya da Lefra’ya doğru ilerlerken, Catinera yani bugünkü Gaziveran’da saldırıya uğramış!

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Bazı askerler yaralanmış falan ve kumandan kızgın bir sesle, “yakın gazilerim viran olsun” diye emir vermiş!

Yakmışlar, yıkmışlar ve köyün ismine de Gaziviran demişler…

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Sonra köyün adı Gazibaran diye yazılmış!

Ama Elence’de B harfi V diye okunur!

Mesela biz Barnabas deriz ama adamın adı Varnavas’tır gibi…

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Gaziveran, 1974 sonrasında bu kez Türkiye tarafından Gaziveren’e çevrilmiş!

Türkçe’de Büyük Sesli Uyumu’na daha uygun sanırım!

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Efendim bundan bir süre önce, Gaziveren bölgesinde bir şirket inşaat kazısı yaparken tarihi bir mekana veya kalıntıya rastlamış!

Daha önce de köyde benzer kalıntıya rastlandığını biliyoruz!

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Ve iddiaya göre burası inşaata kapatılmış ama şirket dinlememiş!

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Sordum, soruşturdum, evet inşaat durdurulmuş ama ilgili şirket pek buna uymamış deniyor…

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Bir: Umarım gerçekten kalıntı varsa inşaat durur veya durmuştur…

İki: Umarım kalıntı ne büyüklükte olursa olsun kültür mirasa kazandırılır…

Üç: Umarım sağlam bir resmi açıklama yapılır…

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Böyle bir kalıntı, bölgenin değerini yükseltir…

Şu anda emlak satışlarındaki düşüş nedeniyle tamamen durmuş olan inşaatlar da düzgün ve yasal bir şekilde devam eder…

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Bu arada ekleyelim; bölgede koskocaman inşaatların neredeyse tamamı durmuş durumda!

Sadece iki ya da üç tanesi devam ediyor ve umarım “Gaziveren ikinci İskele olmaz” endişesi; “Gaziveren kıyıları ikinci Maraş olmaz” dönüşmez!