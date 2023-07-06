Ana Sayfa
Gaile
Mobil
Reklam
Belgeler
DAYANIŞMA
06 Temmuz 2023
Perşembe
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
SIM ANA HABER
KIBRIS MÜZAKERELERİ
SEÇİM
ÇEVRE
ADVERTORIAL
GÜNEY
YAŞAM
SPOR
EYLEM
Kategoriler
Belgeler
Dergiler
Dünya
Eğitim
Emlak
Güney
Haberler
Kültür & Sanat
Özel Haber
Röportaj
Sağlık
Sektör
Siyaset
Yaşam
Yerel Yönetim
Yerel Yönetim Seçimleri 2022
Foto Galeri
Çevre
DÜNYA
Eylem
Gazete Manşetler
Haber
İŞ DÜNYASI
Kıbrıs sorunu
Kültür Sanat
Meclis
Ödül
Seçim
Siyaset
Sosyal medya
Spor
YENİDÜZEN
Web TV
ADVERTORIAL
Bilim /Teknoloji
Çevre
Eylem
Güney
KIBRIS MÜZAKERELERİ
SEÇİM
SIM ANA HABER
Sosyal medya
Spor
Yaşam
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Günün Haberleri
Sitene Ekle
İletişim
Adres Kıbrıs
Gaile
Mobil
Reklam
Seri İlan
Dayanışma
WEB TV
YAŞAM
Kıbrıslı 25 piyanist Guinness rekorunu kırmak için piyano çaldı
Kıbrıslı 25 piyanist Guinness rekorunu kırmak için piyano çaldı
Bir grup Kıbrıslı piyanist, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına piyano başına geçti.
06 Temmuz 2023 Perşembe 14:15
İzlenme: 58
Benzer Videolar
"Gençler kendilerine güvensinler, çok çalışsınlar"
KAV'dan Kansere Karşı koruyan 10 Öneri
Erdoğan Kıbrıs'a saray yaptırıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdi
Değirmenlik Belediyesi’nden 1 Mayıs’a özel film
Elsie Slonim'in anısına