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  3. Kıbrıslı 25 piyanist Guinness rekorunu kırmak için piyano çaldı

Kıbrıslı 25 piyanist Guinness rekorunu kırmak için piyano çaldı

Bir grup Kıbrıslı piyanist, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına piyano başına geçti.
06 Temmuz 2023 Perşembe 14:15
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