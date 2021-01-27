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Elsie Slonim'in anısına
Elsie Slonim'in anısına
Fotoğrafçı Tijen Erol Yakup'tan "Ara'da Kalan Yıllar" belgeseli ile 104 yaşında yaşamını yitiren Elsie Slonim'in hayatından bir kesit
27 Ocak 2021 Çarşamba 10:26
İzlenme: 263
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