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  3. Erdoğan Kıbrıs'a saray yaptırıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erdoğan Kıbrıs'a saray yaptırıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki soL Mikrofon, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a yapılacağını ‘müjde’lediği saray ve millet bahçesini halka sordu.
26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23
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