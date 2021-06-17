Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdi

Aya Napa'da bir dalgıç ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü

Kıbrıs'ın güneyinde, George Argiriou isimli dalgıç, Aya Napa’da serbest dalış yaptığı sırada,10 metre derinlikte ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu yeşil deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü. BBC Türkçe bu yeniden hayata dönüş görüntülerine yer verdi.

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