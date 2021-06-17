Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdi
Aya Napa'da bir dalgıç ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Kıbrıs'ın güneyinde, George Argiriou isimli dalgıç, Aya Napa’da serbest dalış yaptığı sırada,10 metre derinlikte ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu yeşil deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü. BBC Türkçe bu yeniden hayata dönüş görüntülerine yer verdi.
17 Haziran 2021 Perşembe 15:55
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