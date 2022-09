Allah hem Dünya’yı hem Türkiye’yi kaybetme korkusu olanlardan da tehlikelerden de korusun!

Kaybetme korkusu her şeyi yaptırır!

Nasıl mı?

Tam doğruyu elbette bilmek o kadar kolay değil ama izleyebildiğimiz kadarıyla Rusya’nın Ukrayna savaşındaki durumu pek iyiye gitmiyor.

Batı medyası tabii ki Rusya aleyhine propaganda yağdırıyor olabilir, yorum yazarken dikkatli olmak lazım…

Ancak, gidişat, Rusya’nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını ele veriyor.

-*-*-

Buna nereden mi hükmettim?

Tabii ki Putin’in açıklamalarından!

-*-*-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “özel askeri operasyon” dediği “çalışması” iyi gitseydi, kısmi seferberlik ilan edilmesine gerek olur muydu?

Nikleer silah tehdidi gündeme gelir miydi?

-*-*-

Putin, Çarşamba günü Rusya’ya seslendi ve nükleer savaş korkusu salarken, 300 bin yedek askeri de savaşa çağırdı...

Bu iki “konu”, savaşın iyiye gitmediği anlamının çıkmasına sebep oldu...

-*-*-

Ayrıca "bu bir blöf değil" dedi.

Asıl tehdidin Batı'dan geldiğini, Batı’nın nükleer şantaj yaptığını iddia etti...

Ama akabinde "mümkün olan tüm araçlarla" nükleer silah kullanımına işaret etti...

-*-*-

Bir çok Batılı yorumcuya göre Putin köşeye sıkışmasa, yarı seferberlik ilan etmezdi, nükleer tehdid savurmazdı!

Yine Batılılara göre Putin gerilimi tırmandırarak yenilgiden kaçmaya çalışıyor...

-*-*-

Bu arada belirtelim; geçtiğimiz Salı günü ne oldu peki?

Bu da çok önemli!

Çünkü geçtiğimiz Salı günü, yani Putin'in konuşmasından bir gün önce, Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin Rus kökenli ya da Rus yanlısı liderleri, Rusya'ya katılım konusunda referandum yapacaklarını açıkladı.

-*-*-

Nedir bu referandum?

Tüm Dünya’nın kabul ettiği Ukrayna topraklarının, yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Rusya’ya ilhakına yol açacak olan referandumlardır...

-*-*-

Burada Erhan Arıklı’nın Kıbrıs’ta referandum çağrısı da akla geliyor...

Ayrılma ya da ilhakla alakalı referandum yapma hakkına saygı duyup duymamak bir yana; “Tek taraflı referandum” olmaz...

-*-*-

Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin referandumlarının geçerliliği, eş zamanlı olarak Ukraynalıların da yapacağı referandumda aynı yönde sonuç çıkmasına bağlıdır...

-*-*-

Evet, Putin daha da ileriye gider mi?

Nükleer butonlara basılır mı?

Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı?

Türkiye taraf olur mu?

Bu soruların yanıtı yok...

Ancak, bir çok yorumdan anladığım kadarıyla Putin, Ukrayna’da ya zafer kazanacak ya da nükleer düğmelere basacak!

Yani, Rusya bu savaşı kazanmazsa, Dünya Savaşı çıkacak!

Çok endişe verici!

-*-*-

Peki Türkiye’de durum nedir?

Rusya’da Putin neyse, tabii ki Türkiye’de Erdoğan odur!

Erdoğan’ın en büyük derdi, bir yerde savaş kazanmak olmayabilir...

Ama seçimi kaybetmeyi, savaş kaybetmekten çok daha önemli görüyor!

Bir çok konuda gerilimi artırarak, yenilginden kaçmaya çalışacağı gayet açık bir şekilde görülebiliyor...

Ki bu noktada yapabileceğimiz tek dua; “Allah Türkiye’yi korusun”dan başka bir şey olamaz!

Hakemi yanıltıp penaltı kazanma çabası!

Türkiye’deki bazı gazetelerde, Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlatılacağı yazılıyor…

Kesin ifadeler var…

Kaynak belirtilmiyor…

-*-*-

Resmi açıklama mı?

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi “Ercan’a doğrudan uçuş yoktur” diyor…

-*-*-

Rusya, her an her şeyi yapabilecek bir pozisyonda…

Ancak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna Savaşı devam ederken, 300 bin kişiyi silah altına alan yarı seferberlik ilan ederken, KKTC ile uğraşacağı yoktur…

-*-*-

Peki Türkiye medyasında yazılanlar, atılan başlıklar nedir?

Çok basit aslında…

Hakemi yanıltıp penaltı kazanma çabası!

Nasıl mı?

-*-*-

Erdoğan’ın 2023’te yapılması planlanan ama erkene alınma ihtimali bulunan seçimlerde “galibiyeti” garantiye alabilmesi için, her şeyi yapabilir…

Bu her şey içerisinde, ceza alanında düşmek de var!

Düşüyor!

Ve hakemin yani “seçmenlerin”, yani “halkın” penaltı vermesini talep ediyor…

Artık “VAR” sistemi bulunuyor…

Hakemi yanıltmak o kadar kolay değil!

Ancak hala çok ısgarta hakemler olduğu da ayrı bir gerçek tabii ki!

Bu duvar yazısı özetle diyor ki, “Bir yalanı yeterince sıklıkla tekrar ederseniz, gerçek olmaz; politika olur!” Yeter bunca yalan! Yok hava yolu şirketi kuruyorsunuz, yok doğrudan uçuş yapıyorsunuz, yok tanınıyorsunuz! Yapın, gerçek olsun, sonra “atarsınız!”…