TARİH YAZMAK

TOPLUMSAL ÜTOPYA

Hümanizm, tarih, doğa, öznellik, ideoloji, ütopya, din ve teoloji üzerine eserleri olup,

en çok bugünkü küresel dünyanın da en önemli sorunlarından biri olan inançlar sorunu üzerinde duran, marxist bir bakış açısıyla "ütopyalar"ın her zaman varolduğunu ve varolması gerekliliğini savunan Ernst Bloch'a göre toplumsal ütopya, yabancılaşmanın tersine insanın bilinçlenmesine yardımcı olan en önemli temellerden biridir ve insana bütünsel bir tarih görüşü kazandırır. Yaşadığı dönemde Marx'tan da önemli ölçüde etkilenen Ernst Bloch'a göre: "İnsanlar Babalarından Çok, Zamanlarının Çocuklarıdır".

DEĞİŞİMİN DİNAMİĞİ

Tarihin önemine oldukça önemli bir vurgu yapan Karl Marx

"Tarih Bütün Bilimlerin Babasıdır" derken,

İbn-i Haldun ise oldukça dinamik içerikli bir söylem ile,

"Tarih Değişimin Bilimidir" diyerek, yalnızca yaşadığı yüz yıla değil, günümüze değin tüm insanlığa ışık tutmuştur...

Görüldüğü gibi,

ister 20. yüz yıl tarihçileri ya da filozofları,

isterse 12. yüz yılda yaşamış bir düşün insanı olan İbn-i Haldun olsun;

hiç fark etmez...

Söylemlerindeki gerekçelerin özü hep aynı:

"Değişimin Dinamiği"...

ULUS DEVLETLER

Peki!

Nereden gelir bu dinamik?

Özünü nerden alır?

Anlatılar, destanlar, menkıbeler ve mesellerden...

Örneğin,

Ergenekon Efsanesi'ni 14. yüzyılda Reşidüddin Hamedan anlatmış...

Eğer anlatmasaydı kimin haberi olacaktı?

Olmazdı...

Böylelikle, Ziya Gökalp da Ergenekon temasını işleyen bir "Türk Duygusu"nu kaleme almazdı...

Kısacası;

geçmişteki anlatılar ve yaşanmış olanla,

yarını bugünün bilgisi ile yeniden kurgularsınız...

Öyle ki,

18. yüz yılda kurulan ulus devletler tarihi,

çeşitli argümanlar yaratılarak kurulmadı mı?

LİDERLİK YAPIN

"Tarih yazmak" ne demektir?

Tarih yazmak, tarihe geçecek denli önemli bir iş yapmak demektir...

Aslında geleceği yazmak demektir tarih yazmak;

çünkü tarih, tarihi yazan liderlere düş gördürür!

İşte size fırsat:

Liderlik yapın...

Kendi toplumunuzun geleceğini öngörmeye çalışın …

Kıbrıs'taki değişimin dinamiğini kurun ve tarihe geçin...

Gelecek kuşakların sizlerden haberi olsun!

Yoksa bu süreç dönüp dolaşıp,

Hegel’in ünlü;

"tarihten öğrendiğimiz tek şey, insanların ondan bir şey öğrenmediğidir"

deyişi ile mi sona erecek?!