EN ACIMASIZ 1 NİSAN ŞAKASI

Bugün 1 Nisan ama, heves yok neşe dolmaya.

Şaka günü bugün de gün şakalık olmaya.

Şaka yapacak hal mi var bir insanın insana...

Şakanın en acımasızıyla karşı karşıyayız zira...

Baksanıza, ne hallere getirdi bir müsibet virüs bizi günlerce haftalarca...

Kimse bilmez, duracak mı gelecek ay ya da yıllarda...

***

Oysa bugün 1 Nisan, gerekirdi bol şaka.

Bini bir para olmalıydı, büyükten ufağına.

Şaka yapmalıydı herkes, gülmek için ahbaba.

'Sizi fena kandırdık' dipnotlu 'şaka haberler' verecekti medya.

Yazarlar uyduruk metinler yazıp, şaka yapacaktı okura.

Sabah sabah 'ilk kim yutacak' merakı yaşanacaktı oysa.

Ne oldu da şaka oldu böyle musakka?

***

Bir kabus mu birlikte gördüğümüz acaba?

Birden terler boşalarak vücudumuzdan, fırlayıp uyanacak mıyız yoksa?

Derin bir 'oh' çekip, bitti-gitti diye rahata ersek, ne ala.

Yoksa bir uyanış var da, kabus değil de halihazırda bitti mi gördüğümüz rüya?

Koskoca, ama camdan bir fanus muydu ki, globalizasyon, bilişim çağı, dijital dünya?

Biten rüyanın ta kendisi miydi dersiniz, hayatı durdururken Korona?

***

Hade, bugün 1 Nisan, şaka yapmalı insan.

İçinizden mi gelmiyor, öyle gırgır, şamata?

Derdimiz bize yeter demek, gerekmez başka oyun, numara.

Anladık mı şimdi silahla, topla, tüfekle çıkılmıyor düz yola.

Kudreti liderlerin etmiyor beş para, tüm süper güçler oldu birer madara.

Olmayınca yatırım insana, teknoloji de etmiyor bir fayda.

Yok edince doğayı, kesiliyor işte bu şekilde fatura.

***

Yazık, 1 Nisan'da şaka yok, kaldık öyle ortada.

Ne Doğu'da mecal var ne Batı'da, etrafına bakmaya.

Yarını bilemiyor anlı şanlı liderler, sözüm ona hükmedenler dünyaya.

Hepsi tıptan/uzmandan ilaç-aşı bekliyor, imamı papazı da eller gökte ederken dua.

Bu yıl bizde değilmiş meğer, Korona'daymış sıra.

Hevesi saklamalı, şaka başka bahara.