Elektrikte karar zamanı

Elektriğe zam gelince öfke kabarır.

Sonrası derin bir sessizlik...

* * *

Tam da şimdi karar zamanı!

Bir yol haritası açıklanmalıdır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na her an, her gün bağımlıyız.

Hepimizin, her ay para ödediği, tek kurum, tekel.

O zaman bu kurum halkındır!

* * *

Elektriği KW saati 84 kuruşa üretiyor, yine bu rakama satıyorsun.

Yarın yakıt zamlansa, yine zam!

Kablo olsa örneğin TETAŞ’ta 28 kuruş, gece tarifesi 10 kuruş!

Öyle dediler.

Evet çok daha ucuz...

LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz santralleri olsa yine daha ucuz...

Uzmanlara göre son 10 senede Fuel Oil yerine LNG kullanılmış olsaydık 171 Milyon $ tasarruf yapacaktık.

Manzara çok açık!

“Ekonomik” yatırım ihtiyacı var.

Çünkü üretim maliyeti yüksek!

Ve bir gerçek daha var.

“Türkiye’den kablo ile elektrik” için bugün karar verilse...

Bu sene sonuç alınamaz!

Seneye de... Öbür seneye de...

2020’ye kadar böyle gidecek.

Ama bugün karar verilmezse, iş daha da uzayacak, açıkta kalacağız.

* * *

Önce tasarrufla işe başlanmalı.

Enerji dostu ürünler teşvik edilmeli.

Klimada, aydınlatmada, elektrikli eşyada tümü “A sınıfı” enerji olmalı...

Binalara “yalıtım” zorunluluğu gelmeli, “güneş enerjisi” misli misli desteklenmeli!

Ne duruyoruz daha?

* * *

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Ekonomi Bakanlığı arasında bir “düğüm” var, anladığım...

Biri bu “düğümü” çözmeli!

Bakanlık “Türkiye’den kablo projesi”nde önünü görmek istiyor.

Kurum ise kabloya kapalı değil ama önce “LNG Santral” diyor.

Türkiye ne mi düşünüyor?

“Kablo ile elektrik gelsin ancak bunu Kıb-Tek’in mevcut yapısına teslim edemeyiz.”

Yarına, biraz daha açacağım.