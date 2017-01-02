2016'nın "Söz ve Yazı"sı

2004 yılından bu yana BRT'deki 30 yıllık meslek hayatım boyunca Batı müziği programlarıyla uzun süre izleyicilere elimden geldiğince programlar yapıp sunmaya çalıştım. Gençlikten olgunluğa geçerken ve edebiyat-araştırma konularına da inceden inceye bulaşırken bir baktım ki şartlar ve birikimler beni Kıbrıs Türk Edebiyatımızla ilgili bir programa doğru sürüklemiştir. İyi ki sürükledi. 2004 yılından bu yana da; önceleri "Kum Saati", şimdilerde "Söz ve Yazı" programımızla Kıbrıs Türk Yazın hayatımızda çıkan kitaplarımızı elimden geldiğince tanıtmaya, duyurumlarını yapmaya çalıştım. Sadece Kıbrıslı yazarların kitapları üzerine kurulmuş ve Kıbrıslı yazarların konuk olduğu bir programı 12 yıldır sürdürebildiğimize göre, üretim ve yazarlarımız açısından da bir "potansiyelin" olduğu gerçeği çıkmaktadır ortaya. Evet, bu toplumun yazın tarihinde niteliği ve içeriği ne olursa olsun bir "üretim" durmaksızın sürmektedir. Bu kanımca çok sevindiricidir. Ben bir kitap eleştirmeni değilim. Sadece "emeğe saygı" babında bu üretimleri bir devlet kanalında tanıtmak, duyurumlarını yapmanın boynumun borcu olduğunu düşünüyorum. Yayınlar hangi görüşte ve nitelikte olursa olsun, kalıcılık ve nitelik çözümlemesini okura bırakıyorum.

Uzun yıllar, her yılın başlangıcında, bir önceki yılın müzik CD ve Kaset üretimlerinin dökümünü yapmaktaydım. Arşivimi karışıtırırken şunu söyledim kendi kendime: iyi ki bunları gazetelerin arşivlerine katmışım. Bunlar bir kaynak olarak bundan sonraki araştırmacılarımız için önem taşıyacağına büyük bir inancım var.

Niye Kıbrıslı yazarlarımızın kitapları, program konuklarım için de böyle bir dökümü gelecek kuşaklara bırakmayayım diye bir düşünce düştü aklıma. Sevgili Cenk'i (Mutluyakalı), yarım sayfalık bir tölerans rica ederek fikrimi açmış, kabul görülmesiyle de böyle bir dökümü gelecek kuşkların meraklılarına bırakmak için kolları sıvadım.

7 Ocak 2016 tarihinden 27 Aralık 2016 tarihine kadar haftada bir yer alan "Söz ve Yazı" programımın "Kitaplık" bölümünde 67 Kıbrıslı yazarımız tarafından üretilen kitabı tanıtmışız. Programımız Haziran-Eylül ayları 4 aylık tatile girmesinden dolayı yıl içerisinde ortalama 32 program gerçekleştirebiliyoruz. Bu 32 program içerisinde yer alan ayrı bir bölüm olarak "Okuyorum" köşemizde ise Doç.Dr.Şevket Öznur ise, Kıbrıslı bir yazarın kitabının yorumunu yapıyor. Bu da demektir ki 67 kitabımıza ek olarak 32 kitap daha izleyenlere sunulmaktadır. Kısacacı her dönemde Kıbrıslı yazarların yaklaşık 100 kitabı programımız aracılığıyla izleyenlere ulaşıyor. Bu tanıtım amaçlı programların "tekrarlarını" ise bu hesaba katmıyorum.

Ve önemle vurgulamakta yarar var ki; altta dökümü verilen kitaplar, sadece benim satın alabildiklerim ve bana gönderilen kitaplardır. Bunun dışında en az bu rakamın yarısı kadar kitabın varlığı da bir gerçektir.

Ve bu yıldan başlayarak "kaynak" olması amacıyla bu dökümü sizlerle paylaşıyoruz. İşte benim arşivimde olan ve tanıtımı yapılan kitaplarımız...

01-Ahmet Billuroğlu-Serdarlı Gençler Birliği 72 Yılın Öyküsü/02-Ahmet Ömerağa-Aha Bizim Gıbrızlılar/03-Ahmet Ömerağa-Geçmişten Günümüze Gönyeli İlkokulu-1839-2016/04-Ali Dayıoğlu-Kuzey Kıbrıs'ın Ötekileri/05-Arslan Mengüç-Kıbrıs'ın Kadınları-tarihe tanıklık cilt1/06-Bahar Atma Soy-Gün Doğmadan Önce/07-Bedia Balses-Sızıntı/08-Dervişe Güneyyeli Kutlu-Karaliçe ve Sonra/09-Efdal Keser-Eğreti Hayatlar/10-Emre İleri-Su/11-Filiz Naldöven-Hafızalı Doku/12-Giovanni Mariti-1760 Kıbrıs Adasında Yolculuk/13-Hambis Çangaris-Goncolozlar Hem Oyun/14-Harid Fedai-Kâmil Paşa'nın A'yân Re'îsi Sa'îd Paşa'ya Cevâbları/15-Hasan Erhan "Sonsuzlukta Cismin Düşünce Yapısı/16-Hikmet Afif Mapolar (Ahmet Necati Özkan)-Aslar, Bir Devre Adını Yazanlar 1987/17-İbrahim Aziz-Yaşanmış Öyküler Tanıklık, Anlatılar/18-İsmet Aşıksoy-Kıbrıs Türk Halk Oyunları ve Müziklerinin Yapısı/19-Jale Karcan-Sonsuzluğa Uzanan Aşk Merdiveni/20-Eralp Adanır-Sözü Uçup Yazısı Kalanlar/21-Isokrates-Kıbrıs Söylevleri/22-İlke Susuzlu-Bazen De Böyle/23-Farid Mirbagheri-Kıbrıs Tarihsel Sözlüğü/24-Kiryakos Cambazis-Kıbrıs Sorununun Çözüme Kavuşturulması, Peki Ama Nasıl?/25-Mahmut Anayasa-Aşk Şarap Tadındadır/26-Prof.Dr.Mehmet Şeker-Osmanlı Belgelerinde Kıbrıs, Meryem Ana, Kikko Manastırı/27-Dr.Erdem Beyoğlu-Muhteşem Ben, 3 Olmak Çok Zor/28-Jim Samson And Nicoletta Demetriou-Music In Cyprus/29-Doç.Dr.Soyalp Tamçelik&Mustafa Kemal Kasapoğlu-Kıbrıs'ta Mizah Gazetesi, Akbaba/30-Oğuz M. Yorgancıoğlu-Değişen,Gelişen,Unutulan Meslekler/31-Oktay Feridun-Zamanı Tiye Aldım/32-Orkun Bozkurt-Masanın Boş Kalan Köşesi/33-Özlem Çatal Eserer-İçimdeki Ayaz/34-Semra Yıldız-Çalınan Hayat/35-Şenay Ekingen-Kıbrıs İşlemelerinden Lefkara Nakışı/36-Sonay Yakup Yakupsoy-Gönül Tellerinde Nağmeler/37-Sonay Yakup Yakupsoy-Kayıp Hayatlar/38-Ümit İnatçı-Zoraki Sol, Eğilgenliğin Retoriği/39-Deniz Gürgöze-Direnişin Kahramanları (1955-1974)/40-William Stubbs-Kıbrıs ve Ermenistan'ın Ortaçağ Krallıkları/41-Yorgos Kaskanis-Bahar Gelince/42-Zeki Ali-Zamansız/43-Zorlu Yıkıcı-Okaliptüs Dünü ve Geleceği, Kıbrıs Raporu (1879-2014)/44-Doç.Dr.Selçuk Duman-Kıbrıs'ta Türk Milli Mücadelesi ve 1958 Türkiye Mitingleri (1878-1958)/45-Agah Gümüş-Vefa/46-Ahmet Sanver-Eski Kıbrıs Eski Lefkoşa Anılarım-4/47-Ahmet Tolgay-Kıbrıs'ın Orta Yeri Sinema/48-Bülent Fevzioğlu&Suna Atun-Kıbrıslı Türklerde Atletizm Etkinlikleri Ve Unutulmayan Rekorlar (1900-1979)/49-Burhan Eraslan-Kuzey Kıbrıs'ta Basın Özgürlüğü/50-Cenk Mutluyakalı-Eğer O Mutluysa/51-Dinçer Kaya-Kıbrıs Yazıları/52-Eralp Adanır-Röportajları, Denemeleri, Gazete Yazı ve Haberleriyle Ali Nesim/53-Filiz Besim-Dr.Aydın Sennaroğlu/54-Hakkı Atun-Bir Öz Yaşam Öyküsü, Hakkı Atun'un Anıları/55-Rory MacLean-Harnıp Ağaçlarının Altında, Kıbrıs'ın Kayıp Hayatları/56-Hasibe Vehbi Şahoğlu-Çıplak Gerçekler/57-İsmail Bozkurt-Kaza/58-Mehmet Ertuğ-Gizemli Büyük Han, Dünü-Bugünü/59-Nazime Önder-Sabırsız Derviş Murat'la Nasıl Buluşur?/60-Osman Balıkçıoğlu-İngiltere'deki Değerlerimiz/61-Osman Güvenir-Dr.Fazıl Küçük'le Geçen Günlerim, Bir Lideri Anlatıyorum/62-Sanem Koç-Annem Ne Cesurmuş/63-Serkan Soyalan-Dedem Ahmet Gürses/64-Sonay Yakup Yakupsoy-Kelebeklerin Dansı/65-Prof.Dr.Ulvi Keser-Mithat Tuncel Bey/66-Yılmaz Başkaya-TMT ve Kıbrıs Türkü/67-Zekai Altan-Gizemli Kıbrıs