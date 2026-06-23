Yalova Kaymakamı!

Bilbay Eminoğlu’nu genç yaşta kaybettik…

Bin kere Allah rahmet eylesin…

-*-*-

5 günde herkes unuttu!

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Unutmayanlar mı?

Onlar da “aha nenesi ile de fotoğraf çektirmiştik…” diye kendi fotoğraflarını paylaşıp, aklınca Bilbay’ı anıyor!

-*-*-

Memleket bir garip!

-*-*-

Sosyal medya hengame!

-*-*-

Bir başkası “bu proje benimdi, niye bana aleni teşekkür etmiyorsun!” diye bir başkasına kızıyor!

-*-*-

Bir ego, bir narsist hava, aldı başını gidiyor!

-*-*-

Haaa Meclis tartışmaları mı?

Genelde beni güldürüyor!

Memleketin esas sorunu unutulmuş veya korkudan unutuldu!

O da ayrı bir film!

-*-*-

Hükümet dilediği yasayı geçiriyor; muhalefet çok güzel konuşuyor, sendikalar toplanıp toplanıp basın açıklaması yapıyor…

Birkaç saat sonra hepsi unutuluyor!

-*-*-

Meyhanedeyiz, içelim!

Devam!

-*-*-

Anayasa Mahkemesi’ne havale edeceğiz!

Edelim!

-*-*-

Kim daha Anavatancı?

Suyu Türkiye’den biz getirdik, yok hayır siz getirmediniz, biz imzaladık ama annem getirdi tartışmaları ile hava basıyoruz!

-*-*-

Ve bütün bu kavgalar, bu tartışmalar devam ederken, sokak sokak dolaşıyorum, sokaklarda selam verenle vermeyenle sohbet ediyorum, kavga ve tartışmalarımızın Türk televizyonlarındaki diziler kadar etkisi yok!

-*-*-

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin onurlu geçmişi yeni yasa ile yok şöyle olduydu, yok böyle olduydu!

-*-*-

Gönyeli’de sokağa çıkın, 500 kişiye sorun, konudan haberi yok!

İddialıyım, KKTC’de şu anda yaşam süren insan sayısı bir milyonsa, 950 bini “Atatürk Öğretmen Akademisi” adını ya hiç duymadı ya da duyduğunda hiç bir şey hissetmiyor!

-*-*-

Siz Göçmenköy’de, Lefkoşa veya Alayköy sanayi bölgelerinde, Gönyeli’deki iki camide herhangi bir Cuma öğle bulundunuz mu?

-*-*-

Geçtim AÖA’yı, cemaate F.Ö.’yü sorun mesela!

“Tutuksuz yargılanması için yasa çıkarıldı” deyin ve yorum isteyin!

Yüzünüze bakacaklar ve sizin tedavi isteyen bir sıkıntılı olduğunuza hükmedecekler!

-*-*-

Bir vekil veya birkaç vekil, vatandaşlık meselesini eleştiriyor; nüfusun bilinmediğinden bahsediyor, “KKTC yurttaşlarının kaç kişi olduğu bize bildirilmedi” diyor!

Kimin umurunda!

-*-*-

Guterres – Holguin ikilisi de planlar falan yapıyor!

Bu hiç kimsenin umurunda değil!

İki, bilemediniz üç sosyal medyacı bir şeyler yazıyor, eski müzakereci eleştiriyor falan…

-*-*-

Tufan Erhürman sözde bizim toplumu temsil ediyor ama Guterres’ten Hristodulidis’e, herkesin gözü Erdoğan’da!

-*-*-

Sokağa çıkın, KKTC’de şu veya bu şekilde yaşam süren rastgele bir kadın veya adama sorun; “Maria Angela Holguin Cuellar kimdir?”…

-*-*-

Yüz kişiye sorun, bin kişiye sorun…

KKTC Vatandaşı ve haliyle “seçme seçilme hakkı” olanları bulun, onlara sorun!

-*-*-

“Holguin adını bilenlerin oranı”; veya şu saptamayı da yapabilirim, “yeni bir siyasi çözüm planından haberdar olanların oranı” yüzde 2’yi geçerse, Gönyeli’deki Cuma cemaati beni taşlasın şikayetim yok, itirazım olmaz!

Çok rahatım!

-*-*-

Ne irademiz kaldı, ne kimliğimiz!

-*-*-

10 – 15 tane meyhanemiz dışında, mutfağımız oldu Türkiye!

-*-*-

Futbolumuz Türkiye!

“Bizim çocuklar” diyoruz mesela!

Tamam “bizim” de, biz kimiz?

-*-*-

CONIFA’ya katılıyoruz, şampiyon oluyoruz, üç gün, 300 kişi bu konuyu konuşmuyor ama Türkiye, Dünya Kupası’nda iki maç kaybediyor, üzüntüden kahroluyoruz!

-*-*-

Güzelyurt ve Mesarya’nın ayağa kalkmasını bekliyorum iki – üç gündür!

Mesela!

-*-*-

Holguin’in planında Güzelyurt yine “verilecekler” veya “iade edilecekler” arasında!

Güzelyurt’tan bir tek “tık” yok!

Çünkü zaten Güzelyurt çoktaaaan Gönyeli’ye taşındı!

-*-*-

Memlekette yol yok!

Seyrüseferi olan araç oranı her geçen gün düşüyor!

-*-*-

Ehliyetsiz araç kullananlar çok; ehliyetli kullananlar trafiği bilmiyor!

-*-*-

Yemin ederim, Gönyeli’de aşırı lüks araç kullanan ve üzgünüm, baş örtüsü ve uzun paltosundan anladığım kadarıyla yabancı olduğundan emin bulunduğum kadın sürücülere sorun, örneğin “yaya geçidi” ve “roundabout” kurallarını bilmiyor!

-*-*-

Çember canım çember!

Yoksa dönel kavşak mıydı?

-*-*-

Ülke pislik içinde!

Yine ve bir kez daha üzgünüm!

Her yan, özellikle ana yol dediğimiz yolların kenarları korkunç!

-*-*-

Dileyen, dilediği yere çöp atıyor!

-*-*-

Ve eminim, Türkçe okuyamadığı için, belediyenin “Buraya çöp dökmek yasaktır” tabelasını anlamayıp, tam altına çöp bırakanların sayısı veya bu insanların ciddi şekilde çözüm bekleyen sorunları çok fazla!

-*-*-

Neymiş?

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yasası mı değişmiş?

-*-*-

Hatta Yenidüzen’in Pazartesi günkü manşetinde dile getirdiği, neredeyse 400 bin kişinin sağlık bilgilerinin siber korsanlar tarafından ele geçirilmesi konusu var…

Bakanlık, “öyle bir şey yok” dedi, mesele kapandı!

-*-*-

Kimse de umursamadı!

Veya umursadıysa bile, beş kişi, on kişi!

-*-*-

Yani geldiğimiz nokta, tam da “Yalova Kaymakamı” durumu!

Memleket tam anlamıyla çirkef!

Talan, sahtekarlık, rüşvet, bilinmezlik, dökülme, yokluk, hiçlik, kara para, siyasi yokluk!

Ülke mahvoldu, Kıbrıs Türk Toplumu tükendi; derdimiz, “suyu kim getirdi?”

-*-*-

Gençler göç ediyor!

-*-*-

Kime ne?

-*-*-

Yalova’da artık kaymakam yok vali var sanırım!

Oysa soracaktım, “kim s….r Yalova Kaymakamı’nı?”

Kimsenin derdine değil!

-*-*-

Ayıp!

Doğru çok ayıp!

Böyle şey yazılmaz ki!

Ama ayıp bile artık umurumuzda değil!

Çünkü bittik b’annem!

-*-*-

Atatürk Yalova’yı ziyaret edecekmiş…

Ahali iskelede toplanmış…

-*-*-

O zamanlar ilçe olan Yalova’ya Aynı gün meğer yeni bir de kaymakam atanmış…

Kaymakam da sanmış ki, ahali kendisini karşılamaya geldi!

-*-*-

Kalabalık içerisinden birine sormuş; “kaymakamı mı karşılamaya geldiniz?”…

O kişi de dönmüş, “kim s…..r Yalova Kaymakamı’nı, Atatürk geliyor” demiş!

-*-*-

Edebi ve edepli söylenişi, “kim takar Yalova Kaymakamı’nı” şeklindedir…

Anlamı da şudur; Kıbrıslı Türk Toplumu veya Kıbrıs türk Toplumu artık “Kimsenin umurunda değil.”

“Kimse ona değer vermiyor.” “Onun ne dediğinin önemi yok.”

-*-*-

Son bir soru: 1974’te bizim kaymakam gerçekten kurtarılmış mıydı?

-*-*-

Ha yahu, doğrudur; Rumlar bizi kesecekti!

Onlara nasip olmadı!

Meclis umarım yeni bir yasa daha yapar… Fotoğrafta gördüğünüz Şeftali Kebabı’nın adını da “Şef Ali’nin Kebabı” olarak değişir… Artık lazım yani! Çok önemli! Hatta bu kebaba hala Sheftalia diye çok az sayıdaki Kıbrıslı Türkün tutuklu yargılanabilmeleri için de bir değişiklik yapılır!