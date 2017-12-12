Sazlıköy’de bir kuyuya gömülmüşlerdi…1

Okurlarımızın büyük yardımları sonucu kalıntıları Sazlıköy’de (Livadya) bir kuyuda bulunan üç Kıbrıslırum’dan ikisi, Kayıplar Komitesi’nin DNA testleriyle kimliklendirildi… Evinden alınarak “kayıp” edilen Komikebirli Yasumis Kavalieru Uttumbos ile evinin yanından kaçırılan Davlos papazı Papahrisostomos Hristofi’nin defin için ailelerine dönüş süreci başladı…

Okurlarımızın büyük yardımları sonucu kalıntıları Sazlıköy’de (Livadya) bir kuyuda bulunan üç Kıbrıslırum’dan ikisi, Kayıplar Komitesi’nin DNA testleriyle kimliklendirildi.

Sazlıköy’de (Livadya) okurlarımızın büyük yardımlarıyla gömü yerini göstermiş olduğumuz bu üç “kayıp” Kıbrıslırum’dan ikisinin DNA testleri sonucu kimlendirilen Komikebirli (Büyükkonuk) Yasumis Kavalieru Uttumbos ile evinin yanından kaçırılan Davlos papazı Papahrisostomos Hristofi oldukları anlaşıldı. Kuyuda kalıntıları bulunan üçüncü şahsın ise DNA testleriyle kimliklendirilmesi bekleniyor.

SAZLIKÖY’DE BİR KUYU…

Sazlıköy’de (Livadya) bazı “kayıplar”ın hangi kuyuya gömülmüş olduğu yönünde Kıbrıslıtürk okurlarımız yıllar içerisinde bize çok yardım ettiler ve bu kuyunun bulunduğu alanla ilgili olarak ısrarla bizi arayarak ve Kayıplar Komitesi yetkililerine de bu alanı göstererek yardım etmeye çalıştılar. 28 Haziran 2016’da bölgeden bir okurumuzu Kayıplar Komitesi yetkilileriyle birlikte ziyaret etmiştik ve bu okurumuz bize sözkonusu kuyuyla ilgili bildiklerini anlatmış ve kuyunun bulunduğu alanı göstermişti.

En son bir okurumuzun çok değerli yardımlarıyla bir şahitle birlikte kuyunun tam yerini 18 Ağustos 2016 tarihinde Kayıplar Komitesi yetkilisi Ksenofon Kallis ve araştırma görevlisi Halil Sayın’a göstermiştik ve hemen ardından burada Kayıplar Komitesi kazı ekibi tarafından yapılan kazılarda bu kuyudan üç “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanlar bulunarak çıkarılmıştı.

BU KONUDA NELER YAZMIŞTIK?

Sazlıköy’deki (Livadya) kuyuyla ilgili olarak 19 Ağustos 2016’da bu sayfalarda şunları yazmıştık:

“18 Ağustos 2016 Perşembe sabahı yeniden yollardayız… Bu kez istikamet Karpaz…

Karpaz’a Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üye Yardımcısı Ksenofon Kallis ve Kayıplar Komitesi araştırma görevlisi Halil Sayın’la birlikte gidiyoruz.

Önce şahidimizin evine gidiyoruz ve onu aldıktan sonra Livadya’ya (Sazlıköy) doğru yol alıyoruz.

Bundan birkaç ay önce, 28 Haziran 2016 Salı günü yine Karpaz’a gelmiştik…

Bir okurum, Livadya’da (Sazlıköy) bir tarlaya bir gömü yapıldığına ilişkin bilgi vermiş ve o tarlada kazıya ara verilmesi üzerine beni aramış, bu konuda bir şahitle buluşmamızı istemişti.

Daha önce okurum aracılığıyla bu şahidi Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Yardımcısı Murat Soysal’la buluşturmuştum ve şahit ona bildiklerini anlatmıştı.

28 Haziran’da Karpaz’a giderek işte bu şahitle buluşmuştuk.

Birlikte Sazlıköy (Livadya) dışındaki tarlaya gitmiştik.

Şahidimiz bize kendisinin bir akşam bu tarlanın az ilerisinde nöbette olduğunu anlatmıştı…

Sonra bazı Kıbrıslıtürkler nöbette olduğu noktaya gelmişler ve ona “Biraz sonra silah sesi duyacan… Sakın panikleme… Davlos’un papazını, hem da Andrikko’yu köylerine yolladacayık” demişler…

Gerçekten de bir süre sonra silah sesleri duymuş…

Ertesi günü o bölgeden bir üstü şahidimize bir traktör almasını ve gidip Sazlıköy (Livadya) dışındaki tarlayı sürmesini emretmiş…

Şahidimize göre, bu tarladaki bir kuyuya Davlos’un papazı ve belki de Andrikko denen “kayıp” Kıbrıslırum gömülmüş ve üstleri de toprakla örtülmüş… Ancak buraya gömü yapıldığı anlaşılmasın diye şahidimizi gönderip tarlayı sürmesini istemişler…

Şahidimiz traktörü alıp tarlaya gitmiş ve sürmeye başlamış ancak traktör bir şekilde kuyunun bulunduğu alanda sönmüş ve çalışmamış… O traktörü oradan çıkarmak için başka bir traktör gerekmiş…

Şahidimiz bize bu tarlayı göstermiş ve bildiklerini anlatmıştı, kuyunun nerede olabileceğini de işaret etmişti…

Ona teşekkür ederek Livadya’dan ayrılmıştık…

Arkadaşım, “kayıp” yakını Hristina Pavlu Solomi’nin yardımlarıyla, Davlos papazının oğluyla buluşup konuşmuştum…

Ardından bir başka okuruma Davlos’un papazı hakkında sorular sormuştum, kimdi bu adam? Neden Galatya’ya değil de Livadya’ya götürülmüştü?

Sonuçta bu okurum bana başka bir şahidin adını ve telefonunu vermişti…

Bu şahitle de konuşmuştum…

Bu şahide göre, Davlos’un papazı Davlos’tan alındıktan sonra hiçbir zaman Galatya’ya götürülmemişti. Doğrudan Sazlıköy’e götürülmüş ve buradaki karargah binasında birkaç gün tutulmuştu.

“Herhalde Galatya’dan emir geldiydi ki onu öldürdülerdi” demişti bu okurum.

Aradığımız kuyunun yerini biliyordu…

İşte 18 Ağustos 2016 Perşembe günü bize bu kuyunun yerini gösteriyor şahidimiz…

“Bu kuyuyu su bulmak için kazdılardı fakat su bulamadıklardı… Ağzını açık bıraktılardı… Bir şironun kazabileceği kadar derin kazdılardı… Bu kuyuyu elle değil şiroyla kazdılardı” diye anlatıyor daha önceki şahidimizin göstermiş olduğu tarlada…

“Kuyuda su bulunmadığı için kuyunun ağzı yapılmamıştı… Bu yüzden bu tarlada bu kuyuyu bulabilmek için derin kazmak gerekir çünkü ağzı taşla örülmediydi, ağzı yapılmadıydı” diye anlatıyor.

Bu şahidimizi de alıp Livadya’dan (Sazlıköy) ayrılıyoruz ve onu bıraktıktan sonra Lefkoşa’ya dönüyoruz…”

DEVAM EDECEK

“Kayıplar” konusunda İngiltere Parlamentosu’na karar tasarısı…

Ekim ayında İngiltere Parlamentosu’nda yapmış olduğumuz temaslar sonucunda, İşçi Partili Kıbrıs kökenli milletvekili Babmos Haralambos, İngiltere Parlamentosu’na “kayıplar” konusunda bir karar tasarısı sundu. “Early Day Motion 589” sayılı ve “Kıbrıs’ın Kayıp Şahısları” başlıklı tüm milletvekillerinin imzasına açılan ve şu ana kadar bazı milletvekillerinin imzalamış olduğu karar tasarısında özetle şunlar belirtiliyor:

*** Parlamento, Kayıplar Komitesi’nin Eylül 2017’de Londra’ya yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyar. Bu ziyaret kayıp şahısların olası gömü yerleri hakkında bilgi edinmek, politikacıları ve yurtdışında bulunan kayıp yakınları komiteleri üyelerini Kayıplar Komitesi faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve 1963-64 ve 1974 dönemleriyle ilgili Britanya arşivlerinden ve insanlardan yeni araştırmalar yaparak bilgi toplamayı amaçlıyordu…

*** Parlamento, gazeteci Sevgül Uludağ ile Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kayıp yakınlarının iki toplumlu örgütü “Birlikte Başarabiliriz”den Hristina Pavlu Solomi Patça’nın çalışmalarını tebrik eder… Uludağ ve Patça, İngiltere’deki Kayıp Yakınları Örgütü’yle birlikte İngiltere’de yaşayan kayıp yakınlarıyla bir araya gelmişler, Britanyalı politikacıların özellikle geçmişte adada görev yapmış Britanyalı askerlerden ve diğer bilgi sahibi kişilerden bildiklerini Kıbrıs’taki ilgili makamlarla paylaşmaları için destek istemişlerdir. Parlamento, Kıbrıs’ta yakınlarını kaybetmiş olmanın ve onların akibeti hakkında bilgi sahibi olmamanın acısını yaşayan kayıp yakınlarını bir araya getirmekte olan bu insani çalışmanın değerine dikkat çeker ve böylesi bir işbirliği ile yapıcı çalışmanın gerek Kıbrıs’ta gerekse Birleşik Krallık’ta bulunan tüm Kıbrıslılar’ın bir çözüm için yetenekleriyle örtüştüğüne vurgu yapar ve Britanya hükümetinin, böylesi pozitif bir sonuca bir katkı olarak bu çalışmaya destek vermesi gerektiğine dikkat çeker...

*** Karar tasarısı şu ana kadar Peter Bottomley, Tom Brake, Dan Carden, Bambos Charalambous, Ronnie Cowan, Jim Cunningham, Hugh Gaffney, Roger Godsiff, Lady Herman, David Lammy, Chris Law, David Linden, Sandy Martin, Grahame M Morris, Gavin Newlands, Marie Rimmer, Joan Ryan, Jim Shannon, Alex Sobel, Christopher Stephens, Thelma Walker, Catherine West gibi milletvekillerinden oluşan 32 milletvekili tarafından imzalanmış bulunuyor.

*** Karar tasarısının son durumu şu internet adresinden izlenebilir:

http://www.parliament.uk/edm/2017-19/589