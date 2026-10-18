Teşekkürler Pile!

Kıbrıs’ta sürekli gerginlik olmasını, savaş korkusu olmasını isteyen kimler olabilir?

Tabii ki mevcut düzenden nemalananlar!

-*-*-

Mesela, çok istediğim halde, gidemediğim geçtiğimiz Cumartesi günkü Pile Festivali kimleri mutsuz etti?

-*-*-

En başta faşistleri tabii ki ama onlarla birlikte, düzenin nemalanıcıları ile yalakalarını!

-*-*-

Muhteşem bir dostluk görüntüsü vardı ve kesinlikle bu görüntü dahi, malum kesimlerin ciddi anlamda pipiriklenme sebebiydi!

-*-*-

Örnek vereyim, bu kesimler, Kuzey Kıbrıs’ta dev gibi bir askeri tatbikat yapıldığı günlerde, Rumların Güney’de gerçekleştirdiği ufak tefek askeri tatbikatları veya basit törensel etkinlikleri abartmaktan çok hoşlanıyor!

-*-*-

Yapmasınlar mı?

Uooook, yapsınlar!

Yapacaklar da!

-*-*-

Ama herkesin gerçeği bir şekilde görmesi lazım!

-*-*-

Pile’de yıllardır insanlar birlikte yaşıyor!

En küçük bir olay yaşanmıyor!

Haaa Rumlar Türkleri, Türkler de Rumları aşkla sevmek zorunda mı?

Değil be kardeşim!

Elbette ayrılıklar olacak…

KKTC’de iki köy arasında bile ayrılık – gayrılık vardır!

Ama birlikte yaşıyor insanlar!

“Yok hayır, biz asla birlikte yaşamadık!”

Hade yahu!

Hiç mi yaşamadık birlikte?

Allah Allah!

Elbette ayrılık – gayrılık – cami – kilise mutlaka olmuştur ama ırkçı bölünme, Anavatanların, devreye girmesi ya da sokulması ile başladı!

-*-*-

Osmanlı döneminde herkes “Osmanlı”ydı unutmayın!

Ve İngiliz döneminin ilk yarısında, taaaa 1930’lara gelene kadar da kimse “Türk” veya “Yunan” olmamıştı!

Olanlar mı?

Çok azınlıktı!

-*-*-

Yunanistan’daki Mora meselesi, akabinde bazı papazların dürtüklemesi; İngiliz’in çanak tutması, 1931 isyanı, Enosis maskaralığı, Türklere de verin gazı; işte geldiğimiz nokta!

-*-*-

Çözümsüzlük çözüm mü?

Hırsızlar, yalakalar, düzenden nemalananlar için evet!

Ama gerçekten çözümsüzlük, felakettir!

-*-*-

Çok basit bir örnek vereyim!

-*-*-

Azerbaycan – Türkiye ilişkileri…

-*-*-

Sizce bu ilişkileri bozmaya çalışan kim ya da kimlerdir?

-*-*-

Şimdi, Azerbaycan’ı, örneğin Kıbrıs konusunda son derece “samimiyetsiz” bulduğum için eleştiriyor olabilirim ve bu konuda hem Azerbaycan hem de Türkiye sadece tribüne oynuyor olabilir ama bu iki ülkenin dostluğu ve kardeşliği, her ikisi için de çok değerlidir değil mi?

-*-*-

Peki, kim, ya da kimler Azeri – Türk kardeşliğinin zarar görmesini isteyebilir?

-*-*-

Ben ve benim gibi, Kıbrıs konusunda her iki devletin samimiyetsiz olduğunu düşünenler mi?

-*-*-

Vallahi zerre mikimde değil!

-*-*-

Ama ortada İsrail denen bir devlet var!

-*-*-

Bu devletin en büyük destekçisi ne yazık ki Azerbaycan!

-*-*-

Bu devletin bölgedeki en dişli “düşmanı” kim, göründüğü kadarı ile Türkiye!

-*-*-

Peki, Azerbaycan – Türkiye ilişkileri bozulursa, en çok bundan faydalanacak olan ya da olanlar kimler?

Tabii ki İsrail!

-*-*-

İddia ediyor ve diyorum ki; Azerbaycan’da öğrencilerin kılık – kıyafetle alakalı tavrının Türkiye’de ağır bir şekilde eleştiriliyor olmasının arkasında yatan “mühendislik”, bir İsrail mühendisliğidir!

-*-*-

Son bir örnek; Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki haberleri yalanladı. Büyükelçilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Türkiye - Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi çağrısında bulundu…

-*-*-

Fidan gizli görüşme yaptı mı?

Görüşme “gizli”yse; bu gizliliği açığa çıkarmak kimin işi?

İstihbaratçıların!

Peki Azerbaycan ile Türkiye’yi gerecek olası gizli ilişkileri açığa çıkarmak, yazmak, hangi istihbaratçıların işine gelir ki?

-*-*-

Hangi aklı çalışan Azeri veya Türk istihbaratçı ya da gazeteci, “gizli” ilişki varsa bunu yazar ve kamuoyuna açıklar?

-*-*-

Ben iddianın ötesine de geçiyorum; mesele çocuklara türban meselesi değildir!

Mesele, çocukların türbanlarına karışma meselesi değildir!

Mesele, ara açma çabasıdır ve bu başarılı çabanın altındaki imza Mossad’tır!

-*-*-

Nikos Hristodulidis, Tufan Erhürman, CTP, AKEL, TDP ve tüm barışseverlerin Pile’deki buluşmasından hiçbir Kıbrıslı “huy” kapamaz!

Kapmaz da!

-*-*-

Bu buluşma, elbette her iki taraftaki barış yanlısı olmayan ırkçı – cahil – anavatan yalakası kesimleri rahatsız ediyor olabilir!

-*-*-

Ancak, Kıbrıs’ta çözüm olması, Kıbrıslıların arzulamadığı bir şey olamaz!

Herkes öyle veya böyle, üç aşağı beş yukarı bir çözüm ister!

-*-*-

Kıbrıs’ta sürekli gerginlik olmasını, savaş korkusu olmasını, asla barış olmaması gerektiğini isteyenler kimlerdir?

Tekrara gireceğiz ama statükonun devamından geçinenler değil mi?

-*-*-

Pile bize neyi gösterdi?

-*-*-

Pile bize, bir kez daha, aramızdaki bir takım kışkırtma – dezenformasyon ve hırsızlık sevdalılarının ne kadar “boktan” olduğunu!

-*-*-

Pile bize neyi gösterdi?

-*-*-

Hala sayıları belki azalmış olsa da, “Kıbrıs’ta barış engellenemez”e inanan çok insan olduğunu!

-*-*-

Teşekkürler Pile!

-*-*-

İki muhtarımızı kucaklıyorum; tüm Pilelilere, bunca yıldır hepimize örnek yaşamlarını çok daha güzel bir şekilde sürdürmeleri ve hiçbir şekilde “Mossadçı”ların oyununa gelmemeleri dileğimi iletiyorum!

18 Ekim 1939… Annem Hatice Teralı İncirli’nin doğum tarihi… Yani siz bu satırları okurken, annem yaşamış olsaydı, 87 olacaktı… 4 Aralık 2025’te yaşamını yitirdi… Ve yaşamının neredeyse yarım asırlık bölümünü “barış ve çözüm” dolu dualara ayırdı… Sadece dualara değil tabii ki… “Çok kötü günler geçirdik ama şu anda yaşadıklarımız onlardan daha iyi değil… En güzeli, eskiden olduğu gibi birlikte yaşamaktır, mutlaka başarmalıyız, mücadeleye devam, ölene kadar” düşüncesindeydi… Pile’de Cumartesi akşamı gerçekleştirilen barış festivalinin fotoğraflarını bir şekilde görmüşse, eminim, “hade be bu defa inşallah” dediğinden eminim…