“Rum Gibi Düşünenler”

“Rum gibi düşünenlerin Kıbrıs'ı yönetmesine asla izin vermemelisiniz”

AKP esgi Milletvekili ve YDP üyesi Mehmet Metiner

AKP esgi Milletvekili Mehmet Metiner Mayıs 2026’da, Bakannar kurulu gararıynan KKTC yurddaşı oldu ("AKP’li Mehmet Metiner” 2026). Gıprız’ın kuzeyinde “nüfus” ve “vatandaşlıg” Türkiya’nın en böyüg siyasal aracıdır. Yerleşimci kolonyalizmin eñ önemli bileşennerinden biridir “nüfus”.

Seçim öncesi veya seçim soğrası da’ıdılan binnernan vatandaşlıg hiş bir hökümed tarafından ibdal edilemedi. Biz neçün tarihi bir adım olarag böyle bir siyasal müdahaleyi göremedig? Düşünün ki siz hökümed olursuñuz ve “500” gişinin vatandaşlı’ını ibdal edersiñiz. Bunu hiş bir siyasal parti yapamaz? Neçün yapamasıñ? Bu siyasi partiler Gıprızlı Türgleri temsil edmez? Bu siyasi partiler Gıprızlı Türglerin siyasal hag ve çıkarlarnı savunmaz? Gıprızlı Türglerin TC’nin uyguladı’ı nüfus politikasından ne hale geldiyi bilinmez? Bilinir ama simgesel da olsa 1974’den soğra da’ıdılan binnernan KKTC yurddaşlı’ından “500” gişinin vatandaşlı’ı tarihi bir adım olarag ibdal edilmez. Bu tarihi gararı almag TC’ynan sizi garşı garşıya getirir? Pütün bu soruların bizi getirdiyi nogda da başga bir sorun açı’a çıkar. Gıprızlı Türglerinan TC’nin çıkarları nüfus konusunda oldu’u gibin çelişirsa, Gıprızlı Türg cemaati sesini çıkardmaz, Anavatanın buyurdu’unu yapar? Yani Ankara’nın dediyi olur? Yani cemaatımız nüfus konusunda oldu’u gibin Ankara’ynan çıkarları ters düşdüyünde, gendi menfaadlerini unudarag, Gıprız’da gendi anayurdlarında Ankara’nın maşası olur? Olmayı reddedennerin ipi çekilir?

AKP esgi milledvekili Mehmet Metiner KKTC yurddaşı oldu mayıs 2026 yılında. 5 ay içinde YDP üyesi oldu. KKTC seçimlerinde YDP’nin 10.yıl dönemiynan ilgili düzenlenen edginligde çıgdı gonuşma yabdı. Kime yabdı bu gonuşmayı? KKTC’yi yurd bilennere. Metiner ne dedi?

“Rum gibi düşünenlerin Kıbrıs'ı yönetmesine asla izin vermemelisiniz. 6 Aralık'ta Kıbrıs'ın yeni vatandaşı olarak sandıkta oy kullanacağız. Bundan sonra hep Kıbrıs'ta olacağız. Bütün imkanlarımızı seferber etmeye varız. Türkiye gibi düşünecek, Kıbrıs'ı Türkiye'de, Türkiye'yi Kıbrıs'ta güçlendirilecek bir siyasal anlayışın iktidarına ihtiyaç var. Kıbrıs'ı tekrar aslı hürriyetine dönüştüreceğiz. Biz de Türkiye'de ötekiydik. Kendini beyaz kabul eden bir azınlığın tahakkümü altında yaşayan çoğunluğun mevzuplarıydık. Sandıktan çıkan iradeyle 25 yıldır Türkiye'yi yöneten partiyiz. Kıbrıs gelecekte sizin yöneteceğiniz aziz ülkemiz olarak hepimiz tarafından selamlanacak. Değerli hocam, Erhan Arıklı'nın partisinin bir üyesi olmaktan elbette ki onur duyuyorum. Sahada da sizinle birlikte olacağım. Kıbrıs'ta yaşayan herkesin partisiyiz. Eyvallah. Ama burada yaşayan Türkiyeli kardeşlerimize hiç kimsenin öteki muamelesine de izin vermeyecek güçlü ve kudretli bir partimiz var. Her birinizi selamlıyorum. Kıbrıs'taki seçim herhangi bir seçim değildir. Herhangi bir partinin iktidara taşınma seçimi de değildir. “Sefer Bismillah” diyeceğiz. “Zafer Bismillah” diyeceğiz. Allah inşallah sandıktan zaferi nasip edecektir. Ben size inanıyorum bir kardeşimiz küsmüşse darılmışsa bu yaşımda ben bir kardeşimiz olarak ayaklarının altından öpeyim ya! Başkalarını sevindirmeye hakkımız yok. Rum gibi düşünenlerin Kıbrıs’ı yönetmesine asla izin vermemelisiniz. Türkiye'yi Kıbrıs'ta güçlendirecek bir siyasal anlayışın iktidarına ihtiyacı var. Kıbrıs'ı tekrar asli hürriyetine dönüştüreceğiz” ("RUM GİBİ DÜŞÜNENLERİN” 2026)

Metiner böyüg bir çoşguynan alkışlandı. Metiner'in gonuşmasından öne çıkan başlıglar nedir?

1."Rum gibi düşünenlerin Kıbrıs'ı yönetmesine asla izin vermemelisiniz".

2."Bütün imkanlarımızı seferber etmeye varız".

3."Türkiye gibi düşünecek...Türkiye'yi Kıbrıs'ta güçlendirilecek bir siyasal anlayışın iktidarına ihtiyaç var".

4."Kıbrıs gelecekte sizin yöneteceğiniz aziz ülkemiz olarak hepimiz tarafından selamlanacak".

5."Kıbrıs'ı tekrar asli hürriyetine dönüştüreceğiz”

“Rum gibi düşünenner”, “Bütün imkanlar”, “Türkiye gibi düşünen”, “Kıbrıs’ı gelecekte siz yöneteceksiniz”, “Kıbrıs'ın asli hürriyeti”…

Gıprız’ın kuzeyinde en çog ötekileşdirilen, en çog aşa’lanan Gipriyaga gonuşan Gıprızlılardır. Her şeyden önce gendi ana yurdlarında “düşman” ilan edilmişlerdir. Süregli olarag bu annayış kamusal alanda dillendirilmegde, Rumların düşman oldu’u algısı yerleşdirilmeye çalışılmagdadır. “Rumlar düşmandır”. Düşman olmayan Rum yani iyi Rum kuzeye geçen, gumar oynayan, çarşıdan alışveriş yapan, restorandlarda yemeyni yeyen gişidir.” Yani eyi Rum gendi anayurduna turisd gibin gelen işgal ekonomisine para akıtan gişidir. “Rum gibi düşünen” ifadesi Türkiyalılar tarafından sıglı’nan bizler içün gullanılır. “Rum gibin düşünmeg” nedir? Barış isdemeg, gendi gendini yönedmeg isdemeg, ülkemizin tobrag pütünlüynün korunması, insannarmızın tobraglarına geri dönmesi…“Rum gibin düşünmeg” nedir? Türkiye’nin Gıprızlıların hag ve çıkarlarına, bizlerin yurd haggımıza saygı duyması, demegdir. Gıprızlıca gonuşan aydınnar sanki Rumlar gibin düşünmeg kötü bir şeymiş gibin süregli olarag Gipraya gonuşan Gıprızlılar üzerinden marjinalleşdirilmeg isdenir. Bu söylemde iki diggad çekici nogda var. Gipraya gonuşan Gıprızlıların ednig kimliyi üzerinden marjinalleşdirilmesi, Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların siyasi ideolojileri üzerinden marjinalleşdirilmesi… “Rum ginin düşünmeg” ifadesi Türg yerleşimci kolonyalizminin gendini inşa eddiyi yerdir.

“Kıbrıs’ı gelecekte siz yöneteceksiniz” ifadesi da çog ilginş bir ifadedir. YDP Gıprız’ın kuzeyinde hökümed olmadı? Türkiyalı bakannar, milledvekilleri olmadı? Türkiyalı akademisyenner, gazeddacılar, avgadlar, asgerler, polisler, işçiler, memurlar, ö’redmenner, ö’renciler KKTC’nin yönetim yapısı içünde deyildir? Ne demegdir “Kıbrıs’ı gelecekte siz yöneteceksiniz”? Kim yönedir Gıbrıs’ı? Buraşda “Gıprız” derkana ifade edilen Gıprız’ın pütünüdür? “Gıprız” derkan KKTC denilmeg isdenir? KKTC’yi Türkiya yönedmez? Kim yönedir? Metiner, Gıprız’ın tümünün Türkiyalılar tarafından yönedilmesini dillendirir? Yogsa bahseddiyi Türkiyalıların sömürge parlementosundakı temsiliyetidir. KKTC parlementosundakılar Türg deyildir? Zorlu bey mesela sizi temsil edmez?

“Kıbrıs'ı tekrar asli hürriyetine dönüştüreceğiz” ifadesi da Metiner’in gonuşmasında diggad çekici unsurlardan biridir. Ne deyiyor Metiner? “Kıbrıs’ın asli hürriyeti” Gıprız özgür deyildir Metiner’e göre? Ne demegdir Gıprız’ın özgürlüyü? Metiner’e göre kuzey özgür deyildir hele taha? Yoğusa Metiner Gıprız’ın güneyini kasdeder? Kuzeyde bildiyim bir özgürlüg problemi yogdur 1974’den berlim. Hem barış vardır hem özgürlüg! O zaman Metiner bir işgal ça’rısı taha yapar kürsüden… Adanın güneyini da işgal edeceyig, der. Gıprız’ı tegrar Osmanlı tobra’ı yapacayıg, der. Kimdir Mehmet Metiner? Türkiya’dakı igdidar partisinin esgi milledvekili… Mehmet Metiner, Adıyamanlıdır. Kürddür. 24., 25., 26. dönem AKP milledvekili olarag seçilmişdir. Refah partisi döneminde Erdoğan'ın danışmanlı'ını yabdı. Mehmet Metiner’i alkışlayannar kimlerdir? 50 senedir bu ülkeyi yurd bilenner! Sömürgecilig literatürü açısından ne gadar tehlikeli bir söylemdir “bu ülkeyi yurd bilen” ifadesi… Dosdlar, Gıprız bir Türg yurdudur! 1950’lerden bu yana, “isdirdad” politikasıynan gullanılan siyasal söylem budur. Gıprız’ın tamamı Türglerin yurdudur. Türglerin veya Türkiyalıların Gıprız’ı yurdlaşdırmama gibin bir sorunnarı yogdur. Tam tersi bizlerin vardır. Mehmet Metiner güzel güzel bize Gıprız’ın tamamının nasıl bir Türg ve İslam yurdu oldu’unu anladdı. Annamayan var taha?

Görsel: “Kıbrıs Türktür” tablosu Cemil Karababa tarafından Mard 1954 yılında yapılmışdır.

Gaynag

1-"AKP’li Mehmet Metiner de KKTC vatandaşı oldu". Bugün Kıbrıs. 14.05.2026. https://bugunkibris.com/akpli-mehmet-metiner-de-kktc-vatandasi-oldu/

2-"RUM GİBİ DÜŞÜNENLERİN KIBRIS'I YÖNETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ": AKP'Lİ METİNER'DEN YDP ARACILIĞIYLA SEÇİMLERE MÜDAHALE, HADSİZ VE ÇİRKİN SÖZLER". Özgür Gazete. 12.10.2026. https://www.facebook.com/reel/279215680451294