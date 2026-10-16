SSK Emeklilerine 40 Bin TL

KTFD ve KKTC kurulduğu günden bu yana özel sektör çalışanları 2 inci sınıf yurttaşlardır. Devlet kendi memurlarını özel sektör çalışanlarından daha çok seviyor.

Çünkü devlet memuru emekli olduğu zaman hem aldığı ikramiye, hem de aylık maaş bakımından sosyal sigorta emeklilerinden kat kat fazla alıyor.

Devleti yönetenler de bunun böyle olduğunu biliyor. Ama bu ayrımı ortadan kaldırmak için kılını kıpırdatmıyorlar.

Bu ülkede askerlik çağına gelen her erkek zorunlu askerlik görevini eşit olarak yapar. Buna rağmen devlet memurlarının askerlik süreleri emeklilikten sayılır. Ancak sosyal sigortalıların askerlik görevi emeklilikten sayılmaz.

Aynı devlet, aynı ordu, aynı asker ama birinin hizmeti emeklilikten sayılırken, öbürünün hizmeti emeklilikten sayılmaz.

Bu adaletsizlik Hayat Pahalılığı, HP uygulamalarında da sosyal sigortalılar aleyhine çalışıyor. Ortalama 150-200 bin TL alan emekli devlet memurları 6 ayda bir verilen ortalama % 20 artıştan 30-40 bin TL alırken, ortalama 70-80 bin TL alan sosyal sigorta emeklileri 14-16 bin TL alıyorlar.

Rakamlar büyüdükçe uçurum daha da derinleşir. Örneğin 3’lü kararname ile yapılan siyasi atamalardan emekli olanlar ve kamudan gelen siyasi kamu görevlilerinin ortalama maaşları 300-400 bin TL’dir.

Bunlar %20 HP uygulamasından 60-80 bin TL artış alırlar. Maaşları yılda ortalama 120-140 bin TL artar. Aynı yıl bir sosyal sigorta emeklisinin maaşı ise 28-32 bin TL artar.

Böylece bu adaletsizlik giderek derinleşiyor. Bu gidişle yüksek maaş alan memur emeklilerinin yıllık HP artışı neredeyse sosyal sigortalı emeklilerin aylık toplam maaşına eşit oluyor.

Bu adaletsizlikler yıllardır devam ediyor. Ama kimse bu ülkede yaşanan bu kadar büyük adaletsizliği maalesef görmüyor.

İlk defa bugün görevde olan UBP ağırlıklı hükümet bu büyük adaletsizliği fark etti ve sosyal sigorta emeklilerine bir defaya mahsus olmak üzere 40 bin TL ikramiye vereceğini ilan etti.

Bunun için de sosyal sigorta kurumunun 50 inci kuruluş yıldönümünü seçti. Bu yıl Kasım ayında SSK’nın 50 inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla sigorta emeklilerine 40 bin TL ikramiye dağıtılacak.

48 bin civarında sigorta emeklisinin her birine 40 bin TL verilecek. Bu da yaklaşık 2 milyar TL tutar. İlgili bakan sigorta fonlarında birikmiş para olduğunu ve bu ikramiyelerin bu fonlardan ödeneceğini açıkladı.

Bu fonların amaçları dışında kullanılamayacağını elbette sayın bakan da biliyor. Ama şimdi seçim zamanı olduğu için bunun bir önemi yoktur. Nasılsa hesap soran da olmayacak.

Soru 1: SSK’nın 50 inci kuruluş yıldönümü bu yıldır. Bu değişmez. Ame benim merak ettiğim 6 Aralık’ta seçim olmasaydı bu 40 bin TL ikramiye yine verilecek miydi?

Soru 2: Giderek kötüleşen KKTC ekonomisinin, önümüzdeki yıl ve daha sonrasında daha da kötüye gideceği öngörüsü ortada dururken, bugün sigorta fonlarında biriken paranın yarınki kötü günler için ihtiyat olarak saklanması, hatta nemalandırılması daha akıllıca olmaz mı?

Soru 3: Aralık ayında yapılacak seçim öncesi sigorta emeklilerine vereceğiniz 40 bin TL ikramiye sigortalıların bu ülkede kuruluşundan bu yana yaşadığı adaletsizliği ortadan kaldıracak mı?

Soru 4: Sigorta emeklileri bütün ömürleri boyunca yaşadıkları ve hala yaşamaya devam ettikleri bu adaletsizliği 40 bin TL ile unutarak size oy mu verecek?

Çok beklersiniz. Bu ülkede hep ikinci sınıf vatandaş olarak yaşayan sigorta emeklileri yaşamlarının son yıllarında sizden bu adaletsizliğin hesabını soracaktır.

Yarattığınız ve yaşatmaya çalıştığınız bu düzen artık çatırdıyor. Yolun sonu görüldü.