İstanbul’a her gidişimde kendime mutlaka bir kültür rotası çiziyorum. Müzeler, sergiler, bazen de hiç planlamadığım bir sokağın köşesinde karşıma çıkan küçük bir sanat mekânı oluyor bu rotanın durağı. Çünkü İstanbul’u yalnızca gezilecek bir şehir olarak değil, geçmişle bugün arasında sürekli konuşan büyük bir kültür alanı olarak görüyorum.

Son ziyaretimde İstiklal Caddesi üzerindeki Meşher’e de düştü yolum.

Ve iyi ki düştü…

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Meşher’de 8 Mayıs 2026’da ziyarete açılan “Seyahat Sanatı: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç Koleksiyonlarından” sergisi, ilk bakışta geçmişte Osmanlı coğrafyasına yapılmış seyahatleri anlatan büyük bir koleksiyon sergisi gibi görünebilir.

Ancak salonlarda dolaşmaya başladığınızda, anlatılanın insanın dünyaya bakma biçimi olduğunu görüyoruz.

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Koç Topluluğu’nun 100. yılı kapsamında Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi tarafından hazırlanan sergi, 15’inci yüzyılın sonlarından 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine uzanan yaklaşık 500 yıllık bir zaman dilimine bakıyor.

Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç koleksiyonlarından seçilen eserlerin yanı sıra Rahmi M. Koç ve Caroline N. Koç koleksiyonlarından ödünç alınan eserler de seçkiye katkı sağlıyor.

300’ü aşkın eserin yer aldığı sergide seyahatnamelerden haritalara, gravürlerden tablolara, kıyafet albümlerinden diplomatik hediyelere kadar çok geniş bir malzeme ile karşılaşıyorsunuz.

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Sergi size “İnsan neden yola çıkar?” sorusunu soruyor.

Çünkü seyahat çoğu zaman bir yerden başka bir yere gitmek olarak algılanıyor. Oysa insanlık tarihi biraz da yolculukların tarihidir.

İnsan merak ettiği için yola çıktı...

İnandığı için yola çıktı...

Ticaret yapmak, savaşmak, diplomatik görev üstlenmek, kutsal mekânlara ulaşmak, yeni coğrafyalar görmek ya da yalnızca dünyayı tanımak için yola çıktı...

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Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi’nden M. Merve Uca’nın üstlendiği sergi, kronolojik bir tarih anlatısı yerine seyahat motivasyonları üzerinden ilerliyor.

Merak, İnanç, Savaş, Diplomasi, Ticaret ve Turizm başlıkları altında insanın yolculuk hikâyesini farklı pencerelerden okuyoruz.

“Merak” bölümünde doğayı, insanları, şehirleri ve bilinmeyeni keşfetme arzusu öne çıkıyor.

“İnanç”ta hac yolculukları ve kutsal mekânlara yapılan seyahatler karşımıza çıkıyor.

“Savaş” bölümü ise yolculuğun her zaman özgür bir tercih olmadığını hatırlatıyor.

Çünkü insan bazen merak ettiği için değil, savaşın zorlamasıyla yola çıkıyor.

Özellikle Avrupa’da Osmanlı’ya ilişkin erken dönem “Türk korkusu” imgelerinin sergide yer alması önemli. Çünkü seyahat yalnızca bilgi ve merak üretmiyor; kimi zaman korku, önyargı ve propaganda da üretebiliyor.

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Bir coğrafyayı gerçekten tanımak ile onu başkalarının anlattıkları üzerinden tanımak arasında ne kadar fark var?

Bugünün dünyasında bu soru belki daha da önemli. Çünkü artık yalnızca seyahat etmiyoruz; başkalarının seyahatlerini de izliyoruz.

İnternet araçları ve sosyal medya sayesinde hiç gitmediğimiz şehirleri görüyor, hiç tanımadığımız insanların hayatlarına bakıyor, dünyanın dört bir yanındaki görüntülerle birkaç saniye içerisinde karşılaşıyoruz.

Ama görmek, gerçekten tanımak anlamına geliyor mu?

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“Diplomasi” bölümünde elçilik heyetleri, kabul törenleri, armağanlaşma kültürü ve devletler arası temsil biçimleri üzerinden seyahatin siyasetle ve sanatla ilişkisini görüyoruz.

Elçilerle birlikte seyahat eden sanatçıların ürettiği görsel kayıtlar, bugün geçmişi anlamamız açısından önemli belgelere dönüşüyor.

“Ticaret” bölümünde ise yalnızca malların değil, fikirlerin, zevklerin ve estetik anlayışların da yollara çıktığını görüyoruz.

Halılar, tekstiller, seramikler, ticaret yolları ve kültürel alışkanlıklar…

Kahvenin bir coğrafyadan diğerine taşınarak yeni hayatlar bulması bile aslında kültürlerin birbirinden ne kadar çok şey aldığını anlatıyor.

Ve ardından “Turizm”…

Bugünün insanına belki de en yakın bölüm.

Buharlı gemilerin ve demiryollarının yaygınlaşmasıyla seyahatin niteliği değişiyor.

Yolculuk artık yalnızca görev, zorunluluk, ticaret veya inanç nedeniyle yapılmıyor; deneyimlemek, görmek, dinlenmek ve yeni yerler keşfetmek için de yapılıyor.

Yani bugünkü turizm kültürünün kökleri de bu uzun hikâyenin içerisinde karşımıza çıkıyor.

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Ben serginin içinde dolaşırken seyahatin aynı zamanda bir kayıt tutma biçimi olduğunu da düşündüm.

Bugün elimizde telefonlar var. Gittiğimiz her yerde fotoğraf çekiyor, video kaydediyor ve birkaç saniye içerisinde dünyanın öbür ucundaki insanlarla paylaşabiliyoruz.

Geçmişte ise bir gezgin gördüklerini yazıyordu.

Bir sanatçı gördüğü şehri çiziyordu.

Bir haritacı yolları ve kıyıları kayda geçiriyordu.

Bir diplomat gittiği ülkenin insanlarını, kıyafetlerini, mimarisini ve geleneklerini belgeleyen eserlerle dönüyordu.

Böylece seyahat, bireysel bir deneyim olmaktan çıkıyor, toplumların hafızasına dönüşüyordu.

Meşher’de bir eserin karşısında durduğunuzda aslında yalnızca bir tabloya, haritaya ya da kitaba bakmıyorsunuz.

Bir insanın gözünden başka bir dünyaya bakıyorsunuz.

Belki de sergideki seyahatnameleri benim için bu kadar değerli kılan da bu.

Her biri bir tanıklık.

Her biri, “Ben burayı gördüm” diyen bir insanın bıraktığı iz.

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Ve bir ada insanı olarak bu sergiyi gezerken Kıbrıs’ı düşünmemek de mümkün değil.

Çünkü Kıbrıs’ın tarihi de büyük ölçüde yolculukların, karşılaşmaların ve kültürlerin birbirine değmesinin tarihidir.

Akdeniz’in ortasında küçük bir ada…

Ama yüzyıllar boyunca farklı halkların, dillerin, dinlerin, kültürlerin, askerlerin, gezginlerin ve sanatçıların uğradığı bir durak.

Kıbrıs’ın kültürel zenginliğini anlamanın yollarından biri de bu hareketliliği anlamaktan geçiyor.

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Serginin ana omurgasını Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer Koç koleksiyonları oluşturuyor. Çiğdem Simavi bağışıyla Sadberk Hanım Müzesi’ne kazandırılan, diplomatik seyahatler sırasında üretilmiş tablolar ve bir portolan haritası da seçkinin dikkat çeken parçaları arasında.

Albrecht Dürer, Jacopo Ligozzi ve Louis-François Cassas gibi sanatçıların eserleri; seyahat kitapları, İstanbul manzaraları, haritalar ve diplomatik hediyelerle birlikte serginin anlatısını zenginleştiriyor. İstanbul’da sergi gezmeyi sevenlere, tarihe ve kültüre merak duyanlara, seyahatin yalnızca bir “gitmek” olmadığını düşünmek isteyenlere bu sergiyi özellikle öneriyorum.

Sergi 23 Mayıs 2027’ye kadar Meşher’de ziyaret edilebiliyor.