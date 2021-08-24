Erten Gazi ile Kıbrıs turu

Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile Kıbrıs’ta görülmesi gereken yerleri ve Kıbrıs mutfağından örnekler verdi.

Önce Türkiye, ardından ABD ve devamında Anadolu Efes ile çok sayıda başarıya imza atan Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi, Basketbola 2004 yılında Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde başladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Erten Gazi, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile Kıbrıs’ı tanıttı. Soru cevap şeklinde hazırlanan kısa videoda Erten Gazi, kuzey Kıbrıs'ta gezilip görülmesi gereken tarihi yerlerine, Kıbrıs mutfağında mutlaka tadılması gereken lezzetlere ve Kıbrıs ağzında kullanılan kelimelere değindi.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ise “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Erten Gazi’yi destekleyelim!” dedi