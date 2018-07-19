İngilizlerin adayı terketmesi epeyce kanlı oldu..1960 yılında iki toplum ve uluslararası kuruluşların anlaşmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Ama 3 yıl sürdü. 1963 yılı sonlarında Kıbrıs’ta iki toplum arasında çatışma başlamıştı. BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’ta silahların susması ve barışın tesisi amacıyla “Barış Gücü askeri” göndermeye karar verdi.

Mart 1964’te adaya varan BM askerlerinden bir kısmı Lefkoşa’da Ledra Palas oteline konuşlanmıştı. Lefkoşa’da silahlı çatışma vardı ve BM Barış Gücü askerleri silahların susması için çaba sarfediyordu.

Rivayet edilir ki; Bir Kanada’lı BM askeri değişik taraflardan silah sesleri duyduğunda “Bunlar kim?” diye sorarmış..Kıbrıs hakkında bilgisi olanlar; bazan “Bu silah atışı Rumlar’dan”, bazan da “Bu silah atışı Türkler’den geliyor” deyince kafası iyice karışmış. Sonunda dayanamamış ve “Where are those bloody Cypriots?”(Bu lanet olası, kahrolası, allahın cezası Kıbrıslılar nerede?) diye sormuş.!

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O zaman bu zaman BM askerleri Kıbrıs’ta barış gerçekleşemediği için “bloody Cypriots”lar ile kala kaldılar. Kimler geldi, kimler geçti..Dünyada herşey değişti, Kıbrıs’ta çözümsüzlük çözüme dönüşmedi.

Kıbrıslı Rumlar 1963 sonrası da tek başlarına Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yürüttüler, 2003 yılında “Kıbrıs” olarak AB’ye girdiler. Kuzey bölgesinde kalan ve KKTC devleti yurttaşı olarak yaşamını sürdüren, Kıbrıs’ı geçmişten günümüze yaşayan ve bu adanın insanı olduğuna inan insanlar, kuzey bölgesinin geçmiş dönemlerle hiç mukayese edilemiyecek değiştirilmesinden sosyo psikolojik olarak “Yabancılaşma” sorunu yaşıyor.

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Yabancılaşma Nedir?

*Yabancılaşma, ideal duyguların yerini fiili olguların, amaçların yerini araçların almasıyla birlikte, bireyin kendinden, değerlerinden, kurumlardan ve toplumsal oluşumlardan uzaklaşması halidir.

*Bireylerin Bireylerin doğal, toplumsal ve kültürel çevresine olan adaptasyonun azalması ile çevresine yönelik kontrol etkinliğinin tükenmesidir.

*Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmedir.

*Bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmalarıdır.