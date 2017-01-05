  1. SİM TV

  2. SIM ANA HABER

  3. ‘SPOR YENİ’ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

‘SPOR YENİ’ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Ülke sporuna yeni bir soluk kazandıracak olan www.sporyeni.com yayın hayatına başladı.

Ülke sporuna yeni bir soluk kazandıracak olan www.sporyeni.com yayın hayatına başladı. Birçok spor branşından haberleri okuyucuya tarafsız ve hızlı bir şekilde aktaracak olan Spor Yeni, değişen spor medyasının çağdaş temsilcisi olmayı amaçlıyor. 
United Medya çatısı altında yer alan www.sporyeni.com’da yayın yönetmenliğini Burhan Gürkan, editörlük görevini Eren Şişik, Hüseyin Özbarışcı ve Hüseyin Kıral üstleniyor. www.sporyeni.com, spor medyasının seçkin ve önemli yazarları ile kaliteli yayınlarla ülke sporuna katkı yapmayı hedefliyor.

İzlenme: 179
Etiketler : ,

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Hastanede sürpriz kutlama
Hastanede sürpriz kutlama
Hükümetten beklenen zam gelmedi
Hükümetten beklenen zam gelmedi
İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi’nden barış yürüyüşü
İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi’nden barış yürüyüşü
AKINCI: OCAK AYI KIBRIS'IN GELECEĞİ İÇİN HAYATİDİR
AKINCI: OCAK AYI KIBRIS'IN GELECEĞİ İÇİN HAYATİDİR
ULUÇAY: TC’YLE SAAT FARKI TEKNİK SORUN YARATMAZ
ULUÇAY: TC’YLE SAAT FARKI TEKNİK SORUN YARATMAZ
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE SICAK SAATLER
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE SICAK SAATLER
Trafik kazalarına ÖFKE
Trafik kazalarına ÖFKE