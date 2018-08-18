Kıbrıs seni unutmayacak

Kıbrıs'ta barış çabaları ile hatırlanan Birleşmiş Milletler'in eski genel sekreteri Kofi Annan, kendi adını verdiği Planı İsviçre'nin Bürgenstock şehrinde taraflara sunuyor.

"Şimdi önünüzde, dün akşam ve tekrar bugün gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş nihai belge bulunuyor. Her birinize 24 Nisan’da Kıbrıs’ın iki tarafında eş zamanlı gerçekleştirilecek referandumun prosedürünü özetleyen yazı yazmış bulunuyorum. Dileğim yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın 1 Mayıs’ta Avrupa Birliği’ne katılması. Bu plan kaçınılmaz olarak bir uzlaşıdır, herkesin taleplerini karşılamıyor ama iki halkın da temel talepleri ve ana endişelerini karşıladığını düşünüyorum. Sizinle açık olacağım, tercih bu plan ve bir başka sihirli çözümü olan bir plan arasında değildir, şu an için gerçek şu; tercih anlaşma ve anlaşma olmaması arasındadır.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’taki operasyonlarını güçlendirip, planın uygulama aşamasında Kıbrıslılara yardımcı olacaktır. İki kurucu devleti olan federal hükümet kurulacak. Kurucu devletler kendi kendilerini yöneten ve açıkça tanımlanabilen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kimliğine sahip olacak. Federal hükümetin işleyişi iki tarafın da birlikte çalışmasını sağlayacak. Kıbrıs, Avrupa Birliği’nin hukuk kuralları, demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde tam üyesi olacak.

Kimse yeniden birleşmenin kolay olduğunu söylemiyor, evet bu yolda pek çok zorluklar olacaktır ama bir plan ile bu zorlukların üstesinden gelecek bir yapıya sahip olacaksınız. Evet bunun maliyeti olacaktır ama bu düşünülenden az olacaktır. Geçmişte çok kaçırılmış fırsatlar oldu, hepinizin adına ve halklarınızın adına geçmiş hataları tekrarlamamanızı dilerim. Birleşik ve barışık bir Kıbrıs için bu fırsatı yakalayalım"