Kalkanlı’da köpek katliamı

ODTÜ öğrencilerinin sahip çıkıp kısırlaştırdığı ayrıca bakımlarını da üstlendikleri köpekler, Türkiye ve AB’de yasaklı olan Lannate 90 isimli zehir ile öldürüldü. Öğrenciler uzun yıllardır kampüste bakım verdikleri ve çok sevdikleri bu iki köpekten biri olan Aslan’ı Kalkanlı köyünde ve Zilli ismindeki diğerini de kampüs içinde can çekişirken buldular. İkisine de gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen kurtarılamadı. Yıllardır kampüsün bir parçası olmuş Aslan ve Zilli’nin canice katledilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü yasa boğdu. Geçtiğimiz yıllarda da Kalkanlı’da aynı şekilde hayvanlar zehirlenmiş birçok kedi ve köpek hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Aslan ve Zilli’nin öldürülmesi öğrencileri ve bölgede yaşayanları üzdü, sosyal medyada zehirleme olayına tapki gösteren öğrenciler, ölümlere neden olanların bulunması çağrısı yaptı.