İşte füzenin düşmesinin ardından olay yeri

Kanal SİM, ülkemize düşen ve füze olduğuna inanılan cismin kuyruk kısmının olduğu Taşkent’ten ilk görüntüleri elde etti.

Görüntülerde güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ancak basının henüz olay yerine gitmediği anlaşılıyor. Görüntülerde itfaiye ve polis araçlarının olduğu, yangının kontrol altına alındığı ancak, ağaçlar ve otların yer yer hala yanıyor olduğu görülüyor. Bu arada yetkililerin ellerindeki fenerler ile olay yerinde korunaksız kıyafetler ile gezdiği ve olayın tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştıkları tahmin ediliyor. 1 Temmuz günü sabaha karşı Kıbrıs’ın kuzeyine düşen ve S-200 füzesi parçaları olduğuna inanılan cisimler kamuoyunda korkuya neden olmuş, parçaların bulunduğu ilk yer olan Taşkent köyü yakınlarında yangın çıkmıştı. Yerleşim yerlerinin çok yakınına düşen cisimlerin yaydığı gürültü ülkenin pek çok yerinden duyulmuş vatandaşın neler olduğuna yönelik sorularına neden olmuştu. Önceleri bir helikopter veya insansız hava aracı düşmüş olabileceği sanılan olayda, saatler ilerledikçe bulunan parçaların, S -200 füzesi olma ihtimali üzerinde duruldu. Gün ilerledikçe ülkenin başka bölgelerinden de haberler gelmeye başlamış, Taşkent’in ardından Dikmen’de bir evin avlusunda başka bir parça daha bulunmuştu. Bulunan bu cisim nedeni ile emniyet amaçlı boşaltılan evler olmuş, daha sonra da Dikmen’deki parça Taşkent’te bulunanların yanına taşınmıştı. Dikmen’in ardından Görneç , Değirmenlik ve Serdarlı bölgesinde de füze olduğuna inanılan parçalar bulundu. Yaşanan olay Kıbrıs’ın içinde bulunan coğrafyadaki çatışmalara, Suriye ve İsrail arasındaki hava saldırılarına bağlansa da kamuoyunda hala merak edilen sorulara yetkililerden net yanıtlar gelmiş değil. Kanal Sim’e ulaşan bu görüntüler, 1 Temmuz sabahına ait ilk görüntüler.