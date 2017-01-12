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GUTERRES BASIN TOPLANTISI CANLI

Cenevre'de bugün başlayan uluslararası zirve ile ilgili BM Genel sekreteri Guterres bilgi veriyor

LIVE: UN Secretary-General António Guterres addresses the press on Cyprus at UN Geneva.

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