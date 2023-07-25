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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Eğriboz adasındaki orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, görev sırasında düştü.
25 Temmuz 2023 Salı 15:54
İzlenme: 189
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