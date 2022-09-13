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"Unutulmasın atalarımız. Dünyanın önde gelen bilim insanları oldular ve bugünü şekillendirdiler"
"Unutulmasın atalarımız. Dünyanın önde gelen bilim insanları oldular ve bugünü şekillendirdiler"
Prof. Dr. Bedri A. Çetiner, düşüncelerini aktardı, gençlere önerilerde bulundu.
13 Eylül 2022 Salı 10:53
İzlenme: 174
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