VAJİNAL KURULUK

Kadın sağlığı denince toplumda ne yazık ki bazı konular tabu olarak görülüyor. Vajinal kuruluk da bu konulardan bir tanesi. Pek çok kişi utanma, çekinme ya da bilgi eksikliği nedeniyle bu durumu gizliyor. Oysa vajinal kuruluk yaşam kalitesini etkileyebilen, çözülebilir ve konuşulması gereken bir durumdur.

Vajinal kuruluk, vajinanın doğal nemini yitirmesi sonucu ortaya çıkan, çoğunlukla cinsel aktivite sırasında rahatsızlığa ve ağrıya neden olan bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, vajinal mukozanın yetersiz nemlenmesi cinsel yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Vajinal kuruluğun en yaygın nedenlerinden biri vücuttaki östrojen hormonunun azalmasıdır. Bu durum genellikle menopoz dönemi sonrası kişilerde daha sık görülür. Ancak yalnızca menopoz dönemi değil, emzirme dönemi, stres, bazı ilaçlar, sigara kullanımı, otoimmün hastalıklar ve bazı sağlık koşulları da vajinal kuruluğa neden olabilmektedir. Vajinal kurulukla ilgili var olan bazı yanlış bilgiler hakkında konuşalım.

‘Vajinal kuruluk yalnızca ileri yaştaki kişilerde görülür’

Yanlış! Menopoz sonrası daha yaygın olarak görülse de vajinal kuruluk farklı yaş dönemlerinde de görülebilmektedir.

‘Vajinal kuruluk kişilerin cinsel istek eksikliğinden kaynaklanır’

Hayır, hayır. Cinsel istek ve vajinal kuruluk birbirinden farklı iki kavramdır. Vajinal kuruluk biyolojik bir durumdur, istekle değil hormonal ve fiziksel faktörlerle ilgilidir.

‘Vajinal kuruluk tedavi edilemez ve kişilerin alışması gereken bir durumdur’

Bu söylem doğru değildir. Modern tıp, vajinal kuruluk için takviyeler, özel nemlendiriciler, yaşam tarzı değişiklikleri gibi pek çok etkili tedavi yöntemi sunmaktadır.

Vajinal kurulukla ilgili sorunu çözmek için en önemli adımı utanmadan ve çekinmeden alanında uzman bir doktora danışarak atabiliriz. Çünkü sorunumuzu açıkça anlatmak doğru tedaviye ulaşmanın anahtarıdır. Ve elbette bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için sağlık profesyonellerinin de açık iletişim kuran, konu ile ilgili uzman, kapsayıcı olan ve yargılayıcı olmayan bir tutumda olması büyük önem taşımaktadır. Eczaneden temin edilebilen özel vajinal nemlendiriciler kısa vadede rahatlama sağlarken doktor önerisiyle kullanılabilecek kremler veya hormonal tedaviler de uzun vadede etkili çözümler sunabilmektedir. Ayrıca stresimizi yönetebilmek, yeterince su tüketmek, kullanıyorsak sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri vücudumuzun doğal dengesini destekler. Cinsel aktivite sırasında kullanılan kayganlaştırıcılar ise konforu arttırarak süreci daha keyifli hale getirebilmektedir.

Vajinal kuruluk ve genel olarak kadın cinselliği hakkında konuşmak, sadece bireysel sağlık açısından değil aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi için de büyük bir öneme sahiptir. Kadınlar bedenlerini tanıyabilmeli, haklarını bilebilmeli ve yaşadıkları sağlık sorunlarını açıkça dile getirebilmelidir. ‘Konuşma, utan’ yerine ‘konuş, utanma’ diyebildiğimiz bir kültür hem bireysel hem de toplumsal bir kazanımdır. Vajinal kuruluk gibi sık yaşanan ama çoğu zaman göz ardı edilen konular bilimin ışında utanmadan ele alındığında gerçekçi çözümlere ulaşmak mümkündür. Yanlış inanışları bir kenara bırakıp bilimsel gerçekleri kucaklamalı, sağlık alanında eşit, destekleyici ve güçlendirici bir yaklaşımı hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu yaklaşım yalnızca, kadın sağlığını değil daha adil ve sağlıklı bir toplumu da mümkün kılacaktır.