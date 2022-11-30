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ŞİMDİ SEÇİM ZAMANI- GEÇİTKALE
ŞİMDİ SEÇİM ZAMANI- GEÇİTKALE
YENİDÜZEN gazetesi ve Kanal SİM işbirliğinde, yerel seçimin nabzını, "Şimdi Seçim Zamanı" programı ile tutuyoruz
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:04
İzlenme: 77
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