Boynuz!

Kıbrıs’ta büyük boynuzlu koç kafasını ya da kafatasını evinin, iş yerinin üzerine asanlar vardı eskiden!

“Nazar değmesin” maksatlı olduğunu düşünürüm!

-*-*-

Boynuz; nazar dışında, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Türkiye toplumlarında, “karısı tarafından aldatılmış erkeğe yakıştırılan” bir “ahlaksız şaka sembolü” de olabilir!

-*-*-

“Kadın satan kişiye” de zaman zaman “boynuz” veya “boynuzlu” yakıştırması, argoda kullanılan bir sıfattır!

-*-*-

İngiltere’de, sürüş ehliyeti kursunda, Türkiyeli bir kardeşimize, sınavı yapan kişi, üzerinde boynuzlu geyik resmi olan üçgen işaretin anlamını sormuş…

-*-*-

Bizimki, “dikkat ileride genelev var” diye yanıtlamış!

-*-*-

Boynuzlu varsa, genelev de var!

Algı o tarafta!

-*-*-

“Dikkat yaban hayvanları her an yola atılabilir” falan yok yani!

-*-*-

Haaa Güney Kıbrıs’ta bir zamanlar canlı radyo programında, psikiyatrist – sunucuya “karım beni aldattı, şimdi apartmanın çatısından atlayıp öleceğim” diyen adama, “sakın atlama, başındakiler kanat değil, boynuzdur, uçamayacaksın, yere çakılacaksın” diye yanıt verilmesi de aklımda kalan konuyla alakalı espriler arasındadır…

-*-*-

Haaa bu arada Gaziveren’de “geyik” görülmüş!

-*-*-

Bir arkadaşımı aradım, “ne iş?” dedim, ilk verdiği cevap, “abi bölgede gece kulübü çok” şeklindeydi!

-*-*-

Bir başka arkadaşıma sordum, “gavolle da avdan bir gün önce bu haber yayılsaydı, yarın bizim köyün etrafı avcı gaynayacaktı” şeklinde oldu!

-*-*-

Geyik muhabbeti yaptık!

-*-*-

Haaa, “geyik muhabbeti” nedir?

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Geyik muhabbeti, günlük Türkçede ciddi bir amacı olmayan, daha çok eğlenmek, vakit geçirmek veya şakalaşmak için yapılan uzun ve çoğu zaman gereksiz sohbet anlamına gelir.

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Mesela bazı sözlükler bunu örneklerle açıklar!

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“Yeter artık, geyik muhabbetini bırakın” deriz değil mi?

Ne demektir bu?

“… Konuyu dağıtmayı ve boş konuşmayı bırakın” demektir!

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Ya da “Dün akşam arkadaşlarla sabaha kadar geyik yaptık” da diyebilirsiniz!

Yani, “… Arkadaşlarla şakalaştık, komik ve önemsiz konular üzerine uzun uzun konuştuk” anlamına gelir…

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Veya Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Anitta Demetriou ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz gün İtalya’da katıldıkları toplantıda, tam bir geyik muhabbeti yapmışlar!

-*-*-

Nasıl mı?

İki başkanın sözleri, ciddi bir tartışma yerine geyik muhabbetine dönüştü…

Verimli bir tartışma yapılamadı.

Yapılamıyor!

-*-*-

Şu anda Tufan Hocam ve Nikos kardeşim arasındaki görüşmeler – konuşmalar da geyik muhabbeti!

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Haaa, bu geyik muhabbeti, “… İnsanların rahatlamasını, yakınlaşmasını ve birlikte eğlenmesini sağlayan samimi sohbetse, ne ala…”

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Ancak, çok ciddi bir konuyu önemsizleştiren, zaman kaybettiren veya asıl meseleden uzaklaştıran konuşmaysa, mıçmışım o muhabbete!

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Neyse, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Demetriou, 15 Ekim 2026'da Roma'da düzenlenen Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamento başkanları konferansı kapsamında Kıbrıs sorununu çeşitli ülke temsilcileriyle görüştü. Konuşma yaptı…

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Demetriou, Kıbrıs sorununun yalnızca iki toplum arasındaki bir mesele değil, Avrupa Birliği'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuk ilkelerini ilgilendiren bir sorun olduğunu anlattı…

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Demetriou Türkiye'nin adadaki askerî varlığını ve devam eden durumu “işgal” olarak nitelendirdi. Bunun yalnızca ikili veya bölgesel bir mesele olmadığını; Avrupa'nın güvenliği, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü ve AB ilkeleriyle ilgili olduğunu savundu.

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Türkiye’nin savunduğu iki devletli çözümü reddetti.

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Politis’in haberine göre Demetriou, iki devletli çözümü kesin biçimde reddederek BM kararları doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon temelinde çözümü destekledi.

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İngiltere'nin rolünü öne çıkarmaya çalıştı.

(Garantör) İngiltere’nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ile görüştü… Hoyle da iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde adil ve kapsamlı çözüm desteğini yineledi.

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Politis şunu da yazdı:

“… Demetriou, Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini savundu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla Türkiye'nin 1974'teki askerî müdahalesine uluslararası toplumun yaklaşımı arasında farklılık bulunduğuna dikkat çekti.”

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demetriou'nun açıklamalarına karşı çıktı. Kıbrıs'ta Türk tarafı dikkate alınmadan çözüm bulunamayacağını, Kıbrıslı Türklerin eşit haklarının gözetilmesi gerektiğini söyledi ve 1974 müdahalesini Türkiye'nin garantörlük hakları çerçevesinde savundu.

-*-*-

Roma’da ortaya çıkan gerçek şu:

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında hala ciddi görüş ayrılıkları var!

-*-*-

Ancak belli ki, neredeyse Kıbrıs meselesi ile ilgilenen tüm taraflar, Anitta Demetriou’nun savunduğu tezlere çok yakın duruyor…

-*-*-

Ve Türkiye de bunun farkında!

Türkiye, sadece bazen abartılı, bazen gerçek, bazen tamamen propaganda kaynaklı bir savunma yapıyor ve bu savunma modeli artık çok sırıtıyor!

Türkiye, tam bir geyik muhabbeti yapıyor!

-*-*-

Mesela?

Evet, Kurtulmuş diyor ki;

“… Enosis yanlısı istilacıların yaptığı bir sürü soykırım, Türkiye’yi Kıbrıs’taki Türklerin haklarını koruması için harekete geçmeye mecbur bıraktı…”

-*-*-

Kurtulmuş, 1963 Aralık ayından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede onlarca köyde katliamların yapıldığını, masum gençlerin, kadınların, çocukların öldürüldüğünü anlatıyor…

-*-*-

Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan bir sorumluluk gereği 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs’ta harekat sonrasında her iki tarafın da barış içerisinde yaşadığı bir ortamın sağlandığını belirtiyor…

-*-*-

Ve diyor ki, “… Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir.”

-*-*-

Bence geyik muhabbeti!

-*-*-

Evet, Kıbrıs’ta faşist Rumlar Kıbrıslı Türklere ciddi kötülükler yapmadı dersek doğru olmaz ama 1963 – 1974 arasında “onlarca köyde katliamlar yapıldı” demek, ağır abartıdır!

-*-*-

1963’ün son günlerinde Ayvasıl’da toplu öldürmeler oldu mu?

Oldu!

-*-*-

Bu, daha çok, bizim beş yıl önce Gönyeli’de yaptığımız benzer vahşi ve toplu sayılan kıyımın bir şekilde intikamıydı!

-*-*-

En ahlaksız, en vahşi ve en acı katliamlar, Barış Harekâtı öncesi değil, o günlerde yapıldı…

Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Taşkent…

-*-*-

Acıdır!

Karşılıklıdır!

Savaştır!

-*-*-

Ne istiyoruz?

Sürekli abartılı bir şekilde, “Rumlar bizi kestiydi” demeye devam etmek mi?

Ya da Rumların dediği gibi, “Türkiye gelip Ada’nın yarısını işgal ettiydi” diye resmen geyik muhabbetini sürdürmek mi istiyoruz?

-*-*-

Çözüm mü?

Geyik muhabbeti mi?

-*-*-

Alooo, sevgili Behattin, buldunuz mu geyiği?

“Yok olan ararık!”

-*-*-

Anitta’lar, Numan’lar da arar!

-*-*-

Bu arada, Kurtulmuş’un şu sözü, benim için “geyik muhabbeti” değil, “geyik sürüsü korusu nakaratıdır”:

“… Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir.”

-*-*-

Hangi halk?

Kim?

-*-*-

Kıbrıs Türk halkı?

Öyle bir halk mı vardı?

-*-*-

Neyse; yazı çok uzadı be Behattin!