CİNSEL MİTLER

Her toplumun kendine ait efsaneleri vardır. Kimisi ‘gece tırnak kesilmez’, kimisi ‘sarımsak yutarsan hasta olmazsın’ der. Fakat bazı efsaneler vardır ki insan hayatını, sağlığını ve ilişkilerini derinden etkiler. Cinsel mitler de bu gruptadır. Ve ne yazık ki hala, 2025 yılında bu mitlerin izlerini her yerde görmek mümkün; arkadaş sohbetlerinde, televizyon programlarında hatta bazen sağlık profesyonellerinin dilinde.

Peki neden hala cinsellikle ilgili bu kadar çok yanlış bilgi var? Aslında cevabı basit. Çünkü konuşmuyoruz, konuşturmuyoruz, susturuyoruz. Ayıp, günah, yasak etiketleriyle cinselliği tabulaştırdıkça bilgi eksikliği yanlış bilgiyi besliyor. Bu sessizlik ortamında da kulaktan kulağa yayılan cinsel mitler devreye giriyor. Bugün bu cinsel mitler hakkında konuşalım.

‘İlk cinsel ilişki hep ağrılıdır’

Genellikle toplumda yaygın olan bir söylemdir. Oysa bilimsel veriler şunu söylüyor, cinsel ilişkilerde ağrı ve acı olağan değildir. İlişkilerde yaşanan ağrının en temel nedenleri arasında kaygı, yeterli uyarılma olmaması, kas spazmları (vajinismus gibi), kayganlık eksikliği, iletişim yetersizlikleri bulunuyor. Doğru bilgiler ve profesyonel destekle bu sorunların çoğu çözülebiliyor.

‘Mastürbasyon zararlıdır’

Bu cümleyi sanırım duymayan yoktur. ‘Kısır yapar’, ‘beyni küçültür’, ‘hormonları bozar’, ‘spermleri azaltır’… Dünya Sağlık Örgütü, mastürbasyonun sağlıklı bir cinsel davranış olduğunu söylemektedir. Aslında kendini tanıma, kaygıyı azaltma, uyku düzeni ve stresle baş etme açısından olumlu etkileri vardır.

‘Kadınların cinsel isteği düşüktür’

Ataerkil kültürün en köklü efsanelerinden bir tanesidir bu cümle. Kadın cinselliği, asırlardır ya bastırıldı ya da kontrol edilmeye çalışıldı. Oysa kadınların cinsel isteği tüm cinsiyetlerde olduğu gibi farklı faktörlerin etkileşimiyle şekilleniyor; hormon dengesi, ruhsal durum, yaşam koşulları, duygusal bağ gibi.

‘Kondom zevki azaltır’

Korunmaya dair en çok kullanılan ‘bahanelerden’ biridir maalesef bu cümle. Çünkü kondomların modern teknolojisi bu algıyı çürütüyor. Ultra ince modeller, ekstra kayganlaştırıcılı seçenekler, lateks dışı ürünler zevki azaltmadan güvenli cinsel deneyimler sunabiliyor. Ve de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile istenmeyen gebeliklerden de koruyabiliyor.

‘Cinsel eğitim gençleri cinsel ilişkiye teşvik eder’

Bu düşüncenin kökeninde aslında ebeveynlerin kaygıları yatıyor. Oysa yapılan araştırmalar tam tersini söylüyor. Kapsamlı cinsel eğitim alan gençlerin, almayan gençlere göre cinsel ilişkiye başlama yaşları daha ileri ve korunma oranları ise daha yüksektir.

‘Bekaret kanıtlanabilir’

Maalesef bazı ülkelerde ve kültürlerde ‘bekaret testi’ adı altından bilim dışı uygulamalar yapılmaya devam ediliyor. Ancak himen (kızlık zarı) yapısı kişiden kişiye değişir ve hiçbir şekilde cinsel geçmişin göstergesi değildir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, bekaret testlerini insan haklarının ihlali, etik dışı ve zarar verici olarak nitelendiriyor.

Toplumda var olan bu mitler sadece bireysel değil cinsel işlev bozukları, erken yaşta evlilikler, istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, ruhsal travmalar, şiddet gibi toplumsal sonuçlar da doğuruyor. Çözümü ise susmak değil, konuşmaktır. Çünkü cinsellik ayıp değil, yaşamın doğal bir parçasıdır. Konuşuldukça yanlış bilgiler yerine doğru bilgiler kök salacaktır.

Kıbrıs’ta ve dünyanın pek çok yerinde bu mitleri kırmak için mücadele eden birçok kişi var çünkü toplumsal dönüşüm, bireylerin sorgulamasıyla başlar. Her birimizin, her yanlış bilginin ardındaki gerçeği arama ve cinsel sağlık konusunda güvenilir bilgiye erişme sorumluluğu vardır. Cinsel sağlık yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir iyi oluş meselesidir. Bu nedenle güvenilir bilgiye erişimi arttırmak, açık ve sağlıklı iletişimi teşvik etmek ve toplumdaki mitleri bilimsel gerçekler ile değiştirmek hepimizin ortak sorumluluğundadır.